Шольцу грозит отставка из-за отказа предоставить тяжелое вооружение для Украины, - СМИ
Оппозиционные политические силы Германии уже на следующей неделе могут инициировать резолюцию, принятие которой может грозить потерей канцлерства Олафу Шольцу из-за его нежелания поставлять Украине тяжелое вооружение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Отмечается, что прения о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся все более актуальными.
"Мы хотим поддержать федеральное правительство в этом кризисе, однако, если Шольц будет продолжать выступать против поставок тяжелого вооружения, канцлер должен будет ожидать соответствующей заявки от фракции в ближайшую неделю", - опубликовал заявление оппозиции в Twitter лидер парламентской группы ХДС Иоганн Вадефул, ответственный за внешнюю и оборонную политику.
Сам Шольц пока придерживается своей позиции.
"В этом вопросе намек канцлера на то, что украинцы не смогут справиться с оружием, которое они просят, самоуверен", - сказал один из руководителей фракции ХДС Торстен Фрай. Для ХДС "прежде всего важно, чтобы Германия отказалась от своего нежелания поставлять оружие", - сказал Фрай.
Положение Шольца будет зависеть от того, решится ли лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц подать на рассмотрение парламента вопрос о поставке тяжелых вооружений в Украину. Мерц заявил в конце февраля на специальной сессии парламента в своем ответе канцлеру, что фракция ХДС "не будет жаловаться на мелочи" ввиду "смены эпохи", объявленной Шольцом, и поддержит его базовый курс.
Это был явный отказ от классической оппозиционной политики, напротив - объявление о государственно-политических ответственных действиях. Если фракция ХДС внесет свое предложение, это будет разрывом с предыдущим курсом. Учитывая критику Шольца в рядах коалиции, нельзя исключать, что заявка ХДС может получить даже большинство в Бундестаге.
"В этом случае позиция Шольца настолько сильно дрогнет, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в Бундестаге", - отмечает Spiegel.
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Якщо ти дієво, а не на словах, не підтримуєш Україну - ти лузер, довбойоб, або на прикормі у росії!
Мені подобається цей тренд!
Дякую виборцям всієї Европи, які підтримують Україну проти навали фашистської московії!!
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