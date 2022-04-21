Шольцу грозит отставка из-за отказа предоставить тяжелое вооружение для Украины, - СМИ

Оппозиционные политические силы Германии уже на следующей неделе могут инициировать резолюцию, принятие которой может грозить потерей канцлерства Олафу Шольцу из-за его нежелания поставлять Украине тяжелое вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что прения о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся все более актуальными.

"Мы хотим поддержать федеральное правительство в этом кризисе, однако, если Шольц будет продолжать выступать против поставок тяжелого вооружения, канцлер должен будет ожидать соответствующей заявки от фракции в ближайшую неделю", - опубликовал заявление оппозиции в Twitter лидер парламентской группы ХДС Иоганн Вадефул, ответственный за внешнюю и оборонную политику.

Сам Шольц пока придерживается своей позиции.

"В этом вопросе намек канцлера на то, что украинцы не смогут справиться с оружием, которое они просят, самоуверен", - сказал один из руководителей фракции ХДС Торстен Фрай. Для ХДС "прежде всего важно, чтобы Германия отказалась от своего нежелания поставлять оружие", - сказал Фрай.

Положение Шольца будет зависеть от того, решится ли лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц подать на рассмотрение парламента вопрос о поставке тяжелых вооружений в Украину. Мерц заявил в конце февраля на специальной сессии парламента в своем ответе канцлеру, что фракция ХДС "не будет жаловаться на мелочи" ввиду "смены эпохи", объявленной Шольцом, и поддержит его базовый курс.

Это был явный отказ от классической оппозиционной политики, напротив - объявление о государственно-политических ответственных действиях. Если фракция ХДС внесет свое предложение, это будет разрывом с предыдущим курсом. Учитывая критику Шольца в рядах коалиции, нельзя исключать, что заявка ХДС может получить даже большинство в Бундестаге.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно дрогнет, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в Бундестаге", - отмечает Spiegel.

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