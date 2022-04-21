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Шольцу грозит отставка из-за отказа предоставить тяжелое вооружение для Украины, - СМИ

олаф,шольц

Оппозиционные политические силы Германии уже на следующей неделе могут инициировать резолюцию, принятие которой может грозить потерей канцлерства Олафу Шольцу из-за его нежелания поставлять Украине тяжелое вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что прения о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся все более актуальными.

"Мы хотим поддержать федеральное правительство в этом кризисе, однако, если Шольц будет продолжать выступать против поставок тяжелого вооружения, канцлер должен будет ожидать соответствующей заявки от фракции в ближайшую неделю", - опубликовал заявление оппозиции в Twitter лидер парламентской группы ХДС Иоганн Вадефул, ответственный за внешнюю и оборонную политику.

Сам Шольц пока придерживается своей позиции.

"В этом вопросе намек канцлера на то, что украинцы не смогут справиться с оружием, которое они просят, самоуверен", - сказал один из руководителей фракции ХДС Торстен Фрай. Для ХДС "прежде всего важно, чтобы Германия отказалась от своего нежелания поставлять оружие", - сказал Фрай.

Положение Шольца будет зависеть от того, решится ли лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц подать на рассмотрение парламента вопрос о поставке тяжелых вооружений в Украину. Мерц заявил в конце февраля на специальной сессии парламента в своем ответе канцлеру, что фракция ХДС "не будет жаловаться на мелочи" ввиду "смены эпохи", объявленной Шольцом, и поддержит его базовый курс.

Это был явный отказ от классической оппозиционной политики, напротив - объявление о государственно-политических ответственных действиях. Если фракция ХДС внесет свое предложение, это будет разрывом с предыдущим курсом. Учитывая критику Шольца в рядах коалиции, нельзя исключать, что заявка ХДС может получить даже большинство в Бундестаге.

"В этом случае позиция Шольца настолько сильно дрогнет, что ему фактически придется просить вотума доверия, то есть обеспечить себе большинство в Бундестаге", - отмечает Spiegel.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии вычеркнуло из списка помощи Украины все тяжелое вооружение, - Bild
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Топ комментарии
+46
Респект здравомислячим німцям
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21.04.2022 16:33
+40
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21.04.2022 16:33
+37
Шольц - жалюгідне лайно на палочці, особливо у порівнянні зі справжніми політиками.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар, - Борис Джонсон"
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21.04.2022 16:41
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Респект здравомислячим німцям
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21.04.2022 16:33 Ответить
Та не дуже...що фріцам, що москалям віри не йняти, бо з ними тільки біда.
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21.04.2022 16:40 Ответить
А как поживает старший разведчик Шольц❓Похоже на юх посылают.
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21.04.2022 16:52 Ответить
До німців питань немає, а Шольц і Меркель продажні московські шльондри.
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21.04.2022 17:52 Ответить
Да ну! А как же Шрёдер? А Штайнмаер? А Линдман, в конце концов? Продолжить список?
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21.04.2022 20:28 Ответить
Гнати його сраною мітлою.
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21.04.2022 17:58 Ответить
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21.04.2022 16:33 Ответить
Мдя, господин Шольц, только пришёл к власти и уже такой обсер, явно же затягивает с поставкой оружия, ну очевидно же уже всем. Только подтверждает на своём примере, кто связывается с токсичным бункерным карликом, то сам в коричневой субстанции оказывается, сори
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21.04.2022 16:35 Ответить
Ще один плєшивий рагуль, пора німцям показати йому червону картку.
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21.04.2022 16:37 Ответить
Воно не вагається-воно просто прокремлівське лайно, та й не тільки воно...
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21.04.2022 16:40 Ответить
Шольц - жалюгідне лайно на палочці, особливо у порівнянні зі справжніми політиками.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар, - Борис Джонсон"
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21.04.2022 16:41 Ответить
этот шольц кончился - несите другого!
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21.04.2022 16:41 Ответить
Стара шмара Меркель вчасно злиняла. Озброїла паРашу і вже готувалась до параду в Києві. А тут нежданчік.
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21.04.2022 16:43 Ответить
Тремор помогает бабуле-комсомолке быстрее др**чить на хутина
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21.04.2022 16:46 Ответить
Ха...Но в то же время мешает вовремя снять трусы в туалете.Надеюсь дойдет до того,что эта старая шлюха будет стоя срать,оставив надежду дойти до туалета.
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21.04.2022 16:54 Ответить
Шольц то е Засланний Казачок
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21.04.2022 16:43 Ответить
синок Iсаєва мабуть
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21.04.2022 17:31 Ответить
дай, Боже, здоров'я і наснаги Президенту України Д.Байденку! Якщо ще канцлера у німчури поміняє... дай, Боже!
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21.04.2022 16:45 Ответить
Німців і Австрійців вже немає, це все нащадки згвалтувань дідами, це не німці, це жалюгідне видовище...
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21.04.2022 16:48 Ответить
шольц-поц!! меркель-шлюха путінска..там у фатерлянді всі викормиши путлера шрьодер-гнида.. кого я пропустив???
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21.04.2022 16:51 Ответить
Можеш називати всіх крім Крамп-карренбауер. Ну і Бербок)
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21.04.2022 17:05 Ответить
Люди, невже ви справді думаєте, що Шольц став би канцлером, якби не був пов'язаний з росією?
Меркель зробила все, щоб влада Німеччини за 17 років перетворилася на проросійську.
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21.04.2022 16:51 Ответить
Німці та русня однакове лайно.
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21.04.2022 16:53 Ответить
Додайте мадяр,і отримаєте союз 1939го року,початку Другої Світової.
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21.04.2022 17:44 Ответить
Вже писав, доки на дні Балтійського моря лежатиме москальська труба, німецька влада крадькома дивитиметься в її бік.
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21.04.2022 16:53 Ответить
Це більше схоже на внутрішні розбірки, бо усе це ініціювала саме партія Меркель
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21.04.2022 17:01 Ответить
Не треба лаяти Шольца. Там вони всі однакові. Навіть одна німецька газета сьогодні назвала Азов "rechtsextremen" тобто праві екстремісти. І це при тому що Росіян ця газета ніяк не називає, а Японія Азов виключила з числа таких організацій з огляду на героїзм воїнів Азову якому немає прикладів
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21.04.2022 17:04 Ответить
Вот и нацики посыпались. Германия всегда была фашисткой страной, любители Пуйла.
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21.04.2022 17:15 Ответить
А хто його змінить? Шредера змінила Шмеркель а її змінило це лайно Шольц, і що? За 20 років рашисти підкупили всіх німецьких політиків, так що надії на те що щось зміниться на краще немає!
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21.04.2022 17:21 Ответить
Ну вы е**нути,Шольц бздит,в Германии 7 миллиона русских немцев ,почти каждый 3 смотрит русский телик по тарелке ,из этих можно набрать 50 000 русіше зольдатен,бо *******, вот и думайте почему все есть как оно есть
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21.04.2022 17:25 Ответить
А чого це їба...і ми, а не німецькі політики які це допустили?
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21.04.2022 17:30 Ответить
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21.04.2022 17:49 Ответить
та "е**нуті" це ви - бо як і шольц бздливі.. рузьких вони бздять..****..
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21.04.2022 18:59 Ответить
Наверно Шольцу ещё не прислали письма с новой маркой украинской почты?
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21.04.2022 17:39 Ответить
В пророссийской Германии идут дебаты - это уже хорошо. Ранее и на такое надеяться было невозможно.
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21.04.2022 17:49 Ответить
Этот гондон ещё тупее чем меркель.
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21.04.2022 17:51 Ответить
"Шольцу грозит отставка из-за отказа предоставить тяжелое вооружение для Украины".

Шульцу по этому поводу самое время выразить свою самую глубокую озабоченность и обеспокоенность.
Тут уже всё зависит не от избирателей, которых больше интересует курс внутренней политики, но внешняя им практически по барабану. Внутренний экономический успех гораздо привлекательнее каких-то "непоняток" за пределами мира их существования. Во всяком случае так было до февраля 2022-го.
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21.04.2022 17:51 Ответить
Schröder, Steinmeier, Scholz, Scheiße - починаються з однієї й тієї ж літери. І чому ото воно так?
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21.04.2022 17:58 Ответить
Україна стала лакмусовим папірцем, яким перевіряються людяність і мужність всіх політиків світу.

Якщо ти дієво, а не на словах, не підтримуєш Україну - ти лузер, довбойоб, або на прикормі у росії!

Мені подобається цей тренд!

Дякую виборцям всієї Европи, які підтримують Україну проти навали фашистської московії!!

Дякую за вашу підтримку боротьби Українців за свою незалежність!

Слава Україні!

Смерть москалям!
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21.04.2022 18:01 Ответить
Там лахудря меркель чего стоит,шрёдер...горбатых гансов только канцур исправит,как были проститутками рф ,так и остались,внебрачные дети свастики.
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21.04.2022 18:05 Ответить
Валите эту свинью, любителя русофашистов!
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21.04.2022 18:16 Ответить
Пора цього невзрачного відправити за кораблем!
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21.04.2022 18:30 Ответить
Думали і не допомагали, думали і не допомагали, ("образа" від Зе), подумали і не допомагають дальше.
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21.04.2022 18:55 Ответить
Ну неужели им не понятно, что куйло уже настолько "злой" на всех за помощь Украине, что если они все, не только оружием, но и военыыми не будут помогать нам, то он не остановится на нас. Я куею с них. Такое очЮчение, что мозг в европе только у поляков
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21.04.2022 19:16 Ответить
и у прибалтов
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21.04.2022 23:57 Ответить
 
 