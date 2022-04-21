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ВР (27373) оккупация (9987)

Рада признала 19 февраля 2014 года началом временной оккупации Россией территорий Украины

вр,рада,верховна

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины", которым, среди прочего, определила дату 19 февраля 2014 года началом временной оккупации Россией отдельных территорий Украины.

Об этом говорится в статусе прохождения соответствующего законопроекта №7270 на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно закону, датой начала временной оккупации Российской Федерацией отдельных территорий Украины считается 19 февраля 2014 года. В документе уточняется, что речь идет об отдельных объектах нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины, а перечень таких объектов определяет Кабинет Министров Украины. Норма о временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя с 20 февраля 2014 остается действующей. Согласно документу, отдельные территории Донецкой и Луганской областей оккупированы Российской Федерацией с 7 апреля 2014 года.

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Законом также предусмотрено внесение изменений в ряд других законов Украины, которыми: устанавливается незаконность временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины; определяется понятийный аппарат, в частности, даются определения "гуманитарный коридор", "деоккупация", "линия столкновения", "оккупационная администрация Российской Федерации", "временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины (временно оккупированная территория)" и т.д.

Также документ устанавливает цели государственной политики на временно оккупированной территории; определяются направления защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях; уточняется порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее; уточняются меры правового реагирования на временно оккупированной территории; уточняются особенности перемещения товаров на/с временно оккупированной территории; упорядочиваются другие аспекты (образование, военная служба) в связи с временной оккупацией отдельных территорий Украины.

В законе отмечается, что правовой основой для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины является Конституция, законодательство и ст. 51 Устава ООН. Эта статья предусматривает, что этот Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации, пока Совет безопасности не примет меры, необходимые для поддержания международного мира и безопасности.
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Топ комментарии
+9
Так смішно аж плакати хочеться... Чому ж тоді ми без бою здали Херсон... В 14 Зеленський переховувався на концертах в СНГ боячись мобілізації, ще й Україну перед кацапами висміював...
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21.04.2022 17:18
+5
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21.04.2022 17:13
+3
Плили плили і на березі.... Ви короче поняли. До Л/ДНР ще добавлять ХНР. Голвовне що Маріуполь "майже" окупований, сухопутний коридор с Кримом є. Да здраствує мир... Здавайте зброю і сідайте за зомбоящик 📺 дивитися Єдині новини як у нас усьо прекрасно 👌
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21.04.2022 17:07
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Плили плили і на березі.... Ви короче поняли. До Л/ДНР ще добавлять ХНР. Голвовне що Маріуполь "майже" окупований, сухопутний коридор с Кримом є. Да здраствує мир... Здавайте зброю і сідайте за зомбоящик 📺 дивитися Єдині новини як у нас усьо прекрасно 👌
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21.04.2022 17:07 Ответить
арестович зараз всіх заспокоїть, ПЕРЕМОГА!
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21.04.2022 17:09 Ответить
І в цей час голосно сциканули. Бояться власного народу.
https://www.unian.ua/war/dobrovolciv-teroboroni-prosyat-viddati-zbroyu-na-zberigannya-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11795130.html Добровольців тероборони просять віддати зброю на зберігання
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21.04.2022 17:11 Ответить
І до чого ця постанова від зелених ідіотів? Ще не все здали під окупацію?
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21.04.2022 17:11 Ответить
Ти спеціаліст в політиці? Чи так, позвиздіти?
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22.04.2022 16:06 Ответить
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21.04.2022 17:13 Ответить
Так смішно аж плакати хочеться... Чому ж тоді ми без бою здали Херсон... В 14 Зеленський переховувався на концертах в СНГ боячись мобілізації, ще й Україну перед кацапами висміював...
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21.04.2022 17:18 Ответить
блін!а я то щиро вірив , що пастор з порохом Крим продали!
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21.04.2022 17:23 Ответить
Если я правильно понял, то на законодательном уровне закрепляется, что никаких территорий до 24 не существует. Деблокада Украины будет полной.
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21.04.2022 17:34 Ответить
Нахрін нам така зРАДА!!!! Отепер то шобло квартальне якісь дати прописує? А 2014 початок окупації то вам *** за мармеладку зійшло? Ох, і горітимете,і сидітимете, і валятиметеся на серйоз з кулями в тушах, а не по режисурі якогось вашого шифера.
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21.04.2022 18:31 Ответить
верховна зрада-стадо ублюдків...
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21.04.2022 19:29 Ответить
Точка неповернення пройдена. Ми або вони. Зараз життєво необхідно вимагати від підписантів Будапештського мИморандуму негайної та прямої участі у забезпеченні цілісності території України, яка довірливо здала все стратегічне озброєння і тепер потерпає від своєї надмірної довірливості до тих хто в одному випадку виявились середньовічними ВАРВАРАМИ, а інші страусами, що ховають голову у пісок.
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26.05.2022 14:42 Ответить
Може вводити нові поняття і є важливим, та чомусь це більш походить на імітацію "кипучої" діяльності.
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26.05.2022 14:58 Ответить
 
 