Рада признала 19 февраля 2014 года началом временной оккупации Россией территорий Украины

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании правового режима на временно оккупированной территории Украины", которым, среди прочего, определила дату 19 февраля 2014 года началом временной оккупации Россией отдельных территорий Украины.

Об этом говорится в статусе прохождения соответствующего законопроекта №7270 на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно закону, датой начала временной оккупации Российской Федерацией отдельных территорий Украины считается 19 февраля 2014 года. В документе уточняется, что речь идет об отдельных объектах нефтегазодобычи в пределах континентального шельфа Украины, а перечень таких объектов определяет Кабинет Министров Украины. Норма о временной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя с 20 февраля 2014 остается действующей. Согласно документу, отдельные территории Донецкой и Луганской областей оккупированы Российской Федерацией с 7 апреля 2014 года.

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Законом также предусмотрено внесение изменений в ряд других законов Украины, которыми: устанавливается незаконность временной оккупации Российской Федерацией территорий Украины; определяется понятийный аппарат, в частности, даются определения "гуманитарный коридор", "деоккупация", "линия столкновения", "оккупационная администрация Российской Федерации", "временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины (временно оккупированная территория)" и т.д.

Также документ устанавливает цели государственной политики на временно оккупированной территории; определяются направления защиты прав и свобод гражданского населения на временно оккупированных территориях; уточняется порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее; уточняются меры правового реагирования на временно оккупированной территории; уточняются особенности перемещения товаров на/с временно оккупированной территории; упорядочиваются другие аспекты (образование, военная служба) в связи с временной оккупацией отдельных территорий Украины.

В законе отмечается, что правовой основой для отражения вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины является Конституция, законодательство и ст. 51 Устава ООН. Эта статья предусматривает, что этот Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена организации, пока Совет безопасности не примет меры, необходимые для поддержания международного мира и безопасности.