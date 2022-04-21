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ГУР МО обнародовало данные российских командиров, подчиненные которых обстреливали Харьковщину и Сумщину

воєнні,злочинці

ГУР МО Украины получило данные российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, осознанно выполняющих приказы путинского режима по уничтожению Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграме.

ШУВАЕВ Георгий Иванович – начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Он принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1-й танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстреле населенных пунктов. Подчиненный личный состав производил обстрел городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Биографию, паспорт и адрес регистрации/проживания Шуваева можно просмотреть по этой ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР МО обнародовало данные международного преступника Кобылаша Сергея: он руководил ковровой бомбардировкой Мариуполя и других городов Украины

БЛАЖКО Александр Сергеевич – командир 288-й артиллерийской бригады (в/ч 30683, с. Мулино Нижегородской области) 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Блажко принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения подразделениями 288-й артиллерийской бригады тяжелого наступательного вооружения во время обстрелов населенных пунктов. Подчиненный личный состав производил обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Данные на Блажко доступны здесь.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа!", - говорится в сообщении разведки.
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Топ комментарии
+11
Сделайте сайт, куда выложить всех, кто воевал против Украины, чтобы их задерживать в будущем по всему миру при пересечении границы и убивать на их территории, чтобы все понесли ответственность
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21.04.2022 17:14
+8
Конечно поедут. Их семьи и личинки тоже поедут. Думаете что в будущем все ети сотни тысяч росийских нацистов которые побывали в Украине не будут выезжать за пределы Рашки?
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21.04.2022 17:24
+8
В 1994 в Руанде было убито около 1 млн. людей. После этого под суд попало 120 000 человек.
Свинорылые твари, а ну-ка угадайте, достанем мы вас, гнид парашных, ВСЕМ МИРОМ ?
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21.04.2022 17:30
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Сделайте сайт, куда выложить всех, кто воевал против Украины, чтобы их задерживать в будущем по всему миру при пересечении границы и убивать на их территории, чтобы все понесли ответственность
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21.04.2022 17:14 Ответить
Вы дійсно думаєте вони кудись поїдуть?
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21.04.2022 17:18 Ответить
НА определенном этапе их вполне могут повезти вопреки их воле. Такое случается в истории.
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21.04.2022 17:19 Ответить
Конечно поедут. Их семьи и личинки тоже поедут. Думаете что в будущем все ети сотни тысяч росийских нацистов которые побывали в Украине не будут выезжать за пределы Рашки?
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21.04.2022 17:24 Ответить
А чи не хотіло би ГРУ МО оприлюднити списки тих покидьків, які блокують поставку зброї союзників зі складів на передову??
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21.04.2022 17:27 Ответить
"Син відомої української співачки Таїсії Повалій, яка останніми роками живе та працює в РФ, музикант Денис Повалій звернувся до колег з Києва, щоб ті допомогли йому з роботою. Сам інструменталіст знаходиться в Іспанії. Очевидно, він втік туди після повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

Денис заявив, що готовий дистанційно записувати музику та вокал, допомагати з продюсуванням і навіть займатися репетиторством із дітьми. Причому трьома мовами: російською, українською та англійською. Про це він заявив на особистій https://www.instagram.com/p/CcjSrfTNMMO/ Instagram-сторінці , пише https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/kiyani-yak-vi-tam-sin-povalij-pereihav-v-ispaniyu-i-prosit-dopomogti-jomu-z-robotoyu.htm Обозреватель , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

За кілька днів до початку війни син знаменитої колаборантки публікував своє фото з Києва, проте зараз Повалій перебуває закордоном, де шукає способи заробітку. У зверненні до колег він натякнув, що поки що не збирається повертатися до української столиці.

Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1650226821-povaliy-kotoraya-molchit-o-voyne-v-ukraine-vystupila-na.html Повалий, которая молчит о войне в Украине, выступила на сцене Кремля с Басковым и Михайловым

Зазначимо, що музикант висловив свою антивоєнну позицію на шостий день вторгнення - 1 березня. В опублікованому в соцмережах тексті він не вживав слова "Росія" та прізвище "Путін", проте назвав Україну сміливою державою та закликав молитися за мир.

"Іти ж, добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного - помилка. Війна - абсурд, атавізм, кам'яний вік. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам", - прокоментував син Таїсії Повалій у https://www.instagram.com/p/CajhM7etma2/ Instagram ."
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21.04.2022 17:30 Ответить
гени пальцем не задавиш. яка мамця такий син.
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21.04.2022 21:38 Ответить
В 1994 в Руанде было убито около 1 млн. людей. После этого под суд попало 120 000 человек.
Свинорылые твари, а ну-ка угадайте, достанем мы вас, гнид парашных, ВСЕМ МИРОМ ?
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21.04.2022 17:30 Ответить
Вы Тупые биороботы или просто дыбилы?Нам ваши комментарии показывают с Украины Вы пишете как дауны -хуже навюцыков.Реально долбоебы которым проплачивают чтоь уничтожить Украину.
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21.04.2022 17:36 Ответить
С вас весь мир уже ржёт и вам весело.Дыбилы или как?
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21.04.2022 17:37 Ответить
Это просто дауны Идите спасайте Ахметова Азовсталь и народ который там прячеться
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21.04.2022 17:39 Ответить
Все кто тут поднимите свой обосранный зад и помогите пацанам с Азовсталь
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21.04.2022 17:40 Ответить
Сидите носом дрочите.Кадыровцы ходят вашу землю захватывают а вы все сидите на диване успокаивает друг друга дауны новостями
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21.04.2022 17:43 Ответить
Как и в Иловайске будет Никто зад не полыми .Идите тогда ***** патриоты
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21.04.2022 17:44 Ответить
Эстония упрашивает Азов оставить в живых Путина
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21.04.2022 17:46 Ответить
Пушилин подтвердил гибель командира разведроты батальона «Спарта»
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21.04.2022 17:50 Ответить
 
 