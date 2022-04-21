ГУР МО обнародовало данные российских командиров, подчиненные которых обстреливали Харьковщину и Сумщину
ГУР МО Украины получило данные российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, осознанно выполняющих приказы путинского режима по уничтожению Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, информацию обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграме.
ШУВАЕВ Георгий Иванович – начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, полковник.
Он принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1-й танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстреле населенных пунктов. Подчиненный личный состав производил обстрел городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
Биографию, паспорт и адрес регистрации/проживания Шуваева можно просмотреть по этой ссылке.
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БЛАЖКО Александр Сергеевич – командир 288-й артиллерийской бригады (в/ч 30683, с. Мулино Нижегородской области) 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, полковник.
Блажко принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения подразделениями 288-й артиллерийской бригады тяжелого наступательного вооружения во время обстрелов населенных пунктов. Подчиненный личный состав производил обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.
Данные на Блажко доступны здесь.
"Отбросы! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа!", - говорится в сообщении разведки.
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Денис заявив, що готовий дистанційно записувати музику та вокал, допомагати з продюсуванням і навіть займатися репетиторством із дітьми. Причому трьома мовами: російською, українською та англійською. Про це він заявив на особистій https://www.instagram.com/p/CcjSrfTNMMO/ Instagram-сторінці , пише https://news.obozrevatel.com/ukr/show/people/kiyani-yak-vi-tam-sin-povalij-pereihav-v-ispaniyu-i-prosit-dopomogti-jomu-z-robotoyu.htm Обозреватель , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
За кілька днів до початку війни син знаменитої колаборантки публікував своє фото з Києва, проте зараз Повалій перебуває закордоном, де шукає способи заробітку. У зверненні до колег він натякнув, що поки що не збирається повертатися до української столиці.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1650226821-povaliy-kotoraya-molchit-o-voyne-v-ukraine-vystupila-na.html Повалий, которая молчит о войне в Украине, выступила на сцене Кремля с Басковым и Михайловым
Зазначимо, що музикант висловив свою антивоєнну позицію на шостий день вторгнення - 1 березня. В опублікованому в соцмережах тексті він не вживав слова "Росія" та прізвище "Путін", проте назвав Україну сміливою державою та закликав молитися за мир.
"Іти ж, добровільно брати в руки автомат і стріляти по собі подібним до переможного - помилка. Війна - абсурд, атавізм, кам'яний вік. Потрібен мир, друзі, а не смерть ворогам", - прокоментував син Таїсії Повалій у https://www.instagram.com/p/CajhM7etma2/ Instagram ."
Свинорылые твари, а ну-ка угадайте, достанем мы вас, гнид парашных, ВСЕМ МИРОМ ?