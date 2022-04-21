ГУР МО обнародовало данные российских командиров, подчиненные которых обстреливали Харьковщину и Сумщину

ГУР МО Украины получило данные российских военных преступников, принадлежащих к высшему командному составу, осознанно выполняющих приказы путинского режима по уничтожению Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграме.

ШУВАЕВ Георгий Иванович – начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Одинцовский район, Московская область) Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Он принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения артиллерийскими подразделениями 1-й танковой армии тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия при обстреле населенных пунктов. Подчиненный личный состав производил обстрел городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Биографию, паспорт и адрес регистрации/проживания Шуваева можно просмотреть по этой ссылке.

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БЛАЖКО Александр Сергеевич – командир 288-й артиллерийской бригады (в/ч 30683, с. Мулино Нижегородской области) 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ, полковник.

Блажко принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину. Причастен к планированию применения подразделениями 288-й артиллерийской бригады тяжелого наступательного вооружения во время обстрелов населенных пунктов. Подчиненный личный состав производил обстрелы городов и сел Сумской и Харьковской областей, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

Данные на Блажко доступны здесь.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Никакой бункер не спасет от наказания за тяжкие преступления против украинского народа!", - говорится в сообщении разведки.