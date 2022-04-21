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Байден (2761) оружие (10028) помощь (7420) США (24820)

Байден об очередном пакете помощи Украине на $800 млн: сотни гаубиц, боеприпасы, тактические беспилотники

гаубиця

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Размер пакета составляет 800 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента США.

"Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. И также сотни тактических беспилотников", - подчеркнул он.

Президент США отметил, что это оружие будет эффективно на равнинах востока и юга Украины. Он подчеркнул, что гордится мужеством украинских защитников.

Байден добавил, что не обо всем вооружении, которое США передают в Украину, сообщают.

Кроме того, президент США отметил, что военная помощь рекордными темпами поступает в Украину. Он добавил, что Вашингтон хочет помочь Украине отразить новое российское наступление на Донбассе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Байден выступает с заявлением о войне России против Украины. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Топ комментарии
+82
Дякую Президент Байден, саме те, що треба на схід.
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21.04.2022 17:33
+73
+ 144 тысячи снарядов к гаубицам
+ неафишируемые няшки.

Готовимся к 9 мая!
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21.04.2022 17:34
+59
Байден прямо збожеволів! На москалів набоїв не шкодує. Круче бандерівця світ не бачив, хіба шо сам Сстепан.
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21.04.2022 17:36
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Страница 2 из 2
Где вы такие твари беретесь?
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21.04.2022 18:27 Ответить
"Но так назывемые украинские волонтеры торгуют им уже с арабами. " - Та невже. І звідки такі відомості?
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21.04.2022 18:27 Ответить
а где же патронный завод от зели, или мясо для шашлыков закупили
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21.04.2022 18:19 Ответить
Очень хорошо!

Теперь еще залп-огня системы нужны! и будет супер
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21.04.2022 18:21 Ответить
На одного орка по снаряду почти, во дает..
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21.04.2022 18:23 Ответить
Тепер головна проблема - логістична. Доставити це все туди, де воно потрібно.
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21.04.2022 18:23 Ответить
Ну да...там і Кубань наша, і Краснодарський край, і Великий Новгород ( наші історичні землі)... і Ростов наш з нашим Таганрогом ...

История Таганрогский округ был образован в 1923 году в составе Донецкой губернии Украинской ССР. Центром округа был назначен город Таганрог. В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК 1 октября 1924 года Таганрогский округ вошёл в состав Юго-Восточной области РСФСР.
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21.04.2022 18:33 Ответить
До зелёного клина можно дойти с таким количеством снарядов💥❗Ватники напряглись прочитав эту новость👍
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22.04.2022 03:05 Ответить
Вуйко Джо файний хлопець... А то некоторые недалекие товарищи...
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21.04.2022 18:36 Ответить
мабуть, боїться Бенядиткової потвори та підлабузнюється до Зе!гевари, щоб уникнути ув'язнення?
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22.04.2022 00:40 Ответить
Починається війна по технологіям 21 століття бо дотепер це була війною технологій епохи розвиненого соцреалізму
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21.04.2022 18:37 Ответить
MLRS давай!
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21.04.2022 18:57 Ответить
Гаубиці це добре, хай у фарш перемелюють Гради якими кацпами кожен день обстрілюють мій Харків.
Я так зрозумів що ця війна надовго, тому здавати зброю ТРО ще зарано.
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21.04.2022 19:27 Ответить
я и пишу везде. Нам дают не все что надо. Главное другое, а нам дают оборонку пока в основном
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21.04.2022 22:44 Ответить
Якщо можна гаубиці то чого не можна літаків?
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21.04.2022 19:47 Ответить
У нас уже стало більше на 20 літаків.
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21.04.2022 22:33 Ответить
"чого не можна літаків?"

Совавіапромовського гівна США не мають.
На літаках серії F в Україні літати на сьогодні немає кому.
Та найбільша перешкода у надані модерних серйозних озброєнь - недовіра до нинішнього політичного керівництва України.
Ви в Україні навіть не уявляєте з якою пересторогою західні високопосадовці ставляться до оточення зеленського.
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21.04.2022 23:11 Ответить
Дедуля-давай MQ-9 Reaper и Украина тебя не забудет и будет памятник тебе в Киеве который будет 1000 лет стоять-после того как все остальные родственники тебя забудут. Дедуля-у тебя есть шанс войти в историю!
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21.04.2022 19:51 Ответить
Вони дають якісь нові безпілотники - ******* Ghost
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21.04.2022 22:30 Ответить
+4 новых дивизиона гаубиц М 198 это внушительно. Итого имеем на данный момент 5 дивизионов(90 шт). Браво Байден ! Ждем еще всякого нужного).
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21.04.2022 19:52 Ответить
жаль что не новые облегчённые https://ru.wikipedia.org/wiki/155-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_M777 155-мм гаубицы M777
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21.04.2022 21:17 Ответить
ПЗДА РОССИИ !!!
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21.04.2022 19:55 Ответить
Звідси робимо висновок: русні *****!
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21.04.2022 20:05 Ответить
каЦАПАМ П*ЗДА
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21.04.2022 20:36 Ответить
Долгие лета и крепкого здоровья президенту пану Байдену! Пан Байден и пан Джонсон бОльшие патриоты Украины, чем то, шо сидит во власти в Украине сейчас! Хотя, конешно, у них свой интерес, но он нам на руку. Ещё раз спасибо!
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21.04.2022 21:16 Ответить
Мова йде про якісь нові тактичні безпілотники - ******* Ghost. Їх розробили спеціально для України: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/21/7341212/
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21.04.2022 22:28 Ответить
Оххохо! Оце буде круто!
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21.04.2022 22:50 Ответить
Бидон под давлением таки расчехлился на нормальное вооружение, есть все шансы в обозримом будущем вернуть Крым, Донбасс, похоже и так будут возвращать без объявлений.
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21.04.2022 23:01 Ответить
послухай бовдуре, у твої 42 рочки, клепку вже треба мати, щоб усвідомлювати степінь написаної дурні... Чи ти зе!бенятко під втиском?
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22.04.2022 00:48 Ответить
Не сотні гаубиць, а всього лише сімдесят дві одиниці.
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21.04.2022 23:05 Ответить
На Ukr.net заявляють про "ДЕСЯТКИ гаубиць..."
Хто бреше?
Аферістович?
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22.04.2022 00:17 Ответить
Л.І.Брежнєв в одній із промов з нагоди олімпійських ігор читає, читає, а в кінці:
- ... О О О ...
Збоку хтось із наближених підказує пошепки:
- Леонід Ілліч, це олімпійські кільця.

Дж.Байден читає:
- ... сотні гаубиць, ...
А збоку хтось із наближених підказує:
- Містере президент, там на один нуль меньше.
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22.04.2022 01:15 Ответить
після війни України потрібно зробити своє літаків.
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22.04.2022 01:16 Ответить
Цитата: "... сотні гаубиць та сотні тисяч *********** до них. ..." - Джерело:

Було би надзвичайно добре, якщо це не помилка, а правда.
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22.04.2022 01:17 Ответить
Браво!
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22.04.2022 03:37 Ответить
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:07 Ответить
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:07 Ответить
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:09 Ответить
Пане Бутусов ! Українці ! У нас біда ! Юрій Швець на своєму каналі розказує про величезне скупчення польових шпиталів і медикаментів на кордоні! Вони не відправляються до фронту , а стають предметом наживи. Ніхто цю проблему не вирішує. Люди стікають кров'ю , а у нас в тілах сотні тон медикаментів!!!!!!
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22.04.2022 07:10 Ответить
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