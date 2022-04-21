Байден об очередном пакете помощи Украине на $800 млн: сотни гаубиц, боеприпасы, тактические беспилотники
Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Размер пакета составляет 800 млн долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента США.
"Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. И также сотни тактических беспилотников", - подчеркнул он.
Президент США отметил, что это оружие будет эффективно на равнинах востока и юга Украины. Он подчеркнул, что гордится мужеством украинских защитников.
Байден добавил, что не обо всем вооружении, которое США передают в Украину, сообщают.
Кроме того, президент США отметил, что военная помощь рекордными темпами поступает в Украину. Он добавил, что Вашингтон хочет помочь Украине отразить новое российское наступление на Донбассе.
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Теперь еще залп-огня системы нужны! и будет супер
История Таганрогский округ был образован в 1923 году в составе Донецкой губернии Украинской ССР. Центром округа был назначен город Таганрог. В соответствии с постановлением Президиума ВЦИК 1 октября 1924 года Таганрогский округ вошёл в состав Юго-Восточной области РСФСР.
Я так зрозумів що ця війна надовго, тому здавати зброю ТРО ще зарано.
Совавіапромовського гівна США не мають.
На літаках серії F в Україні літати на сьогодні немає кому.
Та найбільша перешкода у надані модерних серйозних озброєнь - недовіра до нинішнього політичного керівництва України.
Ви в Україні навіть не уявляєте з якою пересторогою західні високопосадовці ставляться до оточення зеленського.
Хто бреше?
Аферістович?
- ... О О О ...
Збоку хтось із наближених підказує пошепки:
- Леонід Ілліч, це олімпійські кільця.
Дж.Байден читає:
- ... сотні гаубиць, ...
А збоку хтось із наближених підказує:
- Містере президент, там на один нуль меньше.
Було би надзвичайно добре, якщо це не помилка, а правда.