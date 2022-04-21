Дания выделит примерно $90 млн на оружие для Украины, - премьер Фредериксен
Премьер-министр Дании сообщила, что ее страна выделит примерно $90 млн на оружие для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.
"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я сегодня проинформировала вас, президент Зеленский, о значительных новых вкладах, в том числе почти 600 миллионов датских крон, это примерно 90 млн долларов США, на оружие, и это повышает общий военный вклад Дании более 1 млрд датских крон", - сказала Фредериксен.
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Оце я розумію валюта: за одну крону 150 тис. доларів дають. )))