РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11840 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 379 4
Дания (537) оружие (10028) помощь (7420) Фредериксен (60)

Дания выделит примерно $90 млн на оружие для Украины, - премьер Фредериксен

данія

Премьер-министр Дании сообщила, что ее страна выделит примерно $90 млн на оружие для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер-министр сообщила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг.

"Мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я сегодня проинформировала вас, президент Зеленский, о значительных новых вкладах, в том числе почти 600 миллионов датских крон, это примерно 90 млн долларов США, на оружие, и это повышает общий военный вклад Дании более 1 млрд датских крон", - сказала Фредериксен.

Смотрите: Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку: "Мы не оставим Украину один на один". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"майже 600 данських крон, це приблизно 90 млн доларів".

--------------------------------------------------------------------

Оце я розумію валюта: за одну крону 150 тис. доларів дають. )))
показать весь комментарий
21.04.2022 17:56 Ответить
Данцям-респект...
показать весь комментарий
21.04.2022 17:58 Ответить
спасибо че уж там
показать весь комментарий
21.04.2022 18:20 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
21.04.2022 19:08 Ответить
 
 