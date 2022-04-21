3 722 19
Связанным с РФ судам будет запрещено заходить в порты США, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее сделали в Европе", - сказал Байден.
"Это значит, что ни одно судно под российским флагом или судно, принадлежащее России или управляемое кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - добавил он.
Напомним, ранее на аналогичные меры пошли страны ЕС.
Топ комментарии
+28 Bob Fayn
показать весь комментарий21.04.2022 17:50
+20 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий21.04.2022 17:51
+13 Виктор Дийнега
показать весь комментарий21.04.2022 17:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я думаю що єдине що хоче кремлівський упир - це смерть та кров громадян України.
Санкції будуть вводити лише проти росії, або керівництва.
Все не так. А зовсім навпаки.
Якщо порівнювати, як вони це зробили, тиждень 9-15/04 з тижнем 2-8/04, то обсяг вивезення нафти з Чорного моря не зменшився на 30%, а збільшився в декілька (!) разів...
Чому могла статися така прикра помилка?
1) В морських перевезеннях "тиждень" - це не база для порівняння, це ж стихія.... є шторм, нема шторму. Був туман в Босфорі чи велика черга в Дарданеллах, чи не було...
2) Не вперше помічаємо, що фахівці з "макрорівня" завжди занадто довіряють автоматичним (програмним) засобам "підтягування" інформації з морських трафік-сервісів. Це прикра помилка. Наприклад, морські сервіси не враховують таких технічних обставин, що факт того, що танкер зайшов в порт та прийняв на борт вантаж нафти в конкретному порту, може бути не зафіксований трафік-сервісом з багатьох чинників (погода, стан приймача-передавача, навмисне втручання людини тощо).
Отже, час для переможних реляцій ще не настав! Щоб ви розуміли масштаб - гляньте на карту. Це танкери з російською кривавою нафтою та нафтопродуктами, що працюють з портів Чорного та Азовського морів.
База даних з 14/03-14/04/2022 тут, хто бажає, може порахувати, танкери з сирою нафтою - це дедвейт (DWT) більше 100 000 тонн, менші - переважно нафтопродукти: https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU
Щотижня - приблизно 40 танкерів (нафта + нафтопродукти), сумарний дедвейт 2,2- 2,4 млн тонн, близько 1,5 млрд доларів США, це більше 200 нових ракет "Калібр"
Повідомив Керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень", редактор у BlackSeaNews
Andrii Klymenko - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4756488777813631&id=100003576664760