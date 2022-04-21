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Байден (2761) порт (722) санкции (11040) США (24820)

Связанным с РФ судам будет запрещено заходить в порты США, - Байден

байден

Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее сделали в Европе", - сказал Байден.

"Это значит, что ни одно судно под российским флагом или судно, принадлежащее России или управляемое кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - добавил он.

Напомним, ранее на аналогичные меры пошли страны ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня все порты Европы закрыты для российских кораблей. Единственное исключение – подача сигнала SOS
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Топ комментарии
+28
Погоріли Іскандери і С-300 Інститут в Твері де їх розробляли
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21.04.2022 17:50
+20
На Харківщині за сьогодні ЗСУ збили вже два ворожих винищувачі
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21.04.2022 17:51
+13
***** нужна хотя бы маленькая победа в Украине чтобы выдать ее своему кровожадному электорату на кануне дефолта и общей заморозке зарплат и соцвыплат. Если он этого не получит, голодные и озлобленные зомбари не правильно его поймут и могут устроить революцию. Украинцам с сегодняшнего дня нужно проявить всю ненависть и ярость которые накопились с 2014 года и сделать русским фашистам фатальное поражение которое поставит окончательный крест на гитлере 21-века и его нацистах.
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21.04.2022 17:54
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Касап-изгой.
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21.04.2022 17:50 Ответить
Погоріли Іскандери і С-300 Інститут в Твері де їх розробляли
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21.04.2022 17:50 Ответить
Слабакі, в Одесі шашлики кращі.
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21.04.2022 17:58 Ответить
На Харківщині за сьогодні ЗСУ збили вже два ворожих винищувачі
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21.04.2022 17:51 Ответить
Всех кацапов за борт
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21.04.2022 17:51 Ответить
***** нужна хотя бы маленькая победа в Украине чтобы выдать ее своему кровожадному электорату на кануне дефолта и общей заморозке зарплат и соцвыплат. Если он этого не получит, голодные и озлобленные зомбари не правильно его поймут и могут устроить революцию. Украинцам с сегодняшнего дня нужно проявить всю ненависть и ярость которые накопились с 2014 года и сделать русским фашистам фатальное поражение которое поставит окончательный крест на гитлере 21-века и его нацистах.
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21.04.2022 17:54 Ответить
У них є телевізор, по телевізору вони що завгодно скажуть, хоч про те що американська область - частина РФ.
Я думаю що єдине що хоче кремлівський упир - це смерть та кров громадян України.
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21.04.2022 18:04 Ответить
Не устроят - эти фашизоиды все смелые только сидя на диванах перед телевизором
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21.04.2022 18:21 Ответить
Знову напів-заходи. Їм тре' взагалі заборонити з'являтись над поверхнею води.
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21.04.2022 17:55 Ответить
Нужно добавить и суда которые везут грузы связанные с кацапскими компаниями или поставляющими в рашку товары.
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21.04.2022 17:59 Ответить
треба заборонити заходити до портів США та Європи суднам, де хоч один член екіпажу є росіянином
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21.04.2022 18:00 Ответить
Не вийде, бо вони не люди, а анало-говнєтниє (С) гібридні істоти. Їм властива мімікрія. Хвоста скрутив, - і від чотрношкірого транса ніхто не відрізнить.
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21.04.2022 18:06 Ответить
Такого не зроблять ні США, ні ЄС. Бо це дискримінація по національності.
Санкції будуть вводити лише проти росії, або керівництва.
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21.04.2022 18:07 Ответить
На раз. Бо це не нація, а діагноз. З метою захиста людства від зарази, набагато небезпечнішої за той ковід.
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21.04.2022 18:12 Ответить
Газета New York Times 18 апреля https://www.nytimes.com/2022/04/18/world/europe/ukraine-war-russian-orthodox-church.html написала , что русские православные общины в Италии, США и Франции настаивают на разрыве с Московским патриархатом.
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21.04.2022 18:05 Ответить
из всего что ты тут накукарекал я знаю одно слово-цензор. что за фамилии, что за самолеты, какие то дети... наркоман что ли? молдова ассоциируется с приднестровьем, сейчас самый удобный момент его вернуть. давай на эту тему.
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21.04.2022 18:23 Ответить
Наверное взял и все деньги себе в задницу засунул, а потом вытащил и облизал.
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21.04.2022 18:33 Ответить
Сьогодні 20 квітня 2022 року одна з поважних світових інформагенцій радісно відрапортувала (а всі передрукували), що за останній тиждень значно зменшилися поставки російської кривавої сирої нафти, ледь не на 25%... - не треба цьому вірити, на жаль.

Все не так. А зовсім навпаки.

Якщо порівнювати, як вони це зробили, тиждень 9-15/04 з тижнем 2-8/04, то обсяг вивезення нафти з Чорного моря не зменшився на 30%, а збільшився в декілька (!) разів...

Чому могла статися така прикра помилка?

1) В морських перевезеннях "тиждень" - це не база для порівняння, це ж стихія.... є шторм, нема шторму. Був туман в Босфорі чи велика черга в Дарданеллах, чи не було...

2) Не вперше помічаємо, що фахівці з "макрорівня" завжди занадто довіряють автоматичним (програмним) засобам "підтягування" інформації з морських трафік-сервісів. Це прикра помилка. Наприклад, морські сервіси не враховують таких технічних обставин, що факт того, що танкер зайшов в порт та прийняв на борт вантаж нафти в конкретному порту, може бути не зафіксований трафік-сервісом з багатьох чинників (погода, стан приймача-передавача, навмисне втручання людини тощо).

Отже, час для переможних реляцій ще не настав! Щоб ви розуміли масштаб - гляньте на карту. Це танкери з російською кривавою нафтою та нафтопродуктами, що працюють з портів Чорного та Азовського морів.

База даних з 14/03-14/04/2022 тут, хто бажає, може порахувати, танкери з сирою нафтою - це дедвейт (DWT) більше 100 000 тонн, менші - переважно нафтопродукти: https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU https://www.blackseanews.net/en/read/186521?fbclid=IwAR0g7JexOGH7HTIG3CrAVDWDQpVSELYbd9z8yWIhOaFEkIPqYgTrOrrKTmU

Щотижня - приблизно 40 танкерів (нафта + нафтопродукти), сумарний дедвейт 2,2- 2,4 млн тонн, близько 1,5 млрд доларів США, це більше 200 нових ракет "Калібр"

Повідомив Керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень", редактор у BlackSeaNews

Andrii Klymenko - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4756488777813631&id=100003576664760
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21.04.2022 18:33 Ответить
 
 