Связанным с РФ судам будет запрещено заходить в порты США, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что связанным с Россией судам будет запрещено заходить в американские порты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее сделали в Европе", - сказал Байден.

"Это значит, что ни одно судно под российским флагом или судно, принадлежащее России или управляемое кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", - добавил он.

Напомним, ранее на аналогичные меры пошли страны ЕС.

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