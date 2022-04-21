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Новости Война
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Мариуполь (5693) Азовсталь (371)

"Сдаваться здесь никто не собирается", - глава патрульной полиции Мариуполя Вершинин о ситуации на "Азовстали"

азовсталь

На заводе "Азовсталь", где находятся несколько сотен гражданских, есть проблемы с едой, водой и медикаментами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", об этом сообщил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

"Практически постоянно происходят авиаудары и работают РСЗО. Есть определенные моменты тишины, но обстрелы проводятся постоянно. Плюс постоянные выпады штурма, и ребята героически сражаются. Есть проблема, в том числе в зданиях, потому что россияне полностью разбивают здания из танков, а потом пытаются продвигаться дальше", - рассказал он.

По словам Вершинина, на заводе "Азовсталь" в настоящее время находятся несколько сотен гражданских.

"По поводу медикаментов, воды, пищи и всего прочего. Да, существует сильный дефицит. Есть проблемы и с едой, и с водой, и медикаментами. Не такие глобальные и критические, что надо уже сдаваться. Сдаваться здесь никто не собирается. Но проблемы есть. Регулярно предлагают сдать оружие, делают коридоры. Это публикуется в их официальных источниках, разгоняется по всяческим телеграм-каналам и т.д. Мы внимательно следим за происходящим вокруг нас", - пояснил правоохранитель.

"Хотелось бы, чтобы те бойцы, которые выбрали себе право и возможность сражаться, действительно вышли из Мариуполя на данном этапе, потому что город мы потом заберем. Оставшиеся здесь бойцы – это квинтэссенция воинов в принципе. Если Украина потеряет этих воинов, то она потеряет очень многое", - подытожил он.

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Топ комментарии
+29
Алёна Попова

@alyonapopova

·
https://twitter.com/alyonapopova/status/1517005197528158210 10 ч

Долгое время россияне смотрели вокруг себя и думали, кто же все-таки виноват в нищете, коррупции, ветхом жилье, разбитых дорогах, деградирующей медицине, отсутствии перспектив и надежды на светлое будущее. Наконец-таки виновный во всем этом ужасе был найден.
Им оказался Бандера
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21.04.2022 18:50
+21
Держитесь хлопцы есть надежда вас спасти. Вы просто невероятные Герои.
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21.04.2022 18:52
+16
Да ,чёрные перепуганные рожи ***** и Шойги ,говорят о том ,что им ****** !!!
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21.04.2022 18:51
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Алёна Попова

@alyonapopova

·
https://twitter.com/alyonapopova/status/1517005197528158210 10 ч

Долгое время россияне смотрели вокруг себя и думали, кто же все-таки виноват в нищете, коррупции, ветхом жилье, разбитых дорогах, деградирующей медицине, отсутствии перспектив и надежды на светлое будущее. Наконец-таки виновный во всем этом ужасе был найден.
Им оказался Бандера
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21.04.2022 18:50 Ответить
Степан Андрійович сере кацапам в штанці з 30х років 20ого століття, всім і кожному особисто
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21.04.2022 18:59 Ответить
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21.04.2022 19:10 Ответить
Так, ну Бандеру они уже нашли. Теперь нужно искать Петлюру.
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21.04.2022 19:00 Ответить
Це фейк? Чи це реальна стаття.
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21.04.2022 19:04 Ответить
теперь интернета нет, им передают по телеграфу
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21.04.2022 19:10 Ответить
Почтовыми голубями.
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21.04.2022 20:16 Ответить
Да ,чёрные перепуганные рожи ***** и Шойги ,говорят о том ,что им ****** !!!
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21.04.2022 18:51 Ответить
Держитесь хлопцы есть надежда вас спасти. Вы просто невероятные Герои.
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21.04.2022 18:52 Ответить
Угробив убитыми и ранеными более 60 тысяч голов своей солдатни, Путин их "пожалел" и "отменил" штурм "Азовстали" в Мариуполе.
Ранее он "пожалел" Киев и в "знак доброй воли" увел свою орду
Человеколюбие Путина прямопропорционально кол-ву трупов его орды и сожженой техники
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21.04.2022 18:55 Ответить
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21.04.2022 18:57 Ответить
"вийшли з Маріуполя на даному етапі, бо місто ми потім заберемо" - Крим вже забрали? Чи, може, Луганськ, Донецьк?
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21.04.2022 19:05 Ответить
а что уже конец света ? времени нет ? вернуть Крым и все остальные територрии мы будем когда будут силы и удачное время
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21.04.2022 19:52 Ответить
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21.04.2022 19:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, благаю, допоможіть
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21.04.2022 19:26 Ответить
О квинтесенции сказано в 🎯 Одна из фундаментальных частей ВСУ. Надеюсь создатель поступит так, как обязан, если он тот, кем "видят" его люди.😎
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21.04.2022 21:50 Ответить
На жаль, ситуація така, що "не здаватися" (тобто битися до смерті) - це не настільки геройство, скільки прагматичний вибір людей, які цілком адекватно розуміють, що їх чекає в полоні.
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21.04.2022 21:57 Ответить
 
 