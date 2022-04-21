"Сдаваться здесь никто не собирается", - глава патрульной полиции Мариуполя Вершинин о ситуации на "Азовстали"

На заводе "Азовсталь", где находятся несколько сотен гражданских, есть проблемы с едой, водой и медикаментами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", об этом сообщил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

"Практически постоянно происходят авиаудары и работают РСЗО. Есть определенные моменты тишины, но обстрелы проводятся постоянно. Плюс постоянные выпады штурма, и ребята героически сражаются. Есть проблема, в том числе в зданиях, потому что россияне полностью разбивают здания из танков, а потом пытаются продвигаться дальше", - рассказал он.

По словам Вершинина, на заводе "Азовсталь" в настоящее время находятся несколько сотен гражданских.

"По поводу медикаментов, воды, пищи и всего прочего. Да, существует сильный дефицит. Есть проблемы и с едой, и с водой, и медикаментами. Не такие глобальные и критические, что надо уже сдаваться. Сдаваться здесь никто не собирается. Но проблемы есть. Регулярно предлагают сдать оружие, делают коридоры. Это публикуется в их официальных источниках, разгоняется по всяческим телеграм-каналам и т.д. Мы внимательно следим за происходящим вокруг нас", - пояснил правоохранитель.

"Хотелось бы, чтобы те бойцы, которые выбрали себе право и возможность сражаться, действительно вышли из Мариуполя на данном этапе, потому что город мы потом заберем. Оставшиеся здесь бойцы – это квинтэссенция воинов в принципе. Если Украина потеряет этих воинов, то она потеряет очень многое", - подытожил он.

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