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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 21 апреля

генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 21 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются пятьдесят седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Противник продолжал наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. В то же время не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Фиксируется существенное сокращение интенсивности движения колонн российской военной техники по территории республики Беларусь. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

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На Слобожанщине обстановка существенных изменений не претерпела. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.

На Донецком и Таврийском направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь".

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На временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена ​​мобилизация лиц мужского пола. Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой Российской Федерацией части Херсона заланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы Николаева, противник пытается улучшить тактическое положение и приблизиться к городу, успеха не имеет.

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Враг продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике. По уточненным данным, защитниками и защитницами Украины был ликвидирован командир первого мотострелкового полка второй мотострелковой дивизии первой танковой армии Западного военного округа подполковник Денис Межуев. Также получили тяжелые ранения и находятся на лечении в Москве два представителя руководящего состава этого же соединения – полковник Харитонов и подполковник Смирнов.

Кроме того, значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений проведенная принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей, неудовлетворительное питание, низкое финансовое и материальное обеспечение личного состава, прибывшего на доукомплектование регулярных подразделений Российской Федерации.

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Топ комментарии
+8
Самая главная информация это то ,что КАЦАПАМ ****** !!!
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21.04.2022 18:58
+5
"окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі" - а вот и результат бездействия на Херсонском направлении, дождались, теперь легче будет
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21.04.2022 18:57
+4
Кацапи , тікайте з нашої землі , якщо є така можливість , так як всі будете
знищені 😡
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21.04.2022 18:58
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"окупаційною владою оголошено мобілізацію осіб чоловічої статі" - а вот и результат бездействия на Херсонском направлении, дождались, теперь легче будет
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21.04.2022 18:57 Ответить
а немає достатньо зброї? а зачем нам зброя, у нас дороги есть! Линия фронта ровно на границе Херсонской области, може Херсон сливали не для того чтоб его освобождать?
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21.04.2022 19:36 Ответить
слухай харе тоби скулить, в ЗСУ только одних отжатых танков больше чем было всего их до войны
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21.04.2022 20:03 Ответить
Нет, верит надо только зебобикам


https://twitter.com/JackDetsch/status/1517165874372825092
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21.04.2022 20:10 Ответить
Источник: Jack Detsch репортер по вопросам национальной безопасности США.
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21.04.2022 20:33 Ответить
Ну перебьют трохи пророссийских - кому от этого вред? Мы же их не сможем расстрелять -а так всем удобно...)))
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21.04.2022 19:15 Ответить
даа, твой сортир не в окружении, легко тебе строчить писульки ...
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21.04.2022 19:40 Ответить
Кацапи , тікайте з нашої землі , якщо є така можливість , так як всі будете
знищені 😡
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21.04.2022 18:58 Ответить
Самая главная информация это то ,что КАЦАПАМ ****** !!!
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21.04.2022 18:58 Ответить
Знову ні про що...
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21.04.2022 19:00 Ответить
Я так розумію ви обмежені в ресурсах, якщо читаєте тільки зведення Генштабу 😂

А зведення таким і має бути. Ні про що.
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21.04.2022 19:56 Ответить
https://t.me/minval_az/32955 Около 30 человек пострадали в пожаре в здании оборонного НИИ в Твери, который принимал участие в разработке «Искандеров». Один погиб, сообщает источник ТАСС.
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21.04.2022 19:25 Ответить
Чего мы ждём, превентивные удары почему не наносим, ведь есть же оружие, ракеты почему не сбиваем, а за Херсон я вообще в шоке, это так к войне готовились, да? Гребаные слуги народа
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21.04.2022 20:01 Ответить
Чекають вас з Німеччини.
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21.04.2022 20:11 Ответить
 
 