Оккупанты возле Мариуполя устроили четыре "фильтрационных центра", где пытают госслужащих, - мэр Бойченко
Вокруг заблокированного Мариуполя российские оккупанты устроили четыре фильтрационных центра, где проверяют всех, кто хочет выехать на территорию, контролируемую украинскими властями.
Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Процедура фильтрации – это сдерживание эвакуации в сторону Украины… Это унижение и ничего человеческого. Это геноцид, это военное преступление, это гетто. Вокруг города они устроили четыре таких центра", - рассказал городской голова.
По словам Бойченко, если ты каким-то образом был связан с госслужбой, муниципальной службой, ты сразу попадаешь за решетку.
"Кого-то держат две недели, кого-то – два месяца. Мы знаем, что там есть и пытки, и все остальное. К сожалению, уже многие жители нашего города попали в эту пытку, проходят через варварские издевательства - и мужчины, и женщины. Те, кто прошел сквозь такие издевательства, уже дают показания, и это ужас", – рассказал мэр Мариуполя.
Он привел пример своего соседа, который хотел уехать в свободную Украину и записался для прохождения так называемой фильтрации.
"Например, мой сосед, записавшийся в такой "центр", получил талончик с номером 3620. И он говорит, что с учетом, как они пропускают через такие пытки, он где-то в декабре 2024 года попадет в ту фильтрацию, и потом только получит возможность ехать в Украину. К сожалению, это издевательство, это исключительно фашистские методы, которые использовала фашистская Германия, а сейчас – фашистская Россия", - подытожил Бойченко.
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повторюсь, всіх без віку і статі.
а ще, в госдумі параші, пропонують зцідювати кров з полонених для потреб лікування поранених орків то хто гарантує що з полонених не будуть брати органи та кінцівки??????
це ні чим не відрізняється від дій фашистів в 2 світові.
і зі всієї європи саме Шольц не дає всім країнам нато надавати зброю Україні.
хоча досі платят за фашизм репарації
Родина Вдовиченків дивом змогла вибратися з фільтраційного табору.
Після початку війни її родина та сама вона пережила голод, відсутність води, обстріли, її будинок зруйнували, а під час втечі на підконтрольну Україні територію їх допитували у фільтраційному таборі, де її батька побили так, що він втратив зір.
Сімʼя Марії вибралася з Маріуполя й дівчина для hromadske розказала свою історію.
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/hotila-pomerti-shvidko-17-richna-divchina-z-mariupolya-rozpovila-pro-perezhitiy-zhah-novini-ukrajini-amp-11791719.html