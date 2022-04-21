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Зеленский (19042) Мариуполь (5693) обмен (1343) ранение (3358)

В Мариуполе заблокированы более 400 раненых украинских военных. РФ не реагирует на предложения обмена на раненых россиян, - Зеленский

зеленський

В Мариуполе находятся более 400 раненых украинских военнослужащих, и Украина предлагала России организовать хотя бы обмен ранеными, но пока ни на один из предложенных вариантов Россия не согласилась.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

"Мы предложили [России] несколько вариантов. Даже не напрямую, через посредников, начать [обмен] хотя бы раненых на раненых. Там более 400 раненых на руках, это только военных. Там также есть раненые живые люди, там также есть дети, которые, я верю, выживут и точно не забудут всем тем, кому все равно или не все равно", – сказал президент.

Он подчеркнул, что не ждет от России "подарков" и проявления человечности в виде гуманитарных шагов, поэтому Украина готова на те или иные обмены. В то же время, подчеркнул Зеленский, Украину интересуют и погибшие: "Мы рассчитываем вернуть их родителям, потому что нам не все равно".

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Он констатировал, что пока этого не сделано, хотя Украина предложила России уже все возможные варианты, в том числе с Турцией в качестве посредника.

Зеленского попросили прокомментировать заявление министра оборона РФ Сергея Шойгу о том, что Мариуполь уже якобы полностью захвачен российскими войсками.

"Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны РФ. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы знаем это прекрасно. Есть часть нашего города – именно та часть, где находятся наши военные, которые там остались. Пока что они там остаются", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Мариуполе заблокированы несколько тысяч украинских военных и гражданских – в основном это женщины и дети. В целом еще около 120 000 человек заблокированы в городе.

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Топ комментарии
+8
Патамуша запарєбрікам насрать на сваіх свінєй-свінаматкі іщьо наражают...
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21.04.2022 19:30
+4
блт, я вот не не пойму! он прикидывается, или реально ********????
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21.04.2022 19:52
+3
А якщо тих кацапів, що тримають для обміну, почати потроху псувати
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21.04.2022 19:30
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Патамуша запарєбрікам насрать на сваіх свінєй-свінаматкі іщьо наражают...
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21.04.2022 19:30 Ответить
...точнєє апарасятся...
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21.04.2022 19:32 Ответить
А якщо тих кацапів, що тримають для обміну, почати потроху псувати
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21.04.2022 19:30 Ответить
от таких действий толку не будет, да и ВСУ соблюдают все права военнопленных.
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21.04.2022 19:32 Ответить
Як справи, Жуков? Давно тебе не було.
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21.04.2022 19:44 Ответить
множество произошло событий с не передаваемыми ощущениями.
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21.04.2022 19:53 Ответить
Дуже смердітимуть...
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21.04.2022 19:37 Ответить
А коли кацапам було жалко своїх свинособак? Баби єщчо нарожаютЬ, мля...
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21.04.2022 19:36 Ответить
блт, я вот не не пойму! он прикидывается, или реально ********????
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21.04.2022 19:52 Ответить
Он давно живет в сказке. Реальности уже нету!
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21.04.2022 20:44 Ответить
Ха! Він що дибіл? Ви ж тут їх вилікуєте безкоштовно, а там ще гроші шукати
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21.04.2022 20:17 Ответить
Я вже не можу читати те, що говорить зеленський. Скільки наробити горя і це якось виправдовувати і вдавати, що то якось сталося само по собі і він до цього немає ніякого відношення. А немає бажання подивитися в осі пуйлу? Подивився? Як витягувати наших поранених? Вина за війну на кацапах, але є величезні помилки пана Президента. Хто розмінував прохід з Криму?
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21.04.2022 21:04 Ответить
 
 