Онуфрий предлагает провести крестный ход от Орехова до "Азовстали" и эвакуировать гражданских накануне Пасхи

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Он обратил внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы.

"До сегодняшнего дня в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим нужна срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения".

В связи с этим Украинская Православная Церковь, силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также крестный ход помог бы вывезти раненых военных и унести тела погибших", - говорится в обращении Онуфрия.

Он обратился ко "всем, от кого это зависит" и просит в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) в Светлое Христово Воскресение (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия.

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