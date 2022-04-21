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Новости Война
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Мариуполь (5693) УПЦ МП (1550) эвакуация (2000) Онуфрий (84)

Онуфрий предлагает провести крестный ход от Орехова до "Азовстали" и эвакуировать гражданских накануне Пасхи

онуфрий

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий предложил накануне Пасхи провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УПЦ.

Он обратил внимание на необходимость спасения тех, кто, оставшись в многострадальном Мариуполе, оказался в условиях гуманитарной катастрофы.

"До сегодняшнего дня в пределах города остается большое количество мирных жителей, среди которых много детей и пожилых людей. Раненым военнослужащим нужна срочная медицинская помощь. Тела погибших должны быть переданы их семьям для надлежащего захоронения".

В связи с этим Украинская Православная Церковь, силами епископата, духовенства, монашества и верующих, готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области к заводу "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также крестный ход помог бы вывезти раненых военных и унести тела погибших", - говорится в обращении Онуфрия.

Он обратился ко "всем, от кого это зависит" и просит в период со Страстной Пятницы (22 апреля 2022 года) в Светлое Христово Воскресение (24 апреля 2022 года) на территории города Мариуполь и его окрестностях обеспечить режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для прохождения указанного молитвенного шествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин должен разрешить обеспечить гуманитарные коридоры из Мариуполя, - Байден
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Топ комментарии
+61
Ви що хочете, щоб Оркі влаштували
Криваву Неділю?
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21.04.2022 19:32
+46
1000%! Гапон 2,0 !
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21.04.2022 19:48
+43
а сам возглавит?
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21.04.2022 19:33
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онуфрiй, москальский пiдсвинок, твої хазяї з москальського сатанату вже провели

евакуацiю з Марiуполя, а також прислали привiтання до Великодня в Одесу...

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23.04.2022 19:34 Ответить
Сатана и ряженый.
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23.04.2022 20:57 Ответить
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