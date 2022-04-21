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Новости Война
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Днепропетровщина (3507)

Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине

залізниця

Российские оккупанты ракетными ударами повлекли за собой значительные разрушения на железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар повлек за собой значительные разрушения, в результате чего движение поездов остановлено.

Смотрите: Последствия обстрела войсками РФ Зеленодольска в Днепропетровской области. ФОТО
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Топ комментарии
+35
видишь, вова? это называется - ракетные войска!
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21.04.2022 19:39
+26
Кацапы очень боятся поставок вооружения и боеприпасов, поэтому бьют по рельсам.
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21.04.2022 19:41
+26
.Це не допоможе . Залізнична мережа в Україні дуже розгалуджена . Потяги зі зброєю просто перенаправляють на інші маршрути ,, вони прямують на схід майже без зупинок .
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21.04.2022 19:49
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видишь, вова? это называется - ракетные войска!
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21.04.2022 19:39 Ответить
Ні не бачить! У Вови очі іншим зайняті- він, мир шукає, там де його ніколи не було!
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21.04.2022 19:48 Ответить
Просто пісюніст зе!
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21.04.2022 20:19 Ответить
Ракетные войска, бомбящие вовины дороги.
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21.04.2022 19:52 Ответить
ти диви як влучно в платформу потрапили
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21.04.2022 19:40 Ответить
Обірвали лінії електропередач, а там все на електричній тязі
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21.04.2022 19:48 Ответить
Підігнати тепловози - не проблема.
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21.04.2022 19:49 Ответить
Підігнати не проблема , проблема їх мати . Навіть "велий менеджер" лєщенко з Укрзалізниці перебрався у речники сонцесяйного бо на залізниці вже немає чого красти , а ви тут про тепловози ((
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21.04.2022 19:53 Ответить
тепловозам потрібне дизпаливо.
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21.04.2022 20:32 Ответить
Ймовірно, фото - ілюстративне
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21.04.2022 19:53 Ответить
Кацапы очень боятся поставок вооружения и боеприпасов, поэтому бьют по рельсам.
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21.04.2022 19:41 Ответить
Гаубицы, БПЛА и снаряды: Пентагон уточнил объем поставок в Украину военной помощи

20:36

«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.

По его словам, с учетом нынешнего пакета США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.
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21.04.2022 19:45 Ответить
5 дивизионов,впрочем не суть важно).
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21.04.2022 19:55 Ответить
Нащо США взагалі це озвучує,та сказали що будете помагати і все нащо наголошувати що дали і т д.тут потрібна тишина
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21.04.2022 20:02 Ответить
штати не питарасия , там принцип демократії і якщо керівництво шось робить(віддає) то про це має знати нарід.
Та і шо тут за секрети -розконсервовані гаубиці другої світової війни з радіусом пораженя 20 км.
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21.04.2022 20:12 Ответить
Від 30км до 60км (залежить від пострілу) + радар + оптіка (деяки з нічною) це таки ,які вони знімають з озброєня!
Зараз ставлять нові 40-70км з ураженям у радіус до 7 метрів на перший постріл.
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21.04.2022 20:26 Ответить
.Це не допоможе . Залізнична мережа в Україні дуже розгалуджена . Потяги зі зброєю просто перенаправляють на інші маршрути ,, вони прямують на схід майже без зупинок .
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21.04.2022 19:49 Ответить
👍
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21.04.2022 19:52 Ответить
Та як сказати... варіантів туди не так і багато : або в Харків, і вже тоді в спину оркам, або через Дніпро і Павлоград.
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21.04.2022 19:52 Ответить
Ти корегуєш ворога?
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21.04.2022 20:00 Ответить
Тільки дурень буде розвантажувати зброю на великих вузлових станціях , таких як у вказаних містах . .
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21.04.2022 20:08 Ответить
А тебе хтось питав яка та мережа ?
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21.04.2022 19:54 Ответить
А , сорян , я й забув , це ж наша страшна таємниця . Кацапня цього напевно ж не знала . От хто мене- за язик смикав .!?
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21.04.2022 20:03 Ответить
Навіщо їх тобі описувати , подоляківська затичка .. ? В тебе всеодно не вистачає розуму збагнути цю тему .
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21.04.2022 21:14 Ответить
Это им не поможет, рельсы можно быстро починить
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21.04.2022 21:15 Ответить
плять, хоть бы асфальт не повредили ...
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21.04.2022 19:41 Ответить
Володя дуже злий - асфальт пошкодили!
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21.04.2022 21:15 Ответить
Дорога на Павлоград і далі - на Покровськ. Тимошенко з ОП щось розказував останнім часом?
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21.04.2022 19:44 Ответить
Залізничні шляхи швидко відновлюються. Слабке місце - мости.
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21.04.2022 19:45 Ответить
бл.. в мене там мангал стояв. до травневих шашликів.
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21.04.2022 19:47 Ответить
Честно говоря не сразу юмор понял,но Америке действительно надо тише помогать.Орки к 9 мая будут стараться хоть что-то сделать
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21.04.2022 20:10 Ответить
На які тебе яневтік запросив?!
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21.04.2022 20:27 Ответить
Насправді це проблема. Велику зброю можна доставити лише залізницею. Орки гатять саме по залізничним коліям в районі Дніпра - то Синельникове, то Павлоград, то Орлівщина - це все вузлові станції.
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21.04.2022 19:51 Ответить
стули свою пельку
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21.04.2022 20:57 Ответить
Всё в норме,заброшенная птицеферма (???!!!) под Баштанкой,ракетой за 600 000$-успешно уничтожена! Дранкель и Шранкель ушли домой.
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21.04.2022 19:51 Ответить
Ничего!!Если помощь подойдёт-может и поборемся..А хто нам винний, що все своє або профукали, або і не було..
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21.04.2022 19:52 Ответить
Відкрив карту, в Орловщині взагалі станції немає, є лише полустанок для зупинки електрички, й колія одноколійка... фото для статті звідки?
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21.04.2022 20:01 Ответить
А ты хочешь прям репортаж с места событий?(
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21.04.2022 20:11 Ответить
На радянській карті, мабуть, станція. Хлопці ж казали що вони по картах 1989 року воюють.
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21.04.2022 20:10 Ответить
Они конечно конченные долбоёбы но не настолько...
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21.04.2022 21:53 Ответить
Саме настільки. Вони Цюрюпінськ шукали.
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21.04.2022 22:41 Ответить
це вже не якісь поля біля Павлограда і Синельниково, це практично Новомосковськ.
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21.04.2022 20:16 Ответить
и чем это 120 мм или арта микро взрывы
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21.04.2022 20:16 Ответить
Взагалі то три ракети. З проїздом там є проблємка...
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21.04.2022 20:41 Ответить
КОСЫЕ ****** !!!
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21.04.2022 20:34 Ответить
Час показав, що ракети сильніші за асфальт і потрібніші за асфальт під час війни. І це каже, що Володя дуже помилився, а мождиво робив все навмисно, бо замість ракет всі гроші зарив в асфальт. Володя робив не один, це все зробили разом 73% і за цю прикру помилку ми платимо життями невинних громадян, які були обмануті.
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21.04.2022 21:00 Ответить
Невже не зрозуміло, тре повідомляти : все зруйновано вщент. Рух потягів немаожливий. На відбудову потрібен місяць.
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21.04.2022 21:12 Ответить
Рік. Не менше.
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21.04.2022 22:42 Ответить
Понад $10 млрд вже використано на програму "Велике будівництво", при цьому понад 140 млрд грн заклали на 2022 рік, заявив прем`єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму "Велике Будівництво: Дороги та Мости", https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/novosti/bolee-10-mlrd-uje-potracheno-na-bolshoe-stroitelstvo-shmygal пише Liga.net.

А тепер нам США та інші країни дають допомогу обсяг якої так і не дотягнув до цієї позначки. Так що треба було розвивати ракетну галузь і закупати зброю, щоб зараз не сидіти і не чекати пока добрий дядя щось нам пришлє...
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21.04.2022 21:45 Ответить
Интересно, сколько у ********* этих проклятых ракет?
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21.04.2022 21:51 Ответить
Тысячи.
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21.04.2022 22:27 Ответить
не указывайте названия населенных пунктов, если на 100% не уверены в месте прилета!!!
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22.04.2022 10:45 Ответить
 
 