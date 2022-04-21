Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине
Российские оккупанты ракетными ударами повлекли за собой значительные разрушения на железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что удар повлек за собой значительные разрушения, в результате чего движение поездов остановлено.
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«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.
По его словам, с учетом нынешнего пакета США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.
Та і шо тут за секрети -розконсервовані гаубиці другої світової війни з радіусом пораженя 20 км.
Зараз ставлять нові 40-70км з ураженям у радіус до 7 метрів на перший постріл.
А тепер нам США та інші країни дають допомогу обсяг якої так і не дотягнув до цієї позначки. Так що треба було розвивати ракетну галузь і закупати зброю, щоб зараз не сидіти і не чекати пока добрий дядя щось нам пришлє...