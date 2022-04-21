Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине

Российские оккупанты ракетными ударами повлекли за собой значительные разрушения на железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что удар повлек за собой значительные разрушения, в результате чего движение поездов остановлено.

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