Зеленский просит Португалию передать Украине танки "Леопард": Это то, чем вы можете помочь в защите Европы
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Португалии с просьбой передать Украине танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь в защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", - подчеркнул глава государства.
Зеленский также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти из российского рынка.
Зеленский отметил необходимость закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.
Глава государства также обратился с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС и поблагодарил португальцев за ранее оказанную помощь.
Пожалуйста, подождите...
І щоб мені тут не огризався - я Порошенка поважаю , хоч до цього дійшов не відразу .
Ні Джонсон, ні Байден...
Підписати перемір"я і звинуватити в цьому ЄС і НАТО.
персонаж, який плював на оборону, розпилюючи Велике Крадівництво, та абсолютно (!!!) ігнорував попередження про напад рашки, зараз має наглість чогось вимагати.
якщо були б прийняті до уваги попередження Заходу, мобілізовані резервісти та розгорнуті частини, ми б не мали більше половини тих проблем, які маємо зараз, а саме:
1. не була б окупованою Таврія та блокований Марик
2. не було б вторгнення на Правобережжі у напрямку Ірпеня
зараз би рашковани бодались на Донбасі та під Харковом.
і це все
Дипломат квартальный.
петухбурято-удмурт в жопу не клюнул у нашего Наивеличнейшего Палитика Современности даже мыслей не возникало по поводу укрепления обороноспособности Украины. У него была одна забота - дороги наше фсе ! Может под асфальтом тех дорог поискать залежи танчиков, дальнобойных пушек и ракетного вооружения ?
А вот бронетранспортеры очень нужны, пехоты у нас просто море, и ей нужно море бронемашин хоть бы и разных типов...
P.S. Сьогодні читав некролог - хлопці загинули зупиняючи бронегрупу з одним РПГ , і правда нащо ті танки "плодити" (((((((((
2. Скільки у нас залишилося снарядів для наших танків . 3.Де ти виготовляти нові будеш коли ті що є закінчаться ? Після того як даси і сам прочитаєш - зрозумієш навіщо нам потрібні танки НАТО.