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Новости Война
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Зеленский (19042)

Зеленский просит Португалию передать Украине танки "Леопард": Это то, чем вы можете помочь в защите Европы

танк,леопард

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Португалии с просьбой передать Украине танки "Леопард", бронетранспортеры и противокорабельные ракеты "Гарпун" для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь в защите свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти из российского рынка.

Зеленский отметил необходимость закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.

Глава государства также обратился с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС и поблагодарил португальцев за ранее оказанную помощь.

Также читайте: Впереди решающие дни битвы за Украину, - Зеленский
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Топ комментарии
+32
На якій підставі він постійно щось "вимагає"? Просити - так, нормально, йому "нікто нічєво не должєн" (його ж геніальна фраза). Краще б навчився дякувати партнерам і припинив поводитись як хамло з підворотні на міжнародному рівні!
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21.04.2022 20:08
+28
В 1986 году мы на уроках НВП в УССР изучали технику стран НАТО, наиболее вероятного противника. Если бы мне тогда кто-то сказал, что эти страны будут поставлять Украине по ленд-лизу "Стингеры" и "Леопарды" для войны с РФ, я бы посоветовал такому человеку написать продолжение "Терминатора".
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21.04.2022 20:01
+27
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21.04.2022 20:16
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Логично, а то карликовый алкоголик собирается Азиопу строить от Владивостока до Лиссабона.
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21.04.2022 19:57 Ответить
***** з кацапськими рабами хотіли свої танки до Лісабона дійти, а отримають смерть від лісабонських танків... Іронія долі. Много ходов очка, так мовити!
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21.04.2022 20:17 Ответить
Португальцы двумя руками за нас❗100% помогут👍
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21.04.2022 19:57 Ответить
а зеленский до квартала в Макдональдсе не стажировался - ну там типа "свободная касса" или на рынке ничего не продавал реальный sales-man "представитель канадской компании" ..
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21.04.2022 20:42 Ответить
Ну... а вдруг).
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21.04.2022 19:57 Ответить
"Мы вам не немцы".
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21.04.2022 19:59 Ответить
яке те зелене дурнувате..... навіщо тобі ці танки? ******* війни ведуться кардинально іншими засобами
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21.04.2022 20:00 Ответить
Ти викладаеш "стратегію" в Академії ГШ ВСУ?
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21.04.2022 20:03 Ответить
в нас є 2 місяці часу, щоб навчати екіпажі для танків "Леопард", живучість яких в ********* бою до 5 хвилин?
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21.04.2022 20:08 Ответить
З самою артою і дронами багато не навоюєш, комусь потрібно операторів дронів і артелеристів прикривати.
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21.04.2022 20:12 Ответить
По телевизору?).
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21.04.2022 20:04 Ответить
по монітору
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21.04.2022 20:09 Ответить
Расскажи пехоте о мониторах). К слову, в танках тоже есть мониторы).
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21.04.2022 20:14 Ответить
Президент забыл тебя споросить, что нужно для защиты Украины.
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21.04.2022 20:05 Ответить
"Всє ми прєзідєнти" - не його слова, випадково?
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21.04.2022 20:11 Ответить
да мы все президенты как он сам говорил и если он не будет отстаивать интересы Украины - можем послать его на хрен
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21.04.2022 20:46 Ответить
Нидерланды поставят Украине гаубицы PzH 2000, а Германия боеприпасы к ним. PzH 2000 способна выпускать три 155мм снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км
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21.04.2022 20:01 Ответить
Якщо вже пишете новину, то залишайте посилання на неї.
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21.04.2022 20:17 Ответить
Eti samyje lucije v mire *******,pravda tut mozet bit neobnovleni stari variant.Oni mogut streliat i do 70 kilometrov.Mogut porazit odnim vystrelom 5 raznix miseniVremia vystrela podgotovki primerno 5 raz bystrej cem MSta
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21.04.2022 20:22 Ответить
а коррекция снаряда в полете есть?
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21.04.2022 20:47 Ответить
А якщо немає - не будемо брати ? (( От скажи - тобі аби щось написати щоб за технічно грамотного зійшов чи чиряк на заду замучив ?
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21.04.2022 21:38 Ответить
В 1986 году мы на уроках НВП в УССР изучали технику стран НАТО, наиболее вероятного противника. Если бы мне тогда кто-то сказал, что эти страны будут поставлять Украине по ленд-лизу "Стингеры" и "Леопарды" для войны с РФ, я бы посоветовал такому человеку написать продолжение "Терминатора".
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21.04.2022 20:01 Ответить
Це точно!!! 😀😀😀
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21.04.2022 20:05 Ответить
Продолжение "Терминатора" прямо зараз пишется защитниками Мариуполя.
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21.04.2022 20:08 Ответить
у них всього 37, навряд чи віддадуть. Трусити треба Німеччину
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21.04.2022 20:04 Ответить
Думаю, що після того, як ЗЄ трохи не прямим текстом послав Штайнмаєра (яким би він не був, але таки президент Німеччини), трусити тепер він може хіба сракою Юзіка...
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21.04.2022 20:09 Ответить
Думаю що це той із рідкісних випадків коли сонцесяйний вірно зробив що послав , а ти свято вір що якби не послав то німці тобі б колони танків вже пригнали і попереду хліб-сіль на рушнику принесли ((
І щоб мені тут не огризався - я Порошенка поважаю , хоч до цього дійшов не відразу .
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21.04.2022 21:43 Ответить
Лиссабону проще дать их для использования в Украине чем ждать прдхода кацапов к своим границам.
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21.04.2022 20:20 Ответить
нам по заявкам и анонсам дали уже до хрена оружия - где он все почему его все еще не хватает?и как мы собирались воевать если бы этого всего не было?
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21.04.2022 20:50 Ответить
Зачем они вообще португальцам? С испанцами воевать за кастильское наследство?
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21.04.2022 21:23 Ответить
В Португалії повно наших заробітчан. Вже могли б пару десятків танків з Португалії пригнати!
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21.04.2022 20:08 Ответить
На якій підставі він постійно щось "вимагає"? Просити - так, нормально, йому "нікто нічєво не должєн" (його ж геніальна фраза). Краще б навчився дякувати партнерам і припинив поводитись як хамло з підворотні на міжнародному рівні!
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21.04.2022 20:08 Ответить
Тому що Він- Найвпливовійший політик **********!
Ні Джонсон, ні Байден...
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21.04.2022 20:13 Ответить
хрен он на палке - а не впливовий полiтик
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21.04.2022 20:51 Ответить
от от, нехай купує за вкрадені на дорогах гроші, там мільярди долларів.
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21.04.2022 20:13 Ответить
Зрадоботы, идитн вслед за крейсером москва
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21.04.2022 20:25 Ответить
где ваши ракеты два месяца летали? Масква ты
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21.04.2022 20:52 Ответить
отрежь свою квартиру где-то по середине и подари какому нибудь кацапскому бомжу и это будет никакая не зрада для тебя а благодать
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21.04.2022 20:53 Ответить
Там завдання, - зменшити допомогу Заходу, здати південь і схід.
Підписати перемір"я і звинуватити в цьому ЄС і НАТО.
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21.04.2022 20:21 Ответить
Байден гаубицями та дронами-камікадзе поломає хитровиє..аний зе-план
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21.04.2022 20:27 Ответить
на превеликий жаль, це вірно !

персонаж, який плював на оборону, розпилюючи Велике Крадівництво, та абсолютно (!!!) ігнорував попередження про напад рашки, зараз має наглість чогось вимагати.

якщо були б прийняті до уваги попередження Заходу, мобілізовані резервісти та розгорнуті частини, ми б не мали більше половини тих проблем, які маємо зараз, а саме:
1. не була б окупованою Таврія та блокований Марик
2. не було б вторгнення на Правобережжі у напрямку Ірпеня

зараз би рашковани бодались на Донбасі та під Харковом.
і це все
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21.04.2022 20:24 Ответить
самое печальное что оно лыбится и нагло врет на камеру - даже не скрывая свою подлость и то как он относится к избравшему его быдлу
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21.04.2022 20:55 Ответить
Вот кто оказывается все танки у Германии выкупил
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21.04.2022 20:13 Ответить
ну правильно. Посланный курсом руского военного корабля Штайнмаер со всей го партией, конечно не даст с хранения обслуженных Леопардов. Так давай попроси у португальцев все их 37 подержанных Леопардов, купленных у Нидерландов в мохнатом году. Ну и еще попроси отдать все их четырнадцать САУ М109, которые в строю, а шесть штук учебных им оставь - пусть учатся.
Дипломат квартальный.
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21.04.2022 20:15 Ответить
ну ничего его лохторат благодаря его же действиям уменьшается естественным путем .. (черный юмор)
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21.04.2022 20:57 Ответить
похмуренько,але зараза таки правда ...
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21.04.2022 21:02 Ответить
скажу більше, мене більше хвилює те, що воно просить аби просити, яїбу як таку номенклатуру техніки обслуговувати. з таким підходом буде все до першої поломки. не кажучи вже про навчання військового персоналу. але куди цій гниді думати, воно жодного дня не думало в житті, одні гундосики знімало. Зараз навипрашує металобрухту з нульовою цінністю і тіпа героєм стане
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21.04.2022 21:48 Ответить
я про те ж кажу,***** хто займеться логістикою того зоопарку,а мені он славко шустрий втирає,що я диванний стратег і не хочу допомоги нашим ЗСУ.а те що різнобійна техніка це ******* для будь якого тилу його не їбе,не йому ж в полі з нічим в руках,ковиряти ту залізяку,при таких поставках уже повинна розроблятись нова тилова структура для обслуговування цього всього,а того не видно навіть в зародку,накий хер нам ті лео,якщо післязавтра вони встануть,від нашого "воєнного дизеля"
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22.04.2022 00:49 Ответить
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21.04.2022 20:16 Ответить
Нужбо португальці. Хоч 30 танків і на тому спасибі.
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21.04.2022 20:32 Ответить
***, а шо з ними робити???
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21.04.2022 21:49 Ответить
Пока жаренный петух бурято-удмурт в жопу не клюнул у нашего Наивеличнейшего Палитика Современности даже мыслей не возникало по поводу укрепления обороноспособности Украины. У него была одна забота - дороги наше фсе ! Может под асфальтом тех дорог поискать залежи танчиков, дальнобойных пушек и ракетного вооружения ?
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21.04.2022 20:44 Ответить
та ну на самом деле, нафиг не нужны эти старенькие Леопарды... учится воевать на них долго, в бою они ничем не лучше Т-72 и 64ок, да и танков у нас хватает в целом...
А вот бронетранспортеры очень нужны, пехоты у нас просто море, и ей нужно море бронемашин хоть бы и разных типов...
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21.04.2022 20:46 Ответить
зачем нужны старые леопарды? а что у нас есть лишние не старые и свои?
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21.04.2022 20:59 Ответить
теж не розумію цю мульку с тими танками,дають же т72,нафіга ще більше плодити зоопарк,який ще треба вивчити,бмп бтр так,бо як ви написали піхоту треба в шось посадити,а не як в 14му на еталонах і богданах,головне питання це не танки,а арта і щось більш далекобійніше,а **** толку від тої гори танків якщо все одно нічим вражати ворожу інфраструктуру...
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21.04.2022 21:00 Ответить
З передової ? Так хлопці і сказали тобі : "передай там що танки нам і ***** не потрібні "(( ?
P.S. Сьогодні читав некролог - хлопці загинули зупиняючи бронегрупу з одним РПГ , і правда нащо ті танки "плодити" (((((((((
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21.04.2022 21:53 Ответить
нагадати що танки з танками не воюють? нагадати що дехто ******** про те що у нас на один кацапський танк до 10 птрк? то не я придумав,і від того якби в них був один танк ситуація б не змінилась,а змінились коли б ту бронегрупу ввалили або арта або взагалі рзсо далекобійне,ЩЕ ДО виходу їх на дистанцію враження птрк,так шо не в касу дойоб
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22.04.2022 00:26 Ответить
***** як ти весело слова викрутив про "плодити" я ще раз питаю ***** тобі ті леопарди,ти зможеш його вести,коли ти зможеш на ньому виїхати,чи зможеш ти його в полі обслужити коли він встане,а він встане,і ***** тут казки прол німецьку надійність затирати,тому що без підготовки особового складу всяка техніка встає,тому ще раз ***** нам вони, т72 шо уже закінчились? тобі слово логістика щось каже,до речі то шо пацани були з одним птрк то теж вона,так шо нєфіг тут таким вумним видом затирати про пацанів,якщо вони лишись з одним птуром,на фоні гучних заяв про ******* яке насичення військ протитанковими засобами,то значить що стався ПОРОЙОБ,і ті леопарді НІЧИМ би їм не допомогли,якщо б були де інде ще,а не там де вони
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22.04.2022 00:33 Ответить
дай відповідь на три питання : 1. Який ресурс гарматного ствола який в Україні не виготовляється.
2. Скільки у нас залишилося снарядів для наших танків . 3.Де ти виготовляти нові будеш коли ті що є закінчаться ? Після того як даси і сам прочитаєш - зрозумієш навіщо нам потрібні танки НАТО.
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21.04.2022 21:48 Ответить
ох *****,ну давай,по стволам 500-1000 пострілів,танки не АРТА,по сто пострілів в день не роблять, снаряди,а де ми зараз берем снаряди для арти? от там же і для танків,країни бувшого ОВД нагадати,чи вікі відкриєш,про нові стволи кажеш,дивишся відповідь на пункт 2,і згадуєш хто з них робив Т72 по ліцусі,і о ****,виявляється там є стволи і виробництво,по стволам, ще я тобі страшну "тайну" відкрию.у кацапських танків вони ТАКІ ж САМІ,тобто весь той бой що не згорів,це уже зіп,не рахючи скільки живих машин дісталось,а танки нато нам зараз як геморой на сраці,ні рем частин,ні обслуги ні екіпажів,а ну да слово логістика для шапкозакидальників,то слово "матєрне",як для совків кібернетика
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22.04.2022 00:41 Ответить
Фигасе, старые Леопарды. Leo-2А6 90-х годов выпуска, конечно старее наших 64-к 80-х годов.
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21.04.2022 23:30 Ответить
З початку було "закрийте небо", тепер "віддайте все"...
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21.04.2022 22:08 Ответить
До Лео-2 Европа еще не созрела. Пока обещаные голландцами самоходки это само крутое на что решились. И то их в лучшем случае 20-25 шт нашкребут.
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21.04.2022 23:26 Ответить
 
 