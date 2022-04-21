"Санкционной группой" наработан план по 10 шагам для усиления давления на РФ, - Ермак
Экспертная группа при Офисе Президента предлагает ввести полное эмбарго на российский газ и нефть, признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма и расширить персональные санкции.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этот документ содержит 10 шагов по усилению санкционного давления в порядке приоритетов", - отметил он.
Прежде всего, по словам главы ОП, чтобы не разрешить России финансировать войну против Украины, должно быть введено полное эмбарго на российский газ и нефть.
Также Ермак подчеркнул, что в финансовой сфере следует ввести санкции против всех банковских учреждений России и Беларуси, а параллельно демократический мир должен ужесточать торговые ограничения в отношении российских товаров.
Глава ОП отметил, что важным санкционным фактором является определение России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а российской армии – террористической организацией.
"Предусмотрено расширение персональных санкций против чиновников и их семей, ведущих членов политических партий, против менеджмента государственных корпораций", – пояснил он.
Также необходимо и усиление санкционного давления против кремлевских пропагандистов и государственных корпораций.
Ермак отметил, что должны быть введены средства вторичных санкций против физических и юридических лиц, которые будут предоставлять России и Беларуси услуги по обходу ограничительных мер.
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якщо ти читаєш то.
на кордонах гуманітарка заблокованв 20 кілометровими пробками
п....дараси захотіли дешевих машим
їм пох.й війна, смерть людей, солдатів, і взагалі пох.й все що не приносить бабла.
прошу, ВИМАГАЮ!!!!!!!
з,язатись з поляками, словаками
хай наведуть порядок
і не мішалоб з кожної машини броти по пару сотень баксів на ЗСУ
а то акуєлі в край
Став агентом МІ6
А де там ті, хто його агентом вважали?
о чём тут ещё калякать ?
В свесту всі його кроки! Допоки його самого не розколять - толку не буде.
Такого органу, як ОП немає в Конституції.
То він не є державним службовцем. "Бронь" на нього не поширюється.
Крок 1 - пєрєстать стрєлять
Крок 2 - ґдєта пасрєдінє
Крок 3 - штрафувати ЗСУ за вистріли по кацапні
Крок 4 - посратися з союзниками України
Крок 5 - припинити фінансувати армію
Крок 6 - не називати кацапію агресором
Крок 7 - мирні переговори з уступками від Арахламідії
Крок 8 - повіддавати кацапам Мертвечука і колаборантів
Крок 9 - відмовитися від НАТО і ЄС в консттуції
Крок 10 - визнати всі окуповані території кацапськими
якщо Єрмачина з Зе не зіпсують все.
Мудрий нарід хотів шоу - він його отримав.