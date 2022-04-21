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санкции (11042) Ермак Андрей (1240)

"Санкционной группой" наработан план по 10 шагам для усиления давления на РФ, - Ермак

андрій,єрмак

Экспертная группа при Офисе Президента предлагает ввести полное эмбарго на российский газ и нефть, признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма и расширить персональные санкции.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот документ содержит 10 шагов по усилению санкционного давления в порядке приоритетов", - отметил он.

Прежде всего, по словам главы ОП, чтобы не разрешить России финансировать войну против Украины, должно быть введено полное эмбарго на российский газ и нефть.

Также Ермак подчеркнул, что в финансовой сфере следует ввести санкции против всех банковских учреждений России и Беларуси, а параллельно демократический мир должен ужесточать торговые ограничения в отношении российских товаров.

Читайте: США ввели статус временной защиты для находящихся в стране граждан Украины, - Ермак

Глава ОП отметил, что важным санкционным фактором является определение России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а российской армии – террористической организацией.

"Предусмотрено расширение персональных санкций против чиновников и их семей, ведущих членов политических партий, против менеджмента государственных корпораций", – пояснил он.

Также необходимо и усиление санкционного давления против кремлевских пропагандистов и государственных корпораций.

Ермак отметил, что должны быть введены средства вторичных санкций против физических и юридических лиц, которые будут предоставлять России и Беларуси услуги по обходу ограничительных мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В шестом пакете санкций ЕС против России планируется нефтяное эмбарго, - Ермак
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Топ комментарии
+15
рузькій дєрьмак, іді нхй.
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21.04.2022 20:15
+13
Єрмак.
якщо ти читаєш то.
на кордонах гуманітарка заблокованв 20 кілометровими пробками
п....дараси захотіли дешевих машим
їм пох.й війна, смерть людей, солдатів, і взагалі пох.й все що не приносить бабла.
прошу, ВИМАГАЮ!!!!!!!
з,язатись з поляками, словаками
хай наведуть порядок
і не мішалоб з кожної машини броти по пару сотень баксів на ЗСУ
а то акуєлі в край
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21.04.2022 20:16
+11
Якщо єрмак до цього дотичний- до сраки ті кроки!!
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21.04.2022 20:28
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Прочитав на 10 років, ледь не поперхнувся... бо від Єрмака і не такого можна дочекатись...
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21.04.2022 20:13 Ответить
Ага❗После шестого шага нужно быть предельно внимательным куда он направляется и проверять свои карманы☝
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21.04.2022 20:21 Ответить
Єрмак виринув.Єрмак, скажи Зеленському, що всі йому рекомендують не лізти в справи армії , бо він уже судить.А де треба не лізе, а треба міняти командуючого в Луганській області, там біда, завал і цей завал робить людина Зеленського ГАЙДАЙ. Він там наробив багато негараздів і треба його міняти, поки не запізно.Людей шкода, не так багато у нас в армії людей, щоб їх нерадиві начальники підставляли.Зеленський, забирай геть Гайдая нах з Луганської області , там буде біда якщо він і далі продовжить управляти.
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21.04.2022 20:54 Ответить
https://t.me/crisis2022/8135 аналоговнєтние програмісти в ЗС рф
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21.04.2022 20:14 Ответить
рузькій дєрьмак, іді нхй.
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21.04.2022 20:15 Ответить
Єрмак.
якщо ти читаєш то.
на кордонах гуманітарка заблокованв 20 кілометровими пробками
п....дараси захотіли дешевих машим
їм пох.й війна, смерть людей, солдатів, і взагалі пох.й все що не приносить бабла.
прошу, ВИМАГАЮ!!!!!!!
з,язатись з поляками, словаками
хай наведуть порядок
і не мішалоб з кожної машини броти по пару сотень баксів на ЗСУ
а то акуєлі в край
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21.04.2022 20:16 Ответить
Йому нема коли, він крокує!
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21.04.2022 20:36 Ответить
прошу поширити фнфу всіх небайдужих
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21.04.2022 20:17 Ответить
Єрмак вже не агент ФСБ?
Став агентом МІ6
А де там ті, хто його агентом вважали?
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21.04.2022 20:18 Ответить
Просто почитайте інші коментарі ) Як вважали , так і вважають
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21.04.2022 20:30 Ответить
Оголосіть весь список,вони для росії не секрет.
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21.04.2022 20:18 Ответить
в комиссию, придумавшую санкции входит Серёга Лещенко.

о чём тут ещё калякать ?
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21.04.2022 20:29 Ответить
ще не сидить?
В свесту всі його кроки! Допоки його самого не розколять - толку не буде.
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21.04.2022 20:19 Ответить
А цей дурник Єрмак не підлягає мобілізації?
Такого органу, як ОП немає в Конституції.
То він не є державним службовцем. "Бронь" на нього не поширюється.
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21.04.2022 20:22 Ответить
что вы там наработали? кто вас балаболов слушать будет? санкции вводят не те что вы хотите - а те что можна ввести что бы они были эффективны
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21.04.2022 20:27 Ответить
Якщо єрмак до цього дотичний- до сраки ті кроки!!
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21.04.2022 20:28 Ответить
Кроки тиску на расєюшку від смердака-завгоспа:
Крок 1 - пєрєстать стрєлять
Крок 2 - ґдєта пасрєдінє
Крок 3 - штрафувати ЗСУ за вистріли по кацапні
Крок 4 - посратися з союзниками України
Крок 5 - припинити фінансувати армію
Крок 6 - не називати кацапію агресором
Крок 7 - мирні переговори з уступками від Арахламідії
Крок 8 - повіддавати кацапам Мертвечука і колаборантів
Крок 9 - відмовитися від НАТО і ЄС в консттуції
Крок 10 - визнати всі окуповані території кацапськими
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21.04.2022 20:35 Ответить
https://youtu.be/mXvzIwAVL0w Коли війна закінчиться, Україну швидко приймуть до НАТО - Томас Єрмалавічус

якщо Єрмачина з Зе не зіпсують все.
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21.04.2022 22:11 Ответить
Хто це?
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21.04.2022 20:38 Ответить
резидент
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21.04.2022 20:42 Ответить
А у нас є "органи"? Хто у нас Мюллєр з Кальтербрунером?
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21.04.2022 21:17 Ответить
"органи"? Там також квартальний Бакланов рулить.
Мудрий нарід хотів шоу - він його отримав.
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21.04.2022 21:39 Ответить
Хоч би один раз сказав, що вже зробив, а не те що буде колись робити.
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21.04.2022 20:38 Ответить
ТЮРЬМА!
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21.04.2022 20:49 Ответить
То було вчора, тобто до війни. Сьогодні - каштан.
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21.04.2022 21:03 Ответить
це він що, сам собі на яйця тисне, а потім таке обличчя робить? - бо рф це він сам і є
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21.04.2022 21:15 Ответить
Уберіть цього крота, воно тількі шкодить, та в переривах піариться!
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21.04.2022 22:09 Ответить
Ми вже бачимо ті пріоритети - країни ЄС, проукраїнські ТБ-канали, зате кацапський Альфа-банк й досі проводить диверсантську діяльність без будь-яких обмежень.
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21.04.2022 22:10 Ответить
 
 