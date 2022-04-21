"Санкционной группой" наработан план по 10 шагам для усиления давления на РФ, - Ермак

Экспертная группа при Офисе Президента предлагает ввести полное эмбарго на российский газ и нефть, признать Россию и Беларусь государствами-спонсорами терроризма и расширить персональные санкции.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот документ содержит 10 шагов по усилению санкционного давления в порядке приоритетов", - отметил он.

Прежде всего, по словам главы ОП, чтобы не разрешить России финансировать войну против Украины, должно быть введено полное эмбарго на российский газ и нефть.

Также Ермак подчеркнул, что в финансовой сфере следует ввести санкции против всех банковских учреждений России и Беларуси, а параллельно демократический мир должен ужесточать торговые ограничения в отношении российских товаров.

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Глава ОП отметил, что важным санкционным фактором является определение России и Беларуси государствами-спонсорами терроризма, а российской армии – террористической организацией.

"Предусмотрено расширение персональных санкций против чиновников и их семей, ведущих членов политических партий, против менеджмента государственных корпораций", – пояснил он.

Также необходимо и усиление санкционного давления против кремлевских пропагандистов и государственных корпораций.

Ермак отметил, что должны быть введены средства вторичных санкций против физических и юридических лиц, которые будут предоставлять России и Беларуси услуги по обходу ограничительных мер.

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