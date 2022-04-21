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"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян. И они имеют право их использовать", - Washington Post

танк,рф

По расчетам Пентагона, Украина имеет "на ходу" больше танков, чем Россия.

Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

По словам высокопоставленного представителя обороны США, у украинских войск больше танков.

"Сейчас украинцы имеют в Украине больше танков, чем россияне… И они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал чиновник.

Сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором, какая сторона имеет преимущество, так как Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на восточном регионе Донбасса и вдоль южного побережья, где Мариуполь продолжают держать в окружении и обстреливать.

Но преимущество Украины в танках — бронетехниках, которые являются мощным инструментом в наземных боях — является заметной точкой данных, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение.

Украинские войска повредили часть российской бронетехники, а другая была оставлена после того, как пришла в запущенное состояние.  Это свидетельствует о том, что Россия была не готова к сопротивлению Украины.

В то же время чиновник отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп переоборудуются и пополняются.

Смотрите также: Воины 30-й ОМБр уничтожили российский танк. ВИДЕО
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Топ комментарии
+100
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21.04.2022 20:18
+77
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21.04.2022 20:23
+28
Ахахах... Друга армія у світі нах.... В інтернеті на руськомовних ресурсах досі пишуть про 12-15 тисяч кацапських танків на росії, типу більш за всі країни світу... Ось тільки забули сказати, що з них тис 10 то мотлох їржавий законсервований без двигунів чи башт, що існує тільки на папері у генералів корупціонерів... Ну і наші козацькі ЗСУ на мінус 1000 скоротили їх справжні залишки вже
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21.04.2022 20:29
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21.04.2022 20:18 Ответить
Ахахах... Друга армія у світі нах.... В інтернеті на руськомовних ресурсах досі пишуть про 12-15 тисяч кацапських танків на росії, типу більш за всі країни світу... Ось тільки забули сказати, що з них тис 10 то мотлох їржавий законсервований без двигунів чи башт, що існує тільки на папері у генералів корупціонерів... Ну і наші козацькі ЗСУ на мінус 1000 скоротили їх справжні залишки вже
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21.04.2022 20:29 Ответить
Шановний!
Так то ж дані, що включають техніку на консервації!
Це у німців та у американців, можна встановити на законсервований танк оптику та електроніку (зберігаються окремо), замінити мастило у двигуні та коробці передач, залити пальне, взяти боєкомплект і танк готовий!
А в рашці і таке танком зветься:
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21.04.2022 20:42 Ответить
дыркин заявил, что российской армии вряд ли удастся взять крупные украинские города.

По его словам, «2-й конкретный этап» спецоперации «ожидаемо забуксовал, при чем там, где по идее должны быть глубокие прорывы».

«То есть, южнее Изюма (в направлении на Барвенково) и между Гуляй-Полем и Угледаром. Продвижение за минувшие сутки, вроде-бы, есть (якобы есть даже занятые населенные пункты, на юге, по крайней мере), но фронт противника не прорван и успехи пока носят исключительно тактический характер. А впереди - штурм крупных н.п., лежащих на пути наступающих. И до них еще надо дойти…», - написал он в своем Telegram.
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21.04.2022 20:19 Ответить
ця мразь багато ниє...але слухаючи його ниття знаєш приблизно плани кремлівських
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21.04.2022 20:25 Ответить
Из имперских "экспертов", он самый вменяемый оказался, что удивительно при его ненависти к Украине.
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21.04.2022 20:33 Ответить
воно рекунструктор, воно навчене!
лайк не ставив, бо мова за гіркина, але ви на всі 100500 праві!
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21.04.2022 20:39 Ответить
чесний і відвертий ворог, хоч і імперець поїхавший. але доволі відверто кукурікає, це варто *поваги*
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21.04.2022 20:46 Ответить
Мариуполь крупные или еще не крупный?! Херсон? Провал обороны Херсонской области теперь Мариуполь расхлебывает десятками тысяч жизней.
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22.04.2022 11:17 Ответить
А снаряди?
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21.04.2022 20:20 Ответить
Американские снаряды для гаубиц Howitzer прибыли в Европу для отправки в Украину, пишет CNN со ссылкой на Пентагон.

Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
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21.04.2022 20:32 Ответить
155мм снаряды к гаубицам и 125мм к танкам немного не того).
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21.04.2022 20:42 Ответить
это да НО:

Гаубицы, БПЛА и снаряды: Пентагон уточнил объем поставок в Украину военной помощи

20:36

«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.

По его словам, с учетом нынешнего пакета США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.
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21.04.2022 20:50 Ответить
Всього 180 тис снарядів та 90 гаубиць.перші 18 уже в Україні.
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21.04.2022 20:44 Ответить
Думается танков на ходу у русни еще меньше чем думает уважаемое издание. До Донбасса "оно" доехало и все(без запчастей), а шо с ним дальше делать командир БТГР не знает...
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21.04.2022 20:21 Ответить
окопуватись ...
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21.04.2022 20:29 Ответить
На Донбассе и в Харьковской обл. у них не меньше 600-700 танков. Вряд ли там у наших есть возможность выставить даже сравнимое число. Почему русня и прет пока.
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21.04.2022 23:25 Ответить
А шо случилось?
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21.04.2022 20:21 Ответить
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21.04.2022 20:23 Ответить
ідіотська історія, АЛЕ МОСКАЛІ ВТІЛИЛИ ЇЇ В ЖИТТЯ!!!
Це ким потрібно бути, аби втілювати у життя маячню?
Таким немає місця в історії, від слова ВЗАГАЛІ!
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21.04.2022 20:43 Ответить
Для молодежи,кто не в курсе - это хит 80-х фильм "Гостья из будущего". Долго смеялся картинке).
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21.04.2022 20:56 Ответить
Исполнитель роли Коли Герасимова из них загнулся первым. Может, за фразу "А я из Конотопа!" когда он в будущем под дурачка косил, его какая-то из конотопских ведьм прокляла? Кто знает... Кстати, помер он 24 февраля 1996 года.
https://www.youtube.com/watch?v=DrUHI0acVHU&ab_channel=XAVEPLAY конотопські відьми#
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21.04.2022 21:58 Ответить
Супер!!!!!
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21.04.2022 21:18 Ответить
Аліса Сєлєзньова.
Не захотіла продовжувати кінокар'єру. Стала мікробіологом.
Брала участь у розробці кацапської вакцини "Спутнік". Не жарт, - так іє.

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21.04.2022 21:48 Ответить
С красным символом на шее так думать не можно..
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21.04.2022 22:34 Ответить
Що значить мають право? Це хтось з-за океану ще дозвіл має давати щоб ми могли танки використовувати для війни з рашистами?
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21.04.2022 20:23 Ответить
Думаю, це складнощі перекладу. Явно вони мали на увазі "і можуть" використовувати.
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21.04.2022 20:33 Ответить
Як я і думав. Сенс абсолютно інший - "and they certainly have the purview to use them" - і звичайно ж у них ж всі підстави (в плані бажання і потреб) їх використовувати.
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21.04.2022 20:38 Ответить
Ти дебіл?
Причому дозвіл?
Просто штати визнають і підтримують право України використовувати важку бронетехніку для захисту.
А дозволи твої зелені хазяї випрошують у *****.
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21.04.2022 21:06 Ответить
то кривий переклад цензора - точніше буде "і вони компетентні (краще знають) як їх використовувати"
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21.04.2022 21:07 Ответить
Танк - это такой такой металлический гроб на колесах в современной войне для экипажа, это россияне ими хвастались, но при современном противотанковом оружии от них мало толку.
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21.04.2022 20:23 Ответить
так...але як тоді атакувати підготовані позиції
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21.04.2022 20:27 Ответить
Гаубицями, ракетами, авіацією. І тільки потім танками.
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21.04.2022 20:39 Ответить
та да... "боги війни" не втрачають своєї актуальності вже років 400
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21.04.2022 20:44 Ответить
лучше то для прикрытия пехоты и атак ничего не придумано
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21.04.2022 20:32 Ответить
Это он гроб если ты в засаде и у тебя в руках джавик или стугна,а у дебилов кацапских кроме корнета врядли что-то есть нормальное.
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21.04.2022 20:33 Ответить
я б сказав, що ******* типи зброї як відома гра в "камень-ножиці-папір" - щось б'є одне і одночасно зливає іншому. грамотне їх поєднання+талант і вміння+удача і мотивація = успіх. в будь-якому випадку, краще коли танки є, ніж коли їх немає.
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21.04.2022 20:33 Ответить
Не металлический, а бронированный, такой, саркофаг со знаком качества - на колёсах.
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21.04.2022 20:39 Ответить
Они не правильно применяют танки, отправляют на неподавленные позиции, без танков наступать невозможно..
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21.04.2022 22:23 Ответить
Нихера себя военторг работает
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21.04.2022 20:24 Ответить
Танки - легка мішень для авіації, але, нажаль, з цим в нас проблема. Бо якщо б ми вкладались в авіацію, "то не змогли б будувати дороги".
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21.04.2022 22:07 Ответить
Все зрозуміло, найЗеленіший "леопарди" випрошує для Арахамії з Подоляком.
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21.04.2022 20:25 Ответить
В мене іноді таке враження, що йому взагалі байдуже що саме, аби щось випрошувати (частіше "вимагати") і всіх у всьому звинувачувати (((
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21.04.2022 20:34 Ответить
Посмотри в зеркало - полный дурак.
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21.04.2022 20:44 Ответить
Много брони не бывает!
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21.04.2022 20:28 Ответить
Та не палите малину ,нет у Украины танков ,ну если и есть то маловато ..
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21.04.2022 20:30 Ответить
Щось ******* звездєжом. Може арестович вже в кореспондентах Washington Post?
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21.04.2022 20:33 Ответить
Вірно. Поки що в нас менше танків, але ситуація поступово дійсно міняється на користь України. Думаю коли у звітності по знищеним танкам буде фігурувати цифра 1000, то після цього в України і правда буде ставати більше танків ніж у кацапів.
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21.04.2022 20:41 Ответить
пока не будет паритета по РСЗО , и ствольной артиллерии -танки ,броневички ,джавелины и энлавы -не очень помогут в НЫНЕШНИХ условиях избавиться от кацапского нашествия.
По крайней мере с приемлемыми потерями
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21.04.2022 21:22 Ответить
а Зеленский об этом знает?
что то не похоже
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21.04.2022 20:35 Ответить
Єрмак зараз нову шпаргалку для Зелі напише.
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21.04.2022 20:48 Ответить
А Зеленский тем временем жалуется что Мариуполь не спасти потому что танков недостаточно, при этом обвиняет союзников в том что он сам не сделал за 3 года.
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21.04.2022 20:42 Ответить
танков на ходу если не больше, то почти столько же под 1000 штук... но у путинцев они сконцентрированы в большинстве своём на Донбассе, а у нас расбросаны по всей стране...
Так, что при равенстве в целом, на локальном участке превосходство у врага.
Ну и плюс господство в воздухе на линией фронта делает преимущество в танках не таким важным факторов, да и ракетное оружие тоже не подарок...
ПВО надо и много, и тогда танки себя покажут, потому, как в пехоте мы вообще в три раза превосходим рашистов, а уж в мотивации раз в десять...
Сейчас тактика очевидная - измотать их ударные группировки и потом контрнаступлением выбить сразу отовсюду... И всё в принципе правильно, но есть одно НО... это Мариуполь...
При такой тактике гарнизон может погибнуть, если слишком долго медлить.
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21.04.2022 20:43 Ответить
Поки що нам найбільше справних і бойових танків "поставила" рашка = 214 штук. оце я розумію ленд-ліз. ))
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21.04.2022 21:05 Ответить
вот это поворот
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21.04.2022 21:08 Ответить
одними танками мы войну не выиграем. Дайте другое!!!
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21.04.2022 22:20 Ответить
По авиации, далнебойной артилерии нет преимущества, поэтому тольку мало пока от того что танков много..
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21.04.2022 22:32 Ответить
Ну штаты передадут 72 гаубицы, Нидерланды вроде больше 30 самоходок
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22.04.2022 10:46 Ответить
 
 