"Сейчас у украинцев больше танков, чем у россиян. И они имеют право их использовать", - Washington Post
По расчетам Пентагона, Украина имеет "на ходу" больше танков, чем Россия.
Об этом сообщает Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
По словам высокопоставленного представителя обороны США, у украинских войск больше танков.
"Сейчас украинцы имеют в Украине больше танков, чем россияне… И они, несомненно, имеют право их использовать", – сказал чиновник.
Сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором, какая сторона имеет преимущество, так как Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на восточном регионе Донбасса и вдоль южного побережья, где Мариуполь продолжают держать в окружении и обстреливать.
Но преимущество Украины в танках — бронетехниках, которые являются мощным инструментом в наземных боях — является заметной точкой данных, поскольку союзники объединяют ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение.
Украинские войска повредили часть российской бронетехники, а другая была оставлена после того, как пришла в запущенное состояние. Это свидетельствует о том, что Россия была не готова к сопротивлению Украины.
В то же время чиновник отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп переоборудуются и пополняются.
Пожалуйста, подождите...
Так то ж дані, що включають техніку на консервації!
Це у німців та у американців, можна встановити на законсервований танк оптику та електроніку (зберігаються окремо), замінити мастило у двигуні та коробці передач, залити пальне, взяти боєкомплект і танк готовий!
А в рашці і таке танком зветься:
По его словам, «2-й конкретный этап» спецоперации «ожидаемо забуксовал, при чем там, где по идее должны быть глубокие прорывы».
«То есть, южнее Изюма (в направлении на Барвенково) и между Гуляй-Полем и Угледаром. Продвижение за минувшие сутки, вроде-бы, есть (якобы есть даже занятые населенные пункты, на юге, по крайней мере), но фронт противника не прорван и успехи пока носят исключительно тактический характер. А впереди - штурм крупных н.п., лежащих на пути наступающих. И до них еще надо дойти…», - написал он в своем Telegram.
лайк не ставив, бо мова за гіркина, але ви на всі 100500 праві!
Всего их планируется прислать 40 тысяч штук.
Гаубицы, БПЛА и снаряды: Пентагон уточнил объем поставок в Украину военной помощи
20:36
«Новый пакет военной помощи на $800 млн, который Вашингтон направляет Украине, включает в себя 72 155-мм гаубицы, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат». Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Как подчеркнул Кирби, за счет передачи этих 72 гаубиц вместе с 18 155-миллиметровыми гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, Украине будет предоставлено достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти батальонов.
По его словам, с учетом нынешнего пакета США со времени начала военных действий обязались предоставить Украине военную помощь на сумму уже в $3,4 млрд.
Це ким потрібно бути, аби втілювати у життя маячню?
Таким немає місця в історії, від слова ВЗАГАЛІ!
https://www.youtube.com/watch?v=DrUHI0acVHU&ab_channel=XAVEPLAY конотопські відьми#
Не захотіла продовжувати кінокар'єру. Стала мікробіологом.
Брала участь у розробці кацапської вакцини "Спутнік". Не жарт, - так іє.
Причому дозвіл?
Просто штати визнають і підтримують право України використовувати важку бронетехніку для захисту.
А дозволи твої зелені хазяї випрошують у *****.
По крайней мере с приемлемыми потерями
что то не похоже
Так, что при равенстве в целом, на локальном участке превосходство у врага.
Ну и плюс господство в воздухе на линией фронта делает преимущество в танках не таким важным факторов, да и ракетное оружие тоже не подарок...
ПВО надо и много, и тогда танки себя покажут, потому, как в пехоте мы вообще в три раза превосходим рашистов, а уж в мотивации раз в десять...
Сейчас тактика очевидная - измотать их ударные группировки и потом контрнаступлением выбить сразу отовсюду... И всё в принципе правильно, но есть одно НО... это Мариуполь...
При такой тактике гарнизон может погибнуть, если слишком долго медлить.