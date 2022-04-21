Из 56 громад в Харьковской области 22 находятся под временной оккупацией, - Синегубов

В Харьковской области 22 из 56 территориальных громад находятся во временной оккупации, в то же время часть из них армия РФ использует как транзитную зону.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов "Украинской правде".

"22 территориальных громады области из 56 мы пока не контролируем. Они находятся под временной оккупацией. Действительно, нельзя сказать, что в некоторых населенных пунктах установлен оккупационный режим. Они используются как транзитные зоны. Просто проехали и все. Их присутствия там нет, и стратегически это им не нужно", – сказал Синегубов.

"Они держат свои рубежи в Волчанске, Купянске – там серая зона, где блокпосты, по сути, пересекаются уже с нашими военными. Мы общаемся с этими населенными пунктами. У нас есть информация от разведки от территориальных громад, которые находятся под их влиянием", – добавил он.

Он уточнил, что в настоящее время под временной оккупацией находятся, в частности, Липцы, Циркуны, Волчанский район. Что касается Печенегов, там стоят вражеские блокпосты и проезжает вражеская техника.

По словам Синегубова, оккупанты используют Купянск-Узловой как основной логистический центр.

"Купянск-Узловой – это сейчас основной логистический центр, куда доезжает российская вражеская техника и дальше идет по изюмскому направлению. Далее Изюмский район и ниже – Боровая, где сейчас крайняя точка", – сказал Синегубов.

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