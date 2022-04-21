Шмыгаль обсудил с министром финансов США Йеллен предотвращение обхода санкций российскими банками

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром финансов США Джэнет Йеллен предотвращение обхода российскими банками санкционной политики.

"Вопрос увеличения финансовой поддержки Украины и необходимость усиления санкционного давления против России обсудили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с министром финансов США Джэнет Йеллен. На встрече, которая состоялась 21 апреля в рамках рабочего визита главы правительства в Вашингтон, также присутствовали министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко", - говорится в сообщении пресс-службы украинского правительства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечено, что, в частности, речь шла о наполнении созданного Кабмином фонда U24RecoveryFund, который поможет аккумулировать средства для продолжения финансирования украинской армии, социальных обязательств, восстановления экономики и инфраструктуры.

Также Шмыгаль подчеркнул, что поддержкой украинского бюджета будут и выделенные США средства.

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"Апрель будет тяжелым месяцем для украинского бюджета, а потому мы нуждаемся в поддержке от наших союзников уже сейчас. $500 млн для украинского бюджета, которые выделяют США, безусловно, станут весомой поддержкой", - отметил он.

Важной темой обсуждения стали санкции против России, нефтяное эмбарго и остановка российской банковской системы.

По словам Шмыгаля, российские банки ищут способы обойти санкционную политику.

"Поэтому стороны договорились совместно предотвращать это и устранять любые попытки и возможности избежать санкций. Глава правительства убежден, что российская банковская система должна быть отрезана от мира", - говорится в сообщении.

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