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Новости Война
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Мариуполь (5694) эвакуация (2000) Бойченко (68)

Нужны хотя бы одни сутки, чтобы спасти гражданских с "Азовстали", - мэр Бойченко

азовсталь,маріуполь

Для эвакуации жителей Мариуполя, скрывающихся в укрытиях меткомбината "Азовсталь", нужно, чтобы наступил устойчивый режим прекращения огня.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, сегодня нет возможности эвакуировать мирных жителей Мариуполя. Мы просим, ​​чтобы был устойчивый режим прекращения огня. Нужно хоть одни сутки, чтобы мы могли спасти наших жителей, которые там (в укрытии "Азовстали". – Ред.) скрываются уже 57 суток подряд", - сказал он.

По его словам, "Азовсталь" сейчас постоянно бомбят, поэтому эвакуировать людей оттуда невозможно.

"57 суток подряд город и исключительно там, где сегодня жители прячутся, все это бомбят, бомбят и бомбят. И мы уже привлекли всех международных партнеров, просим, ​​чтобы нам дали "режим тишины", чтобы нам дали возможность начать эвакуацию. И потом, чтобы мы эвакуировали местное население на подконтрольную часть нашего государства", - повторил мэр Мариуполя.

Он подчеркнул, что "по нашим оценкам, 300-1000 жителей Мариуполя прячутся сегодня на "Азовстали", и чтобы иметь возможность посчитать, нужен "режим тишины", хотя бы одни сутки, чтобы увидеть, "живы они, или не живы", и посчитать, сколько их остается.

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Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде дякувати за перемогу Зє і голосувати за нього на наступних виборах? Єдине, що він хорошого зробив, це:
1. Не втік.
2. Гарно виступає.
3. Судячи з усього не особливо втручається у військові справи.
Все інше це шкідництво. І, не виключаю, що якби президентом був хтось інший, то і війни бі зараз не було.
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21.04.2022 20:45 Ответить
Мнение трусливого мэра который прямо во время совещания 24 февраля получил смс и сдриснул с Мариуполя, никого не волнует
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21.04.2022 20:46 Ответить
Він не перейшов на сторону окупантів. І, як мер міста, був в великій небезпеці, як і члени його родини. Треба було залишитись, щоб вимінювати на 10 полонених, як мера Мелітополя?
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21.04.2022 21:12 Ответить
А Риг Бойченко де зараз в москві чи в Польщі?
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21.04.2022 20:46 Ответить
а ви з окопу пишете?
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21.04.2022 21:10 Ответить
***** приказало шойгу не бомбить Азовсталь...
шойгу послушало ***** и усилило бамбардировку...
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21.04.2022 20:49 Ответить
 
 