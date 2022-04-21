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Германия (6728) Мариуполь (5694) эвакуация (2000) 36 отдельная бригада морской пехоты (201)

Газета Bild опубликовала обращение защитников Мариуполя к немецкому народу по поводу эвакуации из города гражданских людей

прокопенко,волина

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к Федеральному президенту и федеральному канцлеру Германии — Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Олафу Шольцу соответственно. Он попросил власти ФРГ помочь с организацией и проведением эвакуации из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с просьбой на УНИАН, заявление Волыны опубликовало немецкое издание Bild.

"Однажды мир остановил зло. Вы помните это лучше, чем кто-либо другой. Теперь зло вернулось. И у вас есть возможность занять правильную сторону истории и остановить фашизм в зачаточном состоянии, прежде чем он сожжет все вокруг себя", - написал командир 36 ОБрМП.

Волына сообщил, что записывает обращение из города в осаде, где нет воды, еды, лекарств, отопления и электричества.

"Более 100 тысяч человек голодают. В подвалах мои раненые солдаты гниют от ран. Артиллерия, самолеты и даже ВМС не перестают нас обстреливать. Мариуполь еще можно спасти! Мир должен наконец сказать "никогда больше" и помочь нам", - заявил Волына.

Командир призвал Германию выступить гарантом безопасной эвакуации из Мариуполя. Он отметил, что власти ФРГ способны спасти более ста тысяч мирных жителей и тысячи украинских воинов от зла, которое "может уничтожить планету".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужны хотя бы одни сутки, чтобы спасти гражданских с "Азовстали", - мэр Бойченко
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Топ комментарии
+13
Жаль парни но ху.ла уговорить не реально. Только прорыв ЗСУ один вариант из тысячи. Господи помоги спасти этих героев и простых людей.
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21.04.2022 20:55
+13
Не только оппозиция, но и коалиция. Тут зелёные сказали, что готовы терпеть угольные электростанции, лишь бы побыстрее отказаться российского газа, а в Украину пошло тяжёлое вооружение. Их поддержали буржуины - свободные демократы, выразители мнения немецкой промышленности, больше всего заинтересованной как будто бы заинтересованной в дешёвых энергоресурсах. Тут христианские демократы - партия Меркель, которая на место канцлера выдвигала подпутинка Лашета - сказала, что если шольц не перестанет блокировать поставки тяжёлого вооружения, они просто выдвинут закон об этом. Обо всём об этом пишет в том числе Бильд - та самая Бильд, с которой началась история со Штайнмайером.

Если шольц не будет шевелиться, то его партия окажется в одной лодочке с фашиками из "альтернативы для германии" и штази - "левыми". А он так хотел быть канцлером мира и стабильности...
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21.04.2022 21:08
+10
"Бильд" опубликовала обращение. Должна быть реакция, иначе оппозиция использует это в Бундестаге.
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21.04.2022 20:55
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З таким же успіхом вони могли звернутись до самого путлєра. шольц і штангенциркуль це його аватари
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21.04.2022 20:50 Ответить
Не штангенциркулем единым решается немецкая политика.
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21.04.2022 20:53 Ответить
Щось ти занадто сильно тхнеш. Кац чи провокатор?
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21.04.2022 21:02 Ответить
Тому про це і пише Bild. Щоб всі прочитали і почали тиснути на Шольца та інших.
Шольц і так все це знає...
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21.04.2022 21:04 Ответить
Жаль парни но ху.ла уговорить не реально. Только прорыв ЗСУ один вариант из тысячи. Господи помоги спасти этих героев и простых людей.
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21.04.2022 20:55 Ответить
"Бильд" опубликовала обращение. Должна быть реакция, иначе оппозиция использует это в Бундестаге.
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21.04.2022 20:55 Ответить
Не только оппозиция, но и коалиция. Тут зелёные сказали, что готовы терпеть угольные электростанции, лишь бы побыстрее отказаться российского газа, а в Украину пошло тяжёлое вооружение. Их поддержали буржуины - свободные демократы, выразители мнения немецкой промышленности, больше всего заинтересованной как будто бы заинтересованной в дешёвых энергоресурсах. Тут христианские демократы - партия Меркель, которая на место канцлера выдвигала подпутинка Лашета - сказала, что если шольц не перестанет блокировать поставки тяжёлого вооружения, они просто выдвинут закон об этом. Обо всём об этом пишет в том числе Бильд - та самая Бильд, с которой началась история со Штайнмайером.

Если шольц не будет шевелиться, то его партия окажется в одной лодочке с фашиками из "альтернативы для германии" и штази - "левыми". А он так хотел быть канцлером мира и стабильности...
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21.04.2022 21:08 Ответить
Дякую за повну інфу. Це важливо.
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21.04.2022 21:46 Ответить
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21.04.2022 20:58 Ответить
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21.04.2022 21:16 Ответить
Nemci dlia kacapov jest ocen vaznyje ekonomiceskom plane,i teper kak zasiol razgovor sto nemci v etom godu otkazyvajetsia nefti,drugom i gaza kacapi dolzni poniat sto im prixodit konec prodaz vo vsiom ES nefti i gaza.Tak sto geroji Mariupolia da vseJ Ukraini pravilno zdealali sto poprosili ix pomoc
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21.04.2022 21:26 Ответить
https://youtu.be/mXvzIwAVL0w Коли війна закінчиться, Україну швидко приймуть до НАТО - Томас Єрмалавічус
(якщо Єрмак з Зеленським не зіпсують усе)
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21.04.2022 21:56 Ответить
 
 