Оккупанты депортировали из Украины не менее 500 тыс. наших граждан, - Зеленский
Российские оккупанты с захваченных ими территорий депортировали в Россию около 500 тысяч украинцев.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Португалии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российские оккупанты уже вывезли с территории, которую они заняли, не менее 500 тысяч наших граждан. Были люди – и их нет. 500 тысяч человек. Это – депортация, это то, чем занимались самые страшные тоталитарные режимы прошлого", – отметил глава государства.
Президент проинформировал, что депортированных украинцев лишают средств связи, документов, у них забирают все и распределяют по отдаленным регионам России.
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Якщо подивитися на агресію кацапів, то виходить наступне:
Кацапи залізли Херсон - 286 тисяч, Бердянськ - 113 тисяч, Мелітополь - 154 тисячі і Маріуполь, де залишилося до 100 тисяч людей.
Хіба усіх жителів цих міст депортували?
Звідки цифра 500 тисяч?
они не департировали, а захватили в рабство
и это не одно и тоже
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москали пришли в Украину убивать, грабить и угонять в рабство
хватит врать