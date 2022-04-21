РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5268 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 661 45
армия РФ (18042) Пентагон (1413)

Количество российских батальонных тактических групп в Украине достигло 85, - Пентагон

рф,окупанти,рашисти

Россия продолжает наращивать свои военные силы внутри Украины, концентрируясь на захвате Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил CNN чиновник Пентагона.

Со вчерашнего дня на территорию Украины приехало еще три батальонные тактические группы, в результате чего общее количество российских батальонных тактических групп или БТГ в Украине достигло 85.

Только за последнюю неделю в Украину заехало 20 БТГ россиян.

"Большинство из них, по нашим оценкам, направляются в регион Донбасса, но я предупреждаю, что мы не знаем точно, где какое подразделение находится в каждую минуту времени", - добавил чиновник.

Батальонные тактические группы представляют собой танковые и мотострелковые батальоны, усиленные артиллерией, разведывательными подразделениями, комплексами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы. Всего 800-1000 военных в каждой.

Читайте также: Россия перебросила 17 батальонных групп в Украину за последнюю неделю, - Пентагон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Саранча прёт и прёт.Сколько ещё работы у ЗСУ.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:14
+19
Коротше, від 68000 до 85000 кацапів наразі знаходиться в Україні.
Це десь половина від довоєнного угруповання на кордонах.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:15
+17
Это каким же надо быть тупым, чтобы зная про массу гробов продолжать ехать "по приказу" погибать непонятно за что
показать весь комментарий
21.04.2022 21:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.04.2022 21:12 Ответить
Саранча прёт и прёт.Сколько ещё работы у ЗСУ.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:14 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2022 21:20 Ответить
Именно, когда империя подыхает она начинает жутко вонять во все стороны
показать весь комментарий
21.04.2022 21:47 Ответить
На 24 лютого було 160 тис, зараз вже 90 тис. (20 тис. - вбитими, 50 тис. - пораненими). Куди "прёт и прёт"?
показать весь комментарий
21.04.2022 21:32 Ответить
це не рахуючи авіацію та ракети з ксіх сторін.
а ви, шановні не можете посадити на місце шольца і ...бучого мадяра.
і чому японія не забирає курили, фіни, карелію,
німці кьонігсберг
грузини абхазію,
молдовани придністров,я
***** нема чим захищатись по колу.
???????????????????????????????
показать весь комментарий
21.04.2022 21:14 Ответить
сцыкуны-выжидатели..
показать весь комментарий
21.04.2022 21:19 Ответить
Вот только про грузин и молдаван не надо. В Молдавии 40% поддерживает войну россии. А в Грузии полный откат на старые дореформенные позиции.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:22 Ответить
То чому?
показать весь комментарий
21.04.2022 21:33 Ответить
https://t.me/minval_az/33024 🔞 Видео с места, где был сбит и сгорел российский вертолет Ми-8.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:14 Ответить
Пять хороших орков насчитал и пепелац.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:07 Ответить
Это каким же надо быть тупым, чтобы зная про массу гробов продолжать ехать "по приказу" погибать непонятно за что
показать весь комментарий
21.04.2022 21:14 Ответить
Они едут получать зарплату с командировочными. Что-то мне подсказывает, что рваться в атаку они не будут. Будет долгая имитация наступления пока в кремле не закончится бабло
показать весь комментарий
22.04.2022 08:31 Ответить
Они едут получать зарплату с командировочными. Что-то мне подсказывает, что рваться в атаку они не будут. Будет долгая имитация наступления пока в кремле не закончится бабло
показать весь комментарий
22.04.2022 08:41 Ответить
И многие из них умрут
показать весь комментарий
21.04.2022 21:14 Ответить
Якщо бути точним - здохнуть.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:17 Ответить
Коротше, від 68000 до 85000 кацапів наразі знаходиться в Україні.
Це десь половина від довоєнного угруповання на кордонах.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:15 Ответить
дохера, тварюки наповзли..
показать весь комментарий
21.04.2022 21:20 Ответить
Орда їбана... Зібрати б ту всю мокшанську падаль разом в одному місці і в'їбати по них з усього, що в нас є. Щоб увесь той фарш можна було ідентифікувати лише за нашивками.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:15 Ответить
Нащо iндифiкувати гнiй тай гнiй.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:19 Ответить
Нам ні до чого. Це для розуміння того, на ЯКИЙ суцільний фарш їх треба перетворювати.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:23 Ответить
Та нет, это слишком гуманно, пусть потом родственники всю жизнь ищут и думают об этом.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:24 Ответить
от ви неправильно пишете). не їбана, а ****** треба писати).
по суті - підтримую.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:27 Ответить
А яке у нас перевірочне слово? ) Їб`ати чи ***`ати? Отож...
показать весь комментарий
21.04.2022 21:33 Ответить
полная демилитаризация
показать весь комментарий
21.04.2022 21:20 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2022 21:21 Ответить
66 тис
Пентагон каже, що мінімум 68 тис
Тобто, десь так воно і є
показать весь комментарий
21.04.2022 21:33 Ответить
Я насчитал 57. Херсон, наверное, 10 тыс
показать весь комментарий
21.04.2022 21:45 Ответить
Найманців ще є багато
показать весь комментарий
21.04.2022 22:33 Ответить
орда
показать весь комментарий
21.04.2022 21:38 Ответить
Я оце не зовсім розумію. Під Харковим 4 тис. орків, у Харкові ЗСУ + ТрО по моїм суб'єктивним оцінкам - 15-20 тис.
Орки постійно обстрілюють Харків з відстані 10 км., з-за Циркунів, але ми якось ...
показать весь комментарий
21.04.2022 21:39 Ответить
На Херсон всего 1000. Непонятно тогда, в чём проблема
показать весь комментарий
21.04.2022 21:41 Ответить
Я так понял, там опечатка. 10000
показать весь комментарий
21.04.2022 21:54 Ответить
не треба чекати-ввели, треба розстоілювати ще по дорозі
показать весь комментарий
21.04.2022 21:21 Ответить
Бл...ть.... Це ж скільки треба місця, щоб їх усіх закопати? Ні хлопці, тільки палити, а попіл - по вітру.
показать весь комментарий
21.04.2022 21:25 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
показать весь комментарий
21.04.2022 21:26 Ответить
Ці будуть мати щастя відчути на собі війну по технологіям 21 століття. Дядя Сем відкрив воєнторг у вигляді лендлізу. Дві хвилі мобілізації проведено і ці новостворені частини будуть озброєні західною зброєю. Тільки тепер починається доросла битва двух цивілізацій. Мордора і Західної цивілізації.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:03 Ответить
ленд лиз до сих пор не проголосован
показать весь комментарий
21.04.2022 22:10 Ответить
Одобрен сенатом,но пока не подписан Байденом, но то такое, помощь уже идёт, остальное бюрократические проволочки.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:29 Ответить
пентагон, спасибо за статистику....
показать весь комментарий
21.04.2022 22:09 Ответить
Российская армия не сильная, она просто длинная.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:46 Ответить
Какая то полная чушь от американцев. Всего 85 тысяч орков ?
ВСУ + Нацгвардия + тероборона имеют больше 200 тысяч. Почему мы тогда немедленно не деблокируем Мариуполь ?
показать весь комментарий
22.04.2022 00:26 Ответить
ПЗДА ИМ !!!
показать весь комментарий
22.04.2022 01:46 Ответить
 
 