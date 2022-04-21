Количество российских батальонных тактических групп в Украине достигло 85, - Пентагон
Россия продолжает наращивать свои военные силы внутри Украины, концентрируясь на захвате Донбасса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил CNN чиновник Пентагона.
Со вчерашнего дня на территорию Украины приехало еще три батальонные тактические группы, в результате чего общее количество российских батальонных тактических групп или БТГ в Украине достигло 85.
Только за последнюю неделю в Украину заехало 20 БТГ россиян.
"Большинство из них, по нашим оценкам, направляются в регион Донбасса, но я предупреждаю, что мы не знаем точно, где какое подразделение находится в каждую минуту времени", - добавил чиновник.
Батальонные тактические группы представляют собой танковые и мотострелковые батальоны, усиленные артиллерией, разведывательными подразделениями, комплексами ПВО, средствами радиоэлектронной борьбы. Всего 800-1000 военных в каждой.
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а ви, шановні не можете посадити на місце шольца і ...бучого мадяра.
і чому японія не забирає курили, фіни, карелію,
німці кьонігсберг
грузини абхазію,
молдовани придністров,я
***** нема чим захищатись по колу.
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Це десь половина від довоєнного угруповання на кордонах.
по суті - підтримую.
Пентагон каже, що мінімум 68 тис
Тобто, десь так воно і є
Орки постійно обстрілюють Харків з відстані 10 км., з-за Циркунів, але ми якось ...
ВСУ + Нацгвардия + тероборона имеют больше 200 тысяч. Почему мы тогда немедленно не деблокируем Мариуполь ?