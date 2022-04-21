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Мариуполь (5694) Бойченко (68)

В поселке Мангуш рашисты могли захоронить от 3 до 9 тыс. мариупольцев, – мэр Бойченко

маріуполь

По предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами каждый день на протяжении всего апреля.

"Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев", – отметил он.

"В Мариуполе совершено самое большое военное преступление 21 века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас Путин уничтожает украинцев. Он уже убил десятки тысяч гражданских в Мариуполе. И это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Любой ценой нужно остановить геноцид", - подчеркнул Бойченко.

По словам мэра Мариуполя, к середине марта в разных частях города и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.

По предварительным оценкам, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек.

Смотрите также: Спутник зафиксировал 300-метровую братскую могилу мариупольцев в Мангуше, - СМИ. ФОТО
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кацап - живодер
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21.04.2022 21:15 Ответить
Нужно удержать город. Чтобы ***** не замел следы своих преступлений. Поетому ***** бросает все средства на захват Мариуполя
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21.04.2022 21:20 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZVEdtkcD2_esW7v8ZaHtB3K5T0mvJ-tSHFoISVO7NS1VAzKu6S_ey6JjRVtsRks9BRbSEs3OTyw6GCi2tWss4pjgmUDWBk9bZYouzliHQo_nSNwkt99vY0rBRA-5MHRHbU&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 4 hrs ·

Інститут, який розробив "Іскандери" та "С-400" згорів вщент.

Ось це я розумію заявочка від підпільників на українське громадянство, а не усі ці ваші "шоубиз против войны" (с)



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21.04.2022 21:28 Ответить
Скорше всього кацапи все розкрали і самі спалили.
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21.04.2022 21:33 Ответить
пророссийский посол Казахстана, ни разу не признавший факт агрессии, жалуется что его не пускают в Бучу:
Калетаев: "Я хотел съездить в Бучу и посмотреть своими глазами на то, что там происходит, но представители территориальной обороны попросили этого не делать."
https://orda.kz/jeto-ne-v-duhe-nashej-strany-byt-poslednimi-posol-rk-v-ukraine-kaletaev-o-situacii-s-posolstvom-kazahstana/
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21.04.2022 21:40 Ответить
Пощади не буде. Каджому с мухосранска горло наживо перегризти. *******. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА
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21.04.2022 21:52 Ответить
ДОН-ДОН. ПОБРИТЬ кадик вирваль ОЛДУ)
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21.04.2022 21:56 Ответить
 
 