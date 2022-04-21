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Запорожье (2563) обстрел (25772) Офис Генпрокурора (2384)

Ракетный удар по Запорожью: Ранены 8 человек, повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда

війна

В результате ракетных обстрелов Запорожья российскими оккупантами ранены 8 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

21 апреля 2022 года представители вооруженных сил РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате воздушной атаки ранены 8 граждан. Также взрывной волной повреждены окна в 4 вагонах эвакуационного поезда Запорожье-Львов. По предварительным данным, среди пассажиров пострадавших нет.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по г. Запорожье, - ОВА
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що, знову били по вокзалу ?

навіть Ліга Націй спромоглася викинути із своїх членів аресорів СССР та Німеччину, а у наш" просвещенный век" всі тільки спостерігають за звірствами рашки
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21.04.2022 21:35 Ответить
По мосту Преображенського, слава Всевишньому - не попали.
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21.04.2022 22:13 Ответить
Скотиняки
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21.04.2022 21:35 Ответить
Лучи русского мира прилетели
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21.04.2022 21:45 Ответить
 
 