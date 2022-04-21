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Днепропетровщина (3507) железная дорога (1409) обстрел (25772) Резниченко (475)

Враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 5 человек ранены, – Днепропетровская ОВА

залізниця

В Днепропетровской области враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, жертв нет.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не ясно, сможем ли возобновить движение, - написал Резниченко в своем Telegram-канале.

Позднее глава ОВА сообщил о раненых в результате обстрела: "Уточнение по поводу сегодняшних "прилетов". Из-за ракетных ударов по железной дороге пострадали пять человек - двое мужчин и три женщины. Все в больнице".

Читайте: Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по железнодорожной станции Орловщина на Днепропетровщине
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Топ комментарии
+5
щось нічого не чути про удари у відповідь по залізничним вузлам на території тих, хто лупашить по Україні безнаказано. Що за любов до ворога?
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21.04.2022 22:02
+2
Ну як прийдуть протикорабельні ракети, тоді начувайтесь, орки. Вам не допоможе навіть ядрьона бомба. Будете горіти в пеклі !!!
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21.04.2022 21:47
+2
я гадаю, йому і на них похер насправді,...
хоча було б на кого виміняти...
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21.04.2022 22:00
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Ну як прийдуть протикорабельні ракети, тоді начувайтесь, орки. Вам не допоможе навіть ядрьона бомба. Будете горіти в пеклі !!!
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21.04.2022 21:47 Ответить
Та бомба зараз на борту мацкви,чи ви думаєте,що кацапи шукають у місці її затоплення?
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21.04.2022 22:19 Ответить
я гадаю, йому і на них похер насправді,...
хоча було б на кого виміняти...
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21.04.2022 22:00 Ответить
щось нічого не чути про удари у відповідь по залізничним вузлам на території тих, хто лупашить по Україні безнаказано. Що за любов до ворога?
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21.04.2022 22:02 Ответить
Та хоча б в ОРДЛО. Але навіть звідти не чути щоб колії підривали.
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21.04.2022 22:06 Ответить
ТАМЖЄНАШЄЛЮДІ !Чи ви забули ?
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21.04.2022 22:20 Ответить
На колії Точок не напасешся, за сутки відновлюється. По ешелонам з БП, або технікою, то було б супер. Але потрібні розвіддані.
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21.04.2022 23:21 Ответить
там вже все пішло на металобрухт
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21.04.2022 23:54 Ответить
Путiн пригрозив вiйною, якщо будемо руйнувати щось на росii, звичайно Зеленський злякався. Тодi не зрозумiло, а зараз ЩО?
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21.04.2022 22:24 Ответить
То все фігня , це все робиться відновлювальним потягом за півдня чи півночі, так що незабаром пустять потяги.
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21.04.2022 22:07 Ответить
 
 