На Восточном направлении за 21 апреля уничтожены до 200 оккупантов, 5 танков, 3 БМП и БТР, 1 артсистема, 1 самолет, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В частности, 21 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Продолжаются бои. Украинские воины уничтожили: личного состава – до 200; танков – 5; БМП – 2; БТР – 1; артиллерийских систем – 1; АТ – 9; самолетов – 1; БПЛА – 3".

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