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На Восточном направлении за 21 апреля уничтожены до 200 оккупантов, 5 танков, 3 БМП и БТР, 1 артсистема, 1 самолет, - ОТГ "Схід"

схід,армія,втрати

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В частности, 21 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Продолжаются бои. Украинские воины уничтожили: личного состава – до 200; танков – 5; БМП – 2; БТР – 1; артиллерийских систем – 1; АТ – 9; самолетов – 1; БПЛА – 3".

Читайте также: На Восточном направлении за 20 апреля уничтожено 36 оккупантов, 5 БМП, 4 БТР, 1 ЗРК, - ОТУ "Схід"
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Топ комментарии
+19
Дякую ЗСУ за 200 дохлих свинособак 👉👌
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21.04.2022 22:05
+13
ооо! у ВСУ сегодня клёв хороший! Дякуэмо!
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21.04.2022 21:56
+12
Кацапов сегодня много настреляли похоже. Быдло гонят на убой, сцарю нужна победа под 9-е мая
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21.04.2022 21:56
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О, полізла наволоч
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21.04.2022 21:52 Ответить
День за днем потихеньку перемелемо всіх орків, а потім можна буде думати про наступ
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21.04.2022 21:55 Ответить
Меня очень сильно напрягает возможная насильственная мобилизация в Херсонской области
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21.04.2022 21:57 Ответить
Ну то хай стріляють по кацапах раз туди мобілізували.
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21.04.2022 22:04 Ответить
Насправді, це не багато, такими темпами - це може тривати 10 років. Сподіваюсь, після підсилення новою зброєю цей показник зросте на порядок.
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21.04.2022 22:22 Ответить
Кацапов сегодня много настреляли похоже. Быдло гонят на убой, сцарю нужна победа под 9-е мая
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21.04.2022 21:56 Ответить
Похоже, что погнали могилизированных из ордло - тех что на улице ловили без боевого опыта
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21.04.2022 22:05 Ответить
Про "могілізованих" дуже влучно.
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21.04.2022 22:09 Ответить
Могилізація це розплата за неспротив "руSSкой вєснє" та "рехвєрєндумам"
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21.04.2022 23:00 Ответить
ооо! у ВСУ сегодня клёв хороший! Дякуэмо!
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21.04.2022 21:56 Ответить
Интересная гифка:
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21.04.2022 22:04 Ответить
Дякую ЗСУ за 200 дохлих свинособак 👉👌
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21.04.2022 22:05 Ответить
Ого, нашинкували свинособак. Видно що полізли в наступ.
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21.04.2022 22:29 Ответить
Нашим бійцям щира подяка за гарні новини , так як сьогодні для нас ,
найліпша новина - це смерть орків на нашій землі 👍🏼✊💪🙏🏼
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21.04.2022 22:55 Ответить
 
 