На Донбассе 20 апреля отражены 10 атак российских оккупантов. Уничтожено 6 танков, 4 артсистемы, 8 единиц бронетехники, 2 самолета - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
Пожалуйста, подождите...
Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
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Нові безпілотники були швидко розроблені ВПС США у відповідь саме на українські вимоги, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, безпілотники ******* Ghost забезпечують можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade, але не такі самі. "Існують відмінності в можливостях ******* Ghost", - повідомив CNN прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі.
https://twitter.com/i/status/1517184021054337026