РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10833 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 852 14
Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

На Донбассе 20 апреля отражены 10 атак российских оккупантов. Уничтожено 6 танков, 4 артсистемы, 8 единиц бронетехники, 2 самолета - штаб ООС

оос,техніка

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе отбиты 9 атак врага. Уничтожены 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистема, 10 единиц бронетехники и склад с боеприпасами, - штаб ООС
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Усіляких цапольотів сьогодні може бути з десяток...
показать весь комментарий
21.04.2022 22:11
+10
Головне, встигати техніку перемелювати. М'ясо вже нема коли рахувати і важити.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:16
+9
Молодці наші герої, тримаються, відбивають всі атаки. Господи, Нехай все повернутися живими.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усіляких цапольотів сьогодні може бути з десяток...
показать весь комментарий
21.04.2022 22:11 Ответить
рашисти влаштували позаплановий "літакопад" та "гелікоптеропад" - за один день, 21 квітня, російські окупаційні війська втратили три літаки та три гелікоптери загальною вартістю понад 105 млн доларів.

Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:36 Ответить
Молодці наші герої, тримаються, відбивають всі атаки. Господи, Нехай все повернутися живими.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:13 Ответить
Не всі, володарі паспорта з "куркою" мають повернутися трішечки неживими... Бо там є дві категорії: 1- упороті, ******* пуксера, вірять пропаганді, і т.д., і просто козли мародери, і скоти, співвідношення 50/50, приблизно. Тому висновок - путлер -капут, а росіянин хороший - коли мертвий. Амінь.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:18 Ответить
Головне, встигати техніку перемелювати. М'ясо вже нема коли рахувати і важити.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:16 Ответить
Чи я щось не розумію, чи ... Кажуть, що в нас джавелінів(чи аналогів) ну просто ... багато..., а за фактом - не дуже видно. Чи всі коло зе-бункеру, замість передової, чи в нас не вірна інформація?
показать весь комментарий
21.04.2022 22:24 Ответить
та да. Я даже когда на спинку дивана залажу, то тоже при своём росте не вижу.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:34 Ответить
Просто не всі проносять під вашим вікном, а після використання їх вже не видно.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:35 Ответить
сейчас контактных боев немного ,а на дистанциях больше 2 км джавелин к сожалению не работает.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:37 Ответить
Нет. У нас FGM-148E Block1. 4000 метров. Если днём и хорошая видимость - можно и на 4700 цель взять.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:56 Ответить
СЛАВА УКРАЇНСКЬКИМ ЗАХИСНИКАМ! Смерть клятим ворогам!
показать весь комментарий
21.04.2022 22:27 Ответить
Штурмовики 128-ї бригади "зловили" зі "Стугни" ворожий Т-72 на відстані 4,5 км
https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/278687096_807399060217853_445355625905879113_n.mp4?_nc_cat=1&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjQ0MSwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=Ijco_ZcHUWYAX8c3NS4&rl=441&vabr=245&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT9V05upHKz07SCToP7Za6I5STUnwvVbPOjkOR4dOe_fBg&oe=6261CFEF
показать весь комментарий
21.04.2022 22:29 Ответить
121 баражуючий дрон-камікадзе ******* Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який у четвер оголосив президент Джо Байден.

Нові безпілотники були швидко розроблені ВПС США у відповідь саме на українські вимоги, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, безпілотники ******* Ghost забезпечують можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade, але не такі самі. "Існують відмінності в можливостях ******* Ghost", - повідомив CNN прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі.
показать весь комментарий
21.04.2022 22:43 Ответить
так ловят кацапских орланов:
https://twitter.com/i/status/1517184021054337026
показать весь комментарий
21.04.2022 23:09 Ответить
 
 