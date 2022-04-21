На Донбассе 20 апреля отражены 10 атак российских оккупантов. Уничтожено 6 танков, 4 артсистемы, 8 единиц бронетехники, 2 самолета - штаб ООС

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать вражеские атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе отбиты 9 атак врага. Уничтожены 1 ЗРК, 1 танк, 1 артсистема, 10 единиц бронетехники и склад с боеприпасами, - штаб ООС