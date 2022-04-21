С Офисом Генпрокурора сотрудничают эксперты в области раскрытия военных преступлений, в том числе в бывшей Югославии, - Венедиктова
Эксперты по военным преступлениям, работавшие в Международном трибунале по бывшей Югославии, помогают Офису генпрокурора обеспечить неотвратимость ответственности РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Твиттере генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Эксперты по военным преступлениям, преступлениям против человечности, геноциду и правам человека, работавшим в Международном трибунале по бывшей Югославии, Специальном трибунале для Ливана ООН, МКС, ЕСПЧ помогают нам обеспечить неотвратимость ответственности РФ", - проинформировала она.
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Мирон Левицький 97d5f3f1
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Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий22.04.2022 08:58 Ответить Мне нравится 0
Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий22.04.2022 08:58 Ответить Мне нравится 0
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