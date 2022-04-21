РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10593 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 076 3
Венедиктова (726) военные преступления (1376)

С Офисом Генпрокурора сотрудничают эксперты в области раскрытия военных преступлений, в том числе в бывшей Югославии, - Венедиктова

венедіктова

Эксперты по военным преступлениям, работавшие в Международном трибунале по бывшей Югославии, помогают Офису генпрокурора обеспечить неотвратимость ответственности РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Твиттере генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Эксперты по военным преступлениям, преступлениям против человечности, геноциду и правам человека, работавшим в Международном трибунале по бывшей Югославии, Специальном трибунале для Ливана ООН, МКС, ЕСПЧ помогают нам обеспечить неотвратимость ответственности РФ", - проинформировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты в Бородянке убили 15-летнюю девушку, мужчину переехали БТРом, трех человек просто расстреляли, - Венедиктова
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рівень твоєї кваліфікації не дозволяє зарубіжним експертам працювати з тобою.
показать весь комментарий
22.04.2022 07:03 Ответить
І це дозволяє сподіватися, що злочини кацапів будуть покарані, бо портновці з радістю завалили б справу
показать весь комментарий
22.04.2022 08:58 Ответить
І це дозволяє сподіватися, що злочини кацапів будуть покарані, бо портновці з радістю завалили б справу
показать весь комментарий
22.04.2022 08:58 Ответить
 
 