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Кличко Владимир (268) Мариуполь (5694)

Владимир Кличко обратился к миру, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и защитников

кличко,володимир

Следует усилить давление на РФ и режим Путина, чтобы спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и украинских защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в обращении к мировому сообществу Владимир Кличко.

"Все трагичнее и болезненнее ситуация в Мариуполе. Орки всеми средствами штурмуют и уничтожают "Азовсталь", где уже почти 2 месяца мужественно держат оборону наши воины. Но там сегодня много и гражданских мариупольцев – детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть территорию уничтоженного города. Наши герои-бойцы в очередной раз обращаются к цивилизованному миру  просьбой приложить все усилия, чтобы были соблюдены гарантии безопасного выхода гражданских с территории "Азовстали" и военного гарнизона, чтобы эвакуировать раненых и тела погибших украинских защитников. Сдаваться в плен украинские воины не собираются!" – подчеркнул Владимир Кличко в сообщении к своему видеообращению.

Брат Виталия Кличко отметил, что Мариуполь – это символ самоотверженной борьбы и несокрушимости украинского народа.

"Мариуполь – это рана на сердце Украины и всего цивилизованного мира. Когда люди, которых буквально держат в заложниках, умирают от голода в подвалах, погибают под обстрелами. Когда жителей вывозят в фильтрационные лагеря на территорию агрессора. И это происходит в 21 веке в центре Европы! Украинские воины ценой неимоверных усилий, раненые и измученные, теряя своих собратьев, держат оборону, не давая врагу полностью захватить город. Сегодня мир должен понимать, что Мариуполь – это преступление России еще более масштабное, чем Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка. И сейчас орки пытаются скрыть в Мариуполе всю дикость и зверства, которые они там натворили. Немедленно на Путина и его режим должно быть оказано особое жесткое давление со стороны Запада. Реальную ситуацию в Мариуполе должны увидеть международные организации и иностранные СМИ! Срочно необходим гуманитарный коридор для спасения людей и жизнеобеспечения мариупольцев. А украинская армия нуждается в массовой помощи вооружением! Мариуполь нужно спасти! Он должен выстоять! Ибо он – символ нашей силы духа и несокрушимости! Слава Украине! Слава ее героям!" – подчеркнул Владимир Кличко.

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дохлые русские ни на кого не нападут !
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21.04.2022 22:48 Ответить
вот эти все обращения к сожалению ни к чему не приведут .. печальная ситуация
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21.04.2022 22:50 Ответить
Підтримую
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21.04.2022 22:50 Ответить
vai e libera e aiuta. Alza il culo con tuo fratello!
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21.04.2022 23:00 Ответить
Для чого російських фашистів називати орками ? Це ж реальні фашисти . Для чого це завуальовувати . Україна воює з тоталітарним російським фашизмом , який загрожує всьому людству , цілій планеті , а не з якимось там орками .
Слава Україні ! 🇺🇦
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21.04.2022 23:10 Ответить
То працюють кремлывськи технології підміни термінології . Кличко також повівся на це ...
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21.04.2022 23:22 Ответить
психопат уйло получает кайф когда его просят.
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22.04.2022 04:03 Ответить
 
 