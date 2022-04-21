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Новости Война
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россия (93011) Маляр Анна (412)

Россия не смогла завоевать Украину быстро, потому решила делать это долго, - Маляр

Российская армия не смогла победить Украину в молниеносной войне, поэтому решила перейти к "долгой войне".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Российские войска не собираются прекращать войну, и это видно за тактикой и стратегией, которую они используют. Они не смогли завоевать нас быстро, поэтому они настроились делать это долго. И то, что они сейчас активизировались на востоке Украины, вовсе не означает, что сразу им будет достаточно", - объяснила она.

По ее словам, у РФ "дальновидные планы", суть которых состоит в попытке получить контроль над всей Украиной.

Маляр отметила, что Россия пытается захватить Украину для того, чтобы в дальнейшем использовать украинскую территорию как плацдарм для войны с другими европейскими государствами. В качестве примера она назвала территорию Беларуси и оккупированную часть Молдовы.

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Топ комментарии
+25
альо, маляр, тут вова вже створює нацраду з віновлення країни(тобто війну він вже майже закінчив) , а ти про довгу війну варнякаєш. ви там розберіться між собою і про щось одне говоріть.
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21.04.2022 22:56
+20
Сообщения типа "чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть". И вот эти люди получают зарплаты, да, за сотрясание воздуха нелепым мычанием.
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21.04.2022 23:02
+20
Вітаємо капітана Очевидність з достроковим присвоєнням звання адмірал Ясний Х*й.
Краще ввімкніть заблоковані Зеленським тб канали, і ми послухаємо нормальних експертів без темників.
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21.04.2022 23:02
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Правила форума Совет форумчан
Чому мутна? Тут все правильно каже. Росія зараз типу забере собі південні території і спробує зібрати там усе чоловіче населення яке залишилось і кинути на наші позиції, виконуючи план з геноциду населення. Її мета повне знищення українців як нації або вигнання всіх українців з цієї території щоб зробити тут величезну військову базу
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21.04.2022 22:50 Ответить
Надо было к войне готовиться,а не брехать : "Ничего нового мы не бачим" и так три месяца ,а Юг ,вообще подготовили для марша рашистов
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21.04.2022 23:31 Ответить
На китайцев, индусов, иранцев рассчитывают
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21.04.2022 22:50 Ответить
С индусами история мутная. С одной стороны, они решили увеличивать закупки российской нефти - потому что со скидкой. С другой - отказались покупать вертолёты, сказали: "Хотим мэйд ин Индия". Видимо, "моя хата в Индостане, разбирайтесь как-то сами".
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21.04.2022 22:53 Ответить
Судя по тому, как горяче индусы в сети поддерживают РФ, индийские СМИ целиком и полностью транслируют пророссийские нарративы.
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21.04.2022 23:20 Ответить
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21.04.2022 22:51 Ответить
трИвогою
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21.04.2022 23:06 Ответить
You don't say... ми це знали 400 років поспіль
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21.04.2022 22:52 Ответить
вспомнилось вот......
хорошая русская народная песня, как раз в тему...

Город с куполами
Золотые ворота
Мечта моя
Эх мечта

В замке братья да сестры
Нет хозяина
Лишь Господь Бог да синие звезды
Вдосталь

Коль не город крылья мне бы
Да в самoе небо
Мечта моя
Эх мечта
Я по небу поплыву
Что мне километры
Лишь бы отсюда куда-нибудь
С ветром

Не крылья дык девку-паву
На забаву
Мечта моя
Эх мечта
Лебедь синеглазую
Завалю на простыни
Обомну замацаю
Дo смерти.

Коль не девку водки бы
Да все в рот е**ть
Мечта моя
Эх мечта......
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21.04.2022 22:54 Ответить
Сенкъю, кэп! Впрочем, думаю, что фраза рассчитана на Запад. Чтобы наши тут не особо расслаблялись.
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21.04.2022 22:55 Ответить
альо, маляр, тут вова вже створює нацраду з віновлення країни(тобто війну він вже майже закінчив) , а ти про довгу війну варнякаєш. ви там розберіться між собою і про щось одне говоріть.
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21.04.2022 22:56 Ответить
У нее какой-то апокалептичный сценарий, типа того, что путин все равно с нами разберется.
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21.04.2022 23:14 Ответить
Вони всією командою мантрують українцям про необхідність підписання угоди, так і хочуть спатрати всі зусилля ЗСУ і втрати народу
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21.04.2022 23:37 Ответить
Ну такий у путіна план, але він нездійсненний
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21.04.2022 23:38 Ответить
А ти Яша провокатор кацапський ! Відновлення планується після перемоги ,а зараз в тіх регіонах де нема бойових дій, але в наслідок ракетних ударів постраждала інфраструктура . Чим невдоволений? Пропоную тобі і таким як ти дібілам , розташувати в себе людей, які постраждали від бомбардувань, на завжди , бо навіщо відновлювати чи будувати нове житло , якщо кацапня може напасти через 10-20-50-100років . Навіщо будувати якщо потім можуть знову розбомбити ?Так ?
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22.04.2022 00:39 Ответить
Долгая война не получится, если наше не подпишут очередные минские. Херсонцы тоже воевать не пойдут. Ракеты и ваньки рано или поздно закончатся.
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21.04.2022 22:58 Ответить
шо одному, шо другой пистеть - не мешки ворочать...
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21.04.2022 23:00 Ответить
Все що на цей раз вирішило куйло, війною в Україні(довгою, чи то швидкою) ,це забити цвях в труну рашизму,Він це зробив і продовжує з впертістю осла ,забивати цвях до кінця.
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21.04.2022 23:02 Ответить
Сообщения типа "чтобы вода стала горячей, её нужно подогреть". И вот эти люди получают зарплаты, да, за сотрясание воздуха нелепым мычанием.
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21.04.2022 23:02 Ответить
шо одному, шо другой пистеть - не мешки ворочать...
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21.04.2022 23:06 Ответить
...бидло медійне, продажне оптом і вроздріб

"Він досі може закуповувати обладнання для військових, вручати його на блокпостах і з останніх сил триматися за образ "захисника держави". От тільки сама держава усе менше потребує такого захисту. "

Це так Українська правда сьогодні пише про Порошенка.

Вчора Петро Олексійович привіз обладнання на "блокпост" до мого чоловіка. Тому я вважаю, що можу коментувати це суб'єктивно.

Як дружина, яка може дихати хоча б на половину легенів, тому що наші хлопці вдягнені, прикриті, нагодовані, зі зв'язком і транспортом.

Як жінка, яка весь березень просиділа у Києві під куполом ППО, оплаченого Порошенком. слухаючи вибухи і споглядаючи спалахи по краю захисного периметру.

Як думаюча людина, яка бачила, як він бив у набат і збирав міжнародну підтримку для України, і як Зеленський боровся за те, щоб припинитися цю діяльність ПП. Як зелені пішли на фізичне блокування, тільки щоб не допустити Порошенка на самміт НАТО. Як іржали на всі зуби і глумилися з перебування Порошенка у Польщі, доводили, що він втік від повістки і не повернеться в Україну.

А потім Польща приймає найбільшу кількість українських біженців і першою у Європі впроваджує руйнівні санкції проти росії. Не інакше це сталося волею святого Зе, правда?

Так от, нормальну людину від скотини відрізняє почуття вдячності. Уміння бачити благородство інших і подякувати за те, що для тебе зробили.
Я дякую Порошенкові за величезну роботу на благо українців. За те, що робить усе можливе для нашої армії і навіть більше, з огляду на його становище.

А упячку я вважаю бидлом.
https://t.me/nuts_roses/823
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21.04.2022 23:14 Ответить
Якже не дякувати, коли тебе, недiездатне та безталанне , забезпечують крicлом iз зарплатнею за побрехливе медiйне пустомельство, якого потребують душi нарциссiв, шо не можуть це писати самотужки.
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22.04.2022 08:45 Ответить
Якже не дякувати, коли тебе, недiездатне та безталанне , забезпечують крicлом iз зарплатнею за побрехливе медiйне пустомельство, якого потребують душi нарциссiв, шо не можуть це писати самотужки.
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22.04.2022 08:45 Ответить
Вітаємо капітана Очевидність з достроковим присвоєнням звання адмірал Ясний Х*й.
Краще ввімкніть заблоковані Зеленським тб канали, і ми послухаємо нормальних експертів без темників.
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21.04.2022 23:02 Ответить
ще одне вилізло , плять , "успокоїтєльне"...
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21.04.2022 23:13 Ответить
росия не смогла завоевать Украину бьістро, потому решила сесть на бутьілку...
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21.04.2022 23:14 Ответить
ну на пляшці вони сидять перманентно,а зараз вони вирішили на ній пострибати)))
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22.04.2022 01:23 Ответить
какое-то редчайшее сборище угрёбков-комментаторов - маляр, арестович... когда они уже передохнут...
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21.04.2022 23:14 Ответить
Ганна Маляр таку тоску наганяє своєю персоною (І вибачаюсь , надто великим ротом ,ще раз пардон за перехід на особистості, та зовнішні дані). та особливо тим, що вона верзе від імені генерального штабу. Я би радив її терміново замінити на когось більш розумного і креативного.
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21.04.2022 23:17 Ответить
Як вже дістала ця "ванга" зі своїми песимістичними та панічними заявами
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21.04.2022 23:19 Ответить
Щоб довго воювати, треба кріпкий тил та сильну економіку.В кацапії ні того, ні другого нема.
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21.04.2022 23:29 Ответить
у них ще є гроші і купа ваньок для утилізації
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22.04.2022 07:29 Ответить
Опять эта курица вылезла со своим паникерством и всепропальщиной. Когда эту дуру уволят?
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21.04.2022 23:33 Ответить
ганька - капітанша очевидність
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22.04.2022 00:08 Ответить
 
 