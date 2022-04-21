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Вследствие попадания снаряда оккупантов в автомобиль на Харьковщине погибли двое гражданских, - Синегубов

харків,бобок

В течение четверга, 21 апреля, жилые районы Харькова подверглись более 50 вражеским обстрелам из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Два человека погибли.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО. К сожалению, в Харькове и районе два человека ранены. В результате попадания снаряда в автомобиль двое гражданских погибли на месте", - сказал Синегубов.

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21.04.2022 23:05 Ответить
та вже в-їпіть по тим Циркунам , нах , сюсюкаються з ними , плять...
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21.04.2022 23:16 Ответить
Найкраще роSSійська армія воює з цивільними. Сцикуни балалаєшні!
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22.04.2022 02:21 Ответить
 
 