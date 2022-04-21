Вследствие попадания снаряда оккупантов в автомобиль на Харьковщине погибли двое гражданских, - Синегубов
В течение четверга, 21 апреля, жилые районы Харькова подверглись более 50 вражеским обстрелам из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Два человека погибли.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны зафиксировали около 50 обстрелов из артиллерии и РСЗО. К сожалению, в Харькове и районе два человека ранены. В результате попадания снаряда в автомобиль двое гражданских погибли на месте", - сказал Синегубов.
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