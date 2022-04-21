Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить вид на возвращение бесплатно, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину, чтобы решить проблему украинцев, вынужденно выехавших за границу без документов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину", - отметил Кулеба.
Он отметил, что МИД работает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в "Дії". "Другие решения тоже готовим", - добавил министр.
Удостоверение личности на возвращение в Украину недавно стоило $30.
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