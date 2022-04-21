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документ (389) Кулеба Дмитрий (2880)

Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить вид на возвращение бесплатно, - Кулеба

посвідка

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину, чтобы решить проблему украинцев, вынужденно выехавших за границу без документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Многие граждане вынужденно выехали за границу без документов. Делаем все для решения их проблем. Сегодня поручил сделать бесплатным оформление удостоверений личности на возвращение в Украину", - отметил Кулеба.

Он отметил, что МИД работает с Минцифрой, чтобы со временем документ генерировался и в "Дії". "Другие решения тоже готовим", - добавил министр.

Удостоверение личности на возвращение в Украину недавно стоило $30.

Читайте также: Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров, - Кулеба
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Топ комментарии
+3
Анастасии придётся сосать...
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21.04.2022 23:06
+3
Ще й, напевно, в кацапстані.
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21.04.2022 23:09
+2
Езжай домой! Там папа с войны б/ушные трусы привез и унитаз.
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21.04.2022 23:33
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ну, в московському бардаку паспортів не питають, бгг

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21.04.2022 23:00 Ответить
"Денацифікація" трапилась одначе... І знов українці винуваті...
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21.04.2022 23:08 Ответить
бажаю, щоб ти і твої земляки таке "бесплатно" отримали, настєнька.
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22.04.2022 07:38 Ответить
бажаю, щоб ти і твої земляки таке "бесплатно" отримали, настєнька.
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22.04.2022 07:38 Ответить
Анастасии придётся сосать...
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21.04.2022 23:06 Ответить
Ще й, напевно, в кацапстані.
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21.04.2022 23:09 Ответить
Езжай домой! Там папа с войны б/ушные трусы привез и унитаз.
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21.04.2022 23:33 Ответить
Как вернуться ризидентам Украины??? Я лицо без гражданства с посвидкой на постийне проживание в Украине, а связи с войной была вынуждена выехать. И типерь не могу вернуться. Посольство Украины отказывает в выдачи белого паспорта... Мотивируя это тем что я не являюсь гражданкой Украины, не смотря на то, что в Украине у меня личное жилье, и отец который является гражданином Украины. Я всю свою жизнь прожила в Украине!!!! Я тоже хочу домой!!! Как вернуться таким как я?
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22.04.2022 16:15 Ответить
 
 