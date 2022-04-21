Украине нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц для компенсации экономических потерь, причиненных агрессией России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

"А на реконструкцию нам понадобятся сотни миллиардов долларов", – добавил глава государства.

По словам Зеленского, прекращение войны – единственный способ остановить мировой продовольственный кризис, ведь блокада украинских портов в Черном море влияет на мировую продовольственную безопасность.

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