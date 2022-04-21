Украине нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери от войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 7 миллиардов долларов в месяц для компенсации экономических потерь, причиненных агрессией России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
"А на реконструкцию нам понадобятся сотни миллиардов долларов", – добавил глава государства.
По словам Зеленского, прекращение войны – единственный способ остановить мировой продовольственный кризис, ведь блокада украинских портов в Черном море влияет на мировую продовольственную безопасность.
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+28 Sergey ba1bcc50
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+22 MAKAROV ddf66d11
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+21 Ревизор
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(главное расчеты этих предполагаемых расходов иметь))) а не от балды квакать...
Ни 1 копейка не должна уйти Коломойскому.
Наше щастя, що англо-сакси давно зрозуміли Зегенератів... але на здорові голови інших союзників такі регулярні "ЗЄрмакізми" можуть і подіяти.
Идет не первый день войны и Зеленскому уже пора было научится расставлять приоритеты.
Как можно говорить о каких то экономических потерях когда твою страну разрывают на части орды русских кафиров, когда мертвые не преданы земли, у раненых еще не зажили раны, а живые все еще носят траур, и скорбят по тем кого они потеряли?
К твоему сведению, в Конгрессе США стоит вопрос о том, что гуманитарка в Украине крадется в огромных количествах.
Умерь свои аппетиты, коломоши и барыг из 95-го.