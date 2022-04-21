Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году, - министр экономики Свириденко

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна стать полноценным членом Европейского Союза в 2024 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в статье на УП.

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования к Украине как будущему члену ЕС. Это наш путь настоящей демократии и свободы", - отметила она.

Подробности: министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.

Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.

Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения, которые совершила.

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