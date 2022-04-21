Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году, - министр экономики Свириденко
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна стать полноценным членом Европейского Союза в 2024 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в статье на УП.
"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования к Украине как будущему члену ЕС. Это наш путь настоящей демократии и свободы", - отметила она.
Подробности: министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.
Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.
Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения, которые совершила.
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1. Мы ближе к ЕС чем когда-либо и воюем оружием НАТО.
2. Дефолта не случилось.
3. Армия сильна как никогда, пятая колонна практически уничтожена.
4. Зеленский не сбежал и не подписал капитуляции.
Автор поста - фанат паблика Легитимный. Он должен быть принудительно мобилизован и отправлен в составе штурмовой роты деблокировать Мариуполь.
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-_I-lsKb3AhWKrosKHV-XAsUQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpentahon-dveri-nato-vidkryti-dlia-ukrainy-ta-hruzii%2Fa-59535882&usg=AOvVaw0ZDHQzTihsklBb5omj4HvA Пентагон: Двері НАТО відкриті для України та Грузії - DW
ст. 19
"військові судна воюючих держав не мають права проходити
через Протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування
статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі,
яка є жертвою агресії".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_228#Text
Тут фріц з партії Шольца-Шредера розказує, що "війна тільки затягнеться, якщо Україні надати важку зброю, і військові експерти кажуть, що все одно Україна не виграє". https://www.youtube.com/watch?v=_flaEe49thw
тупыммалограмотным населением