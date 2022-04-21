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Евросоюз (16686) Свириденко (115)

Украина хочет полноценно вступить в ЕС в 2024 году, - министр экономики Свириденко

євросоюз

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко считает, что Украина должна стать полноценным членом Европейского Союза в 2024 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в статье на УП.

"Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования к Украине как будущему члену ЕС. Это наш путь настоящей демократии и свободы", - отметила она.

Подробности: министр добавила, что Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году.

Также, по словам Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за 24 месяца.

Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения, которые совершила.

Читайте также: Сейчас Украина может развить максимальную скорость в присоединении к Евросоюзу, - Зеленский
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Топ комментарии
+14
Вступление в ЕС может отменить судья Вовк.
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21.04.2022 23:29
+12
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21.04.2022 23:33
+12
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21.04.2022 23:34
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Вступление в ЕС может отменить судья Вовк.
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21.04.2022 23:29 Ответить
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21.04.2022 23:34 Ответить
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!
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22.04.2022 08:40 Ответить
никто зеленую воровскую власть в ЕС не возьмет - хотите побыстрее убирайте нахрен зеленского и его шоблу
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22.04.2022 05:46 Ответить
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!

https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 08:38 Ответить
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!

www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 08:38 Ответить
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!

www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 08:39 Ответить
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
ЗеОфис как обычно обосран. У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!

Подробно ищите Юрия Швеца в ютуб.
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22.04.2022 08:39 Ответить
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!

www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 08:40 Ответить
А памятаєте цю ***** в сраку парочку місяців тому?
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21.04.2022 23:30 Ответить
75% китайців підтримує війну проти України.
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21.04.2022 23:31 Ответить
Можна і у 2024, якщо розстріляти суддівський корпус просто зараз.
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21.04.2022 23:31 Ответить
Дежавю?
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21.04.2022 23:31 Ответить
Президентські вибори.
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21.04.2022 23:37 Ответить
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21.04.2022 23:33 Ответить
зрадодрочери набігли
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21.04.2022 23:40 Ответить
да с вашими "зелеными перемогами" скоро Украины не останется - гниды залетные откуда вы взялись на нашу голову
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22.04.2022 04:33 Ответить
капітуляції не буде і зеленський тут не при чому
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21.04.2022 23:44 Ответить
а что такое капитуляция? это где-то по середине и еще глубже порты сейчас чьи?
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22.04.2022 04:35 Ответить
може не треба дурість постити? Де дефолт? Де падіння економіки, цифри, факти? Мовний закон УСПІШНО працював, канали медведчука заблокували, ніякого розширення колони не було і немає, що ми можемо бачити у одностайній підтримці влади України і самої України і ніякої капітуляції не буде... а вам лише зрада зрадою, тьфу
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22.04.2022 01:10 Ответить
ты в своем уме ты знаешь сколько каломйшща и ахметов себе из бюджета миллиардов вымыли? сколько на самых дорогих дорогах украли? кто сейчас занимает все посты в органах правопорялдка и судах ? почти все бывшие рыго-аналы и агенты кремля - не косите под дурачков
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22.04.2022 04:38 Ответить
Эм, ничего не случилось?

1. Мы ближе к ЕС чем когда-либо и воюем оружием НАТО.

2. Дефолта не случилось.

3. Армия сильна как никогда, пятая колонна практически уничтожена.

4. Зеленский не сбежал и не подписал капитуляции.

Автор поста - фанат паблика Легитимный. Он должен быть принудительно мобилизован и отправлен в составе штурмовой роты деблокировать Мариуполь.
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22.04.2022 01:37 Ответить
дефолт не случился только потому что нам позволили его не обьявлять - долг какой внешний? сколько экономики ушло в тень? пенсилнный фонд как там поживает? что творит падло Гетманцев с налогами?
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22.04.2022 04:40 Ответить
Чемпіонами по боротьбі з коронавіруси ми вже були

"Сьогодні Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до ЄС" - зеленський
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21.04.2022 23:54 Ответить
Великобритании приходится исправлять эту ошибку с большим трудом. Так зачем Украине лезть в это болото? Турки, глядя со стороны, отнюдь не рвутся в ЕС, ведут самостоятельную политику, без евро-бюрократов.
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22.04.2022 00:02 Ответить
Мне ЕС глубоко фиолетово. Единственное, что меня волнует - вступ в НАТО. Украина=НАТО. Только так. И не надо рассказывать, что "НАТО нас нэ хоче"
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21.04.2022 23:56 Ответить
А хто з чиновників нато відкрито назвав терміни і те, що хоче бачити нас там?
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22.04.2022 00:10 Ответить
Україні ще зарано думати про НАТО. По-перше, в країні війна, а значить ніяких розмов про північно-атлантичний альянс і бути не може. По-друге, треба позбавлятися бардаку і корупції в армії (одним з найголовніших критеріїв членства в НАТО є цивільний контроль над збройними силами...за Порошенка і трохи Зеленського щось зроблено було, але треба ще багато працювати). Третє, країна-претендент повинна в перспективі посилювати, а не послаблювати НАТО (простими словами, після війни Україна повинна створити ЗСУ 3.0...треба купувати і вчитися працювати на ******** західній зброї щоб знову не сталося так, що члени Альянсу повинні будуть забирати зброю зі своїх складів і надавати ії Україні параллельно намагаючись дати базу як на такій зброї працювати). Четверте, до Альянсу приймають тільки демократичні країни з ринковою економікою...охлократіям, олігархатам чи країнам з авторитарними режимами в НАТО не місце (для України це означає пряму необхідність викинути олігархів і провести економічні реформи). До речі, ці 8 років саме НАТО тягнуло Україну як бабка ріпку...не будь зусиль західних партнерів, які змушували совкових пузанів менше красти, хоч щось робити і чомусь вчитися, було б у нас ЗСУ версія 2014 коли хлопці в резинових тапках дивилися в вікна, їх розстрілювали і йшли колонами, які орки б роздовбували. Щодо професіоналізму і безвідповідальності теж треба працювати, бо ситуація, коли українські військові на яворівському полігоні забивають на сирени і йдуть спати, а потім прилітає ракета і у нас 30+ жертв, не є норм (і це тільки один приклад). Треба працювати з засланими казачками і проросійськими зрадниками, які всю секретну інфу при першій же нагоді відправлять в рашу. Блін, та військових хоча б базовій англійській вчите, бо їм по всьому світу кататися і співпрацювати зі всіма членами НАТО, а вони не розуміють ні чорта (під час навчань, дуже багато нарікань було саме на це). І це ще я не кажу про переведення ЗСУ на стандарти НАТО (це не про столовки, де кожний сам набирає собі їжу, а про номенклатуру, назви зброї та ще 100800 речей, які повинні бути змінені).
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22.04.2022 02:34 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-_I-lsKb3AhWKrosKHV-XAsUQwqsBegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBDN7M-XbGBU&usg=AOvVaw1f-_fWw3gTU-K_Or4ewUfW Столтенберг: Двері НАТО відкриті для України. НАШ 31.10.19

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-_I-lsKb3AhWKrosKHV-XAsUQFnoECBkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F03%2F24%2F7136566%2F&usg=AOvVaw0-mJQfBRtRBZTtyq08enTC Саміт НАТО підтвердив, що ''двері'' Альянсу і надалі ...

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-_I-lsKb3AhWKrosKHV-XAsUQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fpentahon-dveri-nato-vidkryti-dlia-ukrainy-ta-hruzii%2Fa-59535882&usg=AOvVaw0ZDHQzTihsklBb5omj4HvA Пентагон: Двері НАТО відкриті для України та Грузії - DW
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22.04.2022 03:12 Ответить
А хто ж за три роки не призначив представника України при НАТО і ганьбу з виборами прокурора САП весь світ спостерігав. Де реформи? Для вступу в НАТО треба армія по стандартам НАТО, а в нас з цим печаль. Якщо просто нить чого ми не в НАТО і красти, то ніхто нічого вам не винен. Не треба ОП методички тягать, що нас там бачить не хочуть.
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22.04.2022 09:38 Ответить
если тебе филолетово ЕС то значит коррупция останется и тем более никакого нато - нужно срочно дать зеленой шобле по рукам и убрать их грязные лапы от всех анти корупционных органов - а вообще илдеально план маршала и внешнее управление на приод от 5-ти до 10 -ти лет после войны - к сожалению наш народ сейчас слишком тупой что-бы избирать украинскую партичную власть
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22.04.2022 04:45 Ответить
Заметьте, больше всего реальной помощи мы получаем не от ЕС, а от вышедшей из ЕС Великобритании и не состоящей в ЕС Турции.
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22.04.2022 00:07 Ответить
Від Туреччини? Це тієї Туреччини, яка санкції не вводить? У які створена авіокомпанія, щоб возити дупи росіян на свої курорти. Де хоч одна поставка зброї?
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22.04.2022 00:12 Ответить
Байрактар. Босфор закрыт для мордор-флота. Эта поддержка действеннее сранкций.
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22.04.2022 00:15 Ответить
Туреччина зобов'язана закрити Босфор згідно конвенції Монтре,
ст. 19
"військові судна воюючих держав не мають права проходити
через Протоки, за винятком випадків, які виникають із застосування
статті 25 цієї Конвенції, а також у разі надання допомоги державі,
яка є жертвою агресії".
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_228#Text
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22.04.2022 02:49 Ответить
байрактары не бесплатно босфор по закону закрыт и турки сами за себя а не за нас .. к сожалению
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22.04.2022 04:47 Ответить
А в количественном соотношении больше всего получаем от США. Так что да, ЕС пока не впечатляет.
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22.04.2022 01:39 Ответить
а твой зеленский тоже не впечатляет ЕС -по скольку абсолютно затормозил а точнее похерил все реформы и борьбу с коррупцией
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22.04.2022 04:49 Ответить
Ты прав. Зеленский что-то совсем не нравится про-пукинским фрау Меркель и хер Штольцу.
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22.04.2022 17:47 Ответить
З одного боку все вірно, треба вступати в ЄС, як на мене то краще в НАТО. Але якби Великобританія залишилась в ЄС, чи змогла б вона надавати Україні військову допомогу, таку яку надає зараз?

Тут фріц з партії Шольца-Шредера розказує, що "війна тільки затягнеться, якщо Україні надати важку зброю, і військові експерти кажуть, що все одно Україна не виграє". https://www.youtube.com/watch?v=_flaEe49thw
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22.04.2022 03:05 Ответить
что значит краще туда або туда? вы вообще понимаете о чем речь? и ЕС и НАТО нам нужны что бы у страны было будущее - по скольку сами мы не способны построить свободною демократию с таким тупым малограмотным населением
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22.04.2022 04:52 Ответить
ЄС світить не скоро не слухайте зелених дурнів, спершу судова реформа і тут зразу піпець, а як же зелене чмо буде після цього красти. Врахуйте що це говорить міністр недоучка яка ВВП нарахувала 200 мільярдів.
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22.04.2022 07:21 Ответить
2 года слишком оптимистично. Тем более мы в одном треке с Грузией и Молдовой, а там половина ватников.
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22.04.2022 08:00 Ответить
2 года слишком оптимистично. Тем более мы в одном треке с Грузией и Молдовой, а там половина ватников.
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22.04.2022 08:00 Ответить
2 года слишком оптимистично. Тем более мы в одном треке с Грузией и Молдовой, а там половина ватников.
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22.04.2022 08:00 Ответить
Оптимісти, блдь. А чи буде Україна за два роки взагалі існувати?
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22.04.2022 08:30 Ответить
 
 