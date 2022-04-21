По фактам преступлений российских военных на Киевщине возбуждено почти 2,5 тыс. дел

В Киевской области по фактам преступлений российских военных на временно захваченных ими территориях Украины возбуждено около 2500 уголовных производств.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Артур Добросердов.

В частности, 21 апреля следователи Нацполиции приступили к фиксации преступлений российских захватчиков против гражданского населения в селе Бервица Броварского района.

Правоохранители устанавливают лиц, пострадавших от захватчиков, собирают информацию об убийствах и о лицах, подвергшихся насилию, фиксируют разрушение домов, кражи.

"На сегодняшний день в селе Бервица более 130 свидетелей, 30 заявлений о разрушении домов, очень много заявлений о воровстве. Есть два факта гибели местных жителей. Убили мужчину, который охранял сельскохозяйственную технику. Другого убили, потому что российским солдатам показалось, что он считал их технику. Будет эксгумация и соответствующая проверка", – сказал Добросердов.

В целом, по его словам, в Украине возбуждено почти 8 тысяч уголовных производств по преступлениям российских военных на временно захваченных территориях. Из них больше всего – на Киевщине. Для расследований были направлены дополнительные силы полиции из западных и центральных регионов Украины.

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