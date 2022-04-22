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авиация (2704) самолет (3551) вертолёт (1065) Воздушные силы (2002)

За 21 апреля уничтожены 3 самолета, 3 вертолета и 9 беспилотников российских оккупантов, - Воздушные Силы

су

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что в течение 21 апреля было уничтожено 15 рашистских воздушных целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сутки 21 апреля – действительно урожайный день для украинского ПВО, ведь уничтожено сразу 15 воздушных целей. Девять из них – беспилотники оперативно-тактического уровня "Орлан-10"".

Подразделениями зенитных ракетных войск Сухопутных войск уничтожены шесть таких аппаратов, еще два "Орлана" из ПЗРК поразили Десантно-штурмовые войска и один БПЛА - на счету ЗРВ Воздушных Сил.

Почти одновременно на Изюмском направлении зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Схід" Воздушных Сил уничтожили сразу два российских самолета. Предварительно – Су-34 и Су-35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили на Харьковщине 2 вражеских самолета

Десантно-штурмовые войска дополняют статистику сбитых бортов врага штурмовиком Су-25 и вертолетом Ми-8. Еще один Ми-8 – сбивают морские пехотинцы.

Не может не радовать и тот факт, что к демилитаризации российской авиации и уничтожению пилотов-убийц присоединяются воины Национальной гвардии Украины, сообщающие об уничтожении "Аллигатора" – вертолета Ка-52 рашистов.

Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск.

Итак, по итогам суток 21 апреля поражено 15 воздушных целей: 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25); 3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52); 9 БпЛА ОТР (Орлан-10).
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Топ комментарии
+25
Іх сбивають а вони все рівно літають
у нас дрони камікадзе
у них кацапи камікадзе
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22.04.2022 00:34
+23
рашисти влаштували позаплановий "літакопад" та "гелікоптеропад" - за один день, 21 квітня, російські окупаційні війська втратили три літаки та три гелікоптери загальною вартістю понад 105 млн доларів.

Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
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22.04.2022 00:41
+20
От якби засоби ППО були в Маріуполі,то це місто було би ціле.Але олігархи,жодну копійку не витратили на ППО.
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22.04.2022 00:43
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Правила форума Совет форумчан
трам тарам тарам! які файні новини!
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22.04.2022 00:28 Ответить
Тут скандал международный назревает c военной помощью из за наших барыг.
У меня слов нет.
Донесите инфу до господина Бутусова. Это очень серьезно!!!

www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 08:41 Ответить
Арістовіч відповів за ОП-у стилі:"Ви фсьо фрьотє, нє вінаватиє ми..."
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22.04.2022 13:07 Ответить
Іх сбивають а вони все рівно літають
у нас дрони камікадзе
у них кацапи камікадзе
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22.04.2022 00:34 Ответить
КАцап, КАмікадзе КА-52. Збіг? Не думаю
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22.04.2022 01:44 Ответить
І немає москаля, кругом одна сира земля 👍
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22.04.2022 00:38 Ответить
рашисти влаштували позаплановий "літакопад" та "гелікоптеропад" - за один день, 21 квітня, російські окупаційні війська втратили три літаки та три гелікоптери загальною вартістю понад 105 млн доларів.

Орієнтовна сума знищеної за 21 квітня авіації становить:
Су-34 - близько 40 млн доларів,
Су-35 - 32 млн доларів,
Ка-52 - 16 млн доларів
Су- 25 - 11 млн доларів,
два Ми-8 - по 3 млн доларів кожен.
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22.04.2022 00:41 Ответить
гарно косяком пішли,загалом на 105 лямів )))
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22.04.2022 01:05 Ответить
До крейсера Москва не дотягує.
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22.04.2022 05:05 Ответить
105 "лямів" були втрачені рашабюджетом ще при виготовлені цих пепелаців. А, тепер, картина рєпіна - ні пепелаців, ні 105 "лямів"
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22.04.2022 09:15 Ответить
От якби засоби ППО були в Маріуполі,то це місто було би ціле.Але олігархи,жодну копійку не витратили на ППО.
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22.04.2022 00:43 Ответить
Про олігархів підтримую, а де була держава, де був держаавний оборонний заказ?
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22.04.2022 08:34 Ответить
Не на часі,шашлики,дороги і тд.
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22.04.2022 09:35 Ответить
всі 8 років мільярди витрачалися.
десятки ярдів за 8 років потратим тільки Ахметов.
не на ЗСУ, не на ДОБРОБАТИ
НА Е,,,БУЧИЙ ЕЛЕКТОРАТ,
завдяки якому маємо лднру
вчора об,явив шо дав ЗСУ 10 безпілотників.
10 ****, не 100 а 10штук.
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22.04.2022 10:21 Ответить
Порох, олігарх, за свої півмільярда відновив систему ППО/ПРО Києва і області(майже всієї).
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22.04.2022 13:00 Ответить
Дякуємо за урожайний день, хлопці !
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22.04.2022 00:51 Ответить
З нами Бог і весь світ, а у лапотних балалаїшників тільки старе пyйлo і телевізор
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22.04.2022 00:57 Ответить
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22.04.2022 01:25 Ответить
Чистий четвер очистив світ від зла.
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22.04.2022 01:55 Ответить
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22.04.2022 02:30 Ответить
дню рождения посвящается...
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22.04.2022 04:20 Ответить
як результативно підходить Україна до світлого свята песах/великодня: за один день мінус авіації на СТО мільйонів баксів, мінус цілий військовий інститут та ще й мінус військовий завод!
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22.04.2022 06:18 Ответить
"...мінус цілий військовий інститут та ще й мінус військовий завод!...",-це Ви про Що?
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22.04.2022 13:04 Ответить
Губерман про россиян :
Слой человека в них чуть -чуть ,
Наслоен зыбко и тревожно.
Легко в скотину их вернуть ,(что путин и сделал)
Поднять обратно очень сложно.
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22.04.2022 06:30 Ответить
Парад так парад!
Надеюсь, до девятамая доберёмся до 200 сбитых русских самолётиков. Вполне по силам. За 2 недели минимум по 1-2 самолётика в день.
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22.04.2022 06:55 Ответить
+ ещё 3 военных завода и Крымский мост
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22.04.2022 08:15 Ответить
+ ещё 3 военных завода и Крымский мост
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22.04.2022 08:16 Ответить
Це якщо вони літатимуть...
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22.04.2022 09:00 Ответить
Це якщо вони літатимуть...
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22.04.2022 09:00 Ответить
І новина гарна і коменти приємно читати... Слава УКРАЇНІ!!!
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22.04.2022 09:04 Ответить
Слава Україні!
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22.04.2022 09:06 Ответить
А вот ракеты в Запорожье проморгали. А ведь удар был по стратегическому мосту.
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22.04.2022 09:27 Ответить
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22.04.2022 09:40 Ответить

Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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24.04.2022 01:58 Ответить
 
 