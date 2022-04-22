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Новости Война
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провокация (1456) Высоцкий Сергей (55)

Оккупанты собирают обломки Байрактаров и украинских вертолетов для провокаций на территории РФ

байрактар

Российские оккупационные войска собирают обломки сбитых Байрактаров и украинских вертолетов с целью устроить провокации на территории РФ.

Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Сергей Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

"Срочная информация от моих знакомых в профильных структурах! Россия собирает обломки "Байрактара" для провокаций на своей территории.

Вчера Войска РФ получили задачу срочно собрать и доставить на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских "Байрактаров" и вертолетов. ФСБ и Минобороны РФ готовят масштабные провокации на этих территориях со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах", - говорится в сообщении.

По словам экс-нардепа, режим Путина объявит виновными в терактах украинские Вооруженные Силы, а на месте "терактов" найдут обломки украинской авиационной техники, якобы "сбитой" российской противовоздушной обороной.

"Из отдельных населенных пунктов приграничных с Украиной областей РФ уже проведена организованная эвакуация. В частности, после инспирированных ФСБ звонков о минировании. До очередных провокаций режима Путина на территории РФ остались считанные часы. Украинские спецслужбы обладают полной информацией об очередных преступных планах России", - подытожил. он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готовит массовые провокации в Херсонской области для обвинения ВСУ, - пресс-центр Сил охраны и обороны юга Украины
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Топ комментарии
+30
Та зачекайте цапи скоро ЗСУ прийде по вас і не треба буде нічого там інсценувати провоканти ******
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22.04.2022 00:42
+28
Шваркните уже мощно по Воронежу кацапы, сколько можно ждать, что вы там в берюльки играете.
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22.04.2022 00:44
+18
Особливо подобається пунктик стосовно "жилих масивів" - нехай себе не стримують і не шкодують снарядів.
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22.04.2022 00:53
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от і ще один "успокоїтєль"..
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22.04.2022 00:34 Ответить
Подібні речі потрібно розголошувати якнайширше, щоб завадити провокаціям.
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22.04.2022 00:43 Ответить
А навіщо їм заваджати
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22.04.2022 00:45 Ответить
Розголошення плани ***** не змінює бо він "працює" виключно на свою внутрішню біомасу.
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22.04.2022 01:15 Ответить
Та зачекайте цапи скоро ЗСУ прийде по вас і не треба буде нічого там інсценувати провоканти ******
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22.04.2022 00:42 Ответить
Вони як мінімум намагаються налаштувати населення на загальну мобілізацію...а м'яса там - мілліони...
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22.04.2022 00:44 Ответить
Та воной там і так налаштоване. Чим більше кацапів - тім меньше кацапів. Нехай налаштовуються.
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22.04.2022 00:48 Ответить
Це ж біомаса, а не населення. Будья-які провокації марні.
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22.04.2022 00:49 Ответить
готують масштабні провокації на цих територіях, із вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури та в житлових масивах

діють на випередження укро-нацистів та агресивних солдатів НАТО
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22.04.2022 00:54 Ответить
Для этого и нужно занимать тыриторию пида рассии, шоп негде было проводить мапилибздацию. ПС. Ростовська область 4245532 Воронезька область 2328959 Білгородська область 1544108 Брянська область 1242599 Курська область 1118915 Смоленська область 967896. Минус 11448009,00 мобпотенциала.
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22.04.2022 12:06 Ответить
Шваркните уже мощно по Воронежу кацапы, сколько можно ждать, что вы там в берюльки играете.
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22.04.2022 00:44 Ответить
3 тонну, а краще дві
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22.04.2022 06:48 Ответить
Кацапські нкведисти навіщо так потіти , візитки Яроша на місті взірваних будинків цілком достатньо для ваших зомбі
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22.04.2022 00:48 Ответить
думаю, по Белгороду захреначат. Пока решают - или по нефтебазе, что бы картинка издалека была красивая, или по больнице - шоб картинка трагичная была. Нужно просто следить куда боброедка поедет со съёмочной группой.
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22.04.2022 00:51 Ответить
Нафтобаза в Бєлгороді уже згоріла.
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22.04.2022 01:15 Ответить
Вони ********** по мальчіках в трусіках... Такі вподобання
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22.04.2022 03:22 Ответить
Запчастини своїх мертвих орків вони залишають на їжу собакам, а запчастини Байрактарів вони збирають. Орки вони і є орки.
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22.04.2022 00:53 Ответить
Особливо подобається пунктик стосовно "жилих масивів" - нехай себе не стримують і не шкодують снарядів.
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22.04.2022 00:53 Ответить
а що будуть робити солдати НАТИ та укро-нацисти ?
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22.04.2022 00:55 Ответить
Розпинати на Донбасі мальчіков у трусіках.
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22.04.2022 00:58 Ответить
як завжди, сама брудна робота для укро-нацистів
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22.04.2022 01:04 Ответить
кацапів на всіх вистачить)))
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22.04.2022 01:04 Ответить
Чем больше у себя взорвете , тем скорее вам поверят ...
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22.04.2022 00:57 Ответить
По-перше: де збирають уламки, коли вони не можуть їх збити? По-друге у нас не так багато цих безпілотників, щоб вони валялися повсюди. Висновок: інформація схожа на фейк!
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22.04.2022 01:00 Ответить
да не будуть збирати..свій нелетючий флот попилять, підкинуть та й все
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22.04.2022 01:19 Ответить
То це в них завдання таке, десь дістати уламки "Байрактарів". Раніше в них ще було завдання Київ за три дні взяти...
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22.04.2022 01:59 Ответить
Якось,незустрічалась інформація про збиті Байрактари
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22.04.2022 03:25 Ответить
не пишуть, але проскакувала інформація в т.ч., що збили якогось кацапстького літуна, що в свою чергу збив 2 байрактари
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22.04.2022 06:46 Ответить
як не прикро, але трохи збили
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22.04.2022 06:45 Ответить
Да настати на їх провокації, треба палити їх, стріляти, з усього що є від Придністров'я до Ростова і плювать на провокації.
Палити усе що є у кацапів, школи , магазини, пошти, лікарні так щоб їх онуки пам'ятали цю війну
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22.04.2022 01:01 Ответить
Яких ще збитих Байрактарів??? Це про що? Вони ж непереможні, чи я щось взівала? 🤔🤔🤔Пояснітєльну бпигаду пліз! 😳😳😳
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22.04.2022 01:07 Ответить
Нічого нового тупоголові кацапи не вигадали. Раніше "чеченський слід" малювали підривами. Тепер замість залишків гексогену - залишки збитої техніки. І чого так мудохатись?? Без наших запчастин - їх повітряний флот металобрухт. І дофіга апаратів, таких як і у нас на озброєнні...Чи то з них розфігачать пару домівок, а брухт підкинуть чи подорвуть тим самим гексогеном та накидають уламків наструганого зі своєї техніки..типу збили...
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22.04.2022 01:16 Ответить
Я думал они собирают, что бы изучить как изготовлять качественные беспилотники. А нет, показалось. Учиться чему либо, они всё так же не хотят и не способны.
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22.04.2022 01:21 Ответить
Даже твою вчерашнюю бутылку, с которой ты сбежал, нашли…
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22.04.2022 01:35 Ответить
А что, есть ещё что провоцировать? Пусть хоть Кремль подорвут. Нам ни холодно, ни жарко от этого.
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22.04.2022 01:34 Ответить
Цап, ты наглый? Это хорошо. В газовую камеру в первых рядах пойдёшь, как разведчик.
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22.04.2022 02:25 Ответить
Скоріше б ті пришльопнуті пропагандою москво-нацистські ********, самі себе повбивали та пережерли, щоби весь світ очистився від того рашистського Z-зомбі V-вірусу!
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22.04.2022 01:57 Ответить
Хай підривають і побільше - нашим військам менше роботи потім буде.
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22.04.2022 02:11 Ответить
кацапия - генератор бесконечных подлянок.
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22.04.2022 04:01 Ответить
Перший раз чую про використання Байрактарів у цій війні, і в такому негативі.
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22.04.2022 04:31 Ответить
какой-то кагал без кагана...
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22.04.2022 07:39 Ответить
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать
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22.04.2022 07:45 Ответить
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:45 Ответить
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:45 Ответить
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:46 Ответить
То они для себя собирают обломки, свои же вертолеты и орланы заканчиваются, наверное будут восстанавливать😀
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22.04.2022 07:46 Ответить
Тоже кнопочка не фунциклирует?
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22.04.2022 09:30 Ответить
А казали що орки дурні...
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22.04.2022 09:00 Ответить
Байрактар зі своїми манюпусенькими засобами ураження найменше підходить для таких провокацій.
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22.04.2022 09:20 Ответить
Все по плану. А если это делали бы солдаты НАТО, то уже была бы ядирная зима.
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22.04.2022 09:29 Ответить
У другу світову авіація антигітлерівської коаліції бомбила інфраструктурні об'єкти ворога. Треба знищувати орків на їхній території. Не повинно себе почувати в безпеці й цивільне населення ерефії. Це війна а не спецоперація
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22.04.2022 10:30 Ответить
 
 