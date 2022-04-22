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Мариуполь (5694) Пентагон (1414) США (24834) Кирби (447)

Войска США не будут деблокировать Мариуполь, - Пентагон

сша,нацгвардія,кірбі

ВМС США не будут участвовать в деблокаде Мариуполя.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Если вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море, с точки зрения прорыва блокады, ответ нет", - сказал он журналистке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество российских батальонных тактических групп в Украине достигло 85, - Пентагон
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Топ комментарии
+29
Ви реально дебіл, чи придурюєтесь? На США хтось напав, що вони "ховаються за нас"? Ще й "весь час" - це навіть не смішно. Вони не "сцуть", а цінують життя своїх громадян - чи у Вас мислення на зразок Уйла: "Баби ішшо нарожают"? З якого пісюна вони повинні воювати замість України? Дякувати за таку величезну допомогу варто, якщо мізки є, а не ображати союзників, як це любить робити ПреЗє (((
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22.04.2022 02:09
+21
прикольно пишеш, тіко 1 річ забув, - це американська преса і кому вона належить може побачити кожен бажаючий ! тож, БІНГО ! належить... Трампу !! ) тобто колишній през Трамп намагається накидати бруду на Джо, бо, скоріш за все, сподівається балотуватись у крісло презідента у 2024.
Далі, суто по верхах, проглянув кількість судових позовів щодо "дези" та непідкріплених нічим обвинувачень від різних структур у Штатах - їх більше 10 за останній рік, і що САМЕ ЦІКАВЕ - всюді Newsmax вибачаються! нічого не нагадує?
Так, є якись типу "sue" щодо бізнесу Хантера з москалями, КНР та Україною, на хвилиночку, ВИХОДЯЧИ З ДАННИХ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ноутбука Хантера. Хм.. як вам, - ви віддали свій леп-топ до майстерні, і ... упс.. там знайшли якісь дані !ну, таке собі звинувачення, нє? цітата з Washington Post: "Details about Hunter Biden's business dealings and personal life have emerged in the media thanks to copies of a laptop and hard drive. The FBI took possession of the actual hardware after the owner, believed to be Biden, left it for repairs in April 2019 and never returned"(c). перекладати не хочу, якщо ви, типу, розумієтесь в англіській, - самі зрозхумієте зміст.
і насамкінець, шановний(а) Vedana (хєр його знає якої ти статі, бо з мого досвіду всі, хто якось завуальовано себе називають - то є або москалі, або боти), - ви дуже тямите у подробицях внутрішньоамериканських політичних ігр? Ні? я теж не тямлю, то ж нам, українцям, абсолютно фіолетово, які них відбуваються розбірки всередині країні, бо вони суверенна держава і вони самі вирішать свої питання! а от те, що Байден надає Україні зброю та підтримує полічтино на міжнародному рівні - ЦЕ ДУЖЕ КРУТО!
І якщо ви, намагаючись робити вкиди на кшталт "ось там Хантер, падлюка, щось там накоїв", - я сприймаю цей вкид як СУТО НАМАГАННЯ ПОСІЯТИ НЕГАТИВ українців до їх америкаеських партнерів, які на данний час нас не зраджують і всебічно допомагають!
то ж мій висновок щодо вашого "вис*ру" дуже простий - ти, курво, просто москальський бот, який має сидіти у буцегарні !!!
Слава Україні та славетним ЗСУ!!!
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22.04.2022 02:53
+20
Говорят , что полк Азов до сих пор в США ЧИСЛИТСЯ КАК ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И надо обратить внимание Белого Дома на несправедливость
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22.04.2022 01:01
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Правила форума Совет форумчан
А зря
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22.04.2022 00:55 Ответить
Зброї та тактичної розвідінформації вистачило б
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22.04.2022 00:57 Ответить
Вважаєте наші гірші?
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22.04.2022 01:00 Ответить
Говорят , что полк Азов до сих пор в США ЧИСЛИТСЯ КАК ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И надо обратить внимание Белого Дома на несправедливость
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22.04.2022 01:01 Ответить
Проти нього і в Штатах справа.

Але "правдиві" і дуже "об'єктивні" та "незаангажовані" туалетні папірчики, які голосно називають себе газетками, як води в рот набрали.

До того ж, 64% ймовірних ам.виборців вважають особисто "козачка" і його сімейку такими, які скомпроментували себе зв'язками з Чайною і сім. бізнесом з чайнізькими компашками.

https://www.newsmax.com/newsfront/poll-trafalgar-biden-china/2022/04/19/id/1066292/

According to a new Trafalgar/Convention of States poll, 64% of likely American voters believe that President Joe Biden is compromised or conflicted in decisions involving China due to his family's business dealings with Chinese companies.

Among those surveyed, 52.3% said it is very likely that Biden is compromised, while 36.4% said it is unlikely.

More than one-third of Democrats polled believe the president is compromised, as well as 85.8% of Republicans and 72% of independents.

Another headache for the Biden administration is the intensifying investigation into first son Hunter Biden's laptop contents and the Biden family's foreign business dealings.

According to a report on Tuesday, the president told former President Barack Obama that he intends to seek reelection in 2024.

А те, що "животворящий" так ницо мститься Україні за свого синоню, на якому печатки нема де ставити, то зайвий штрих до його й так зовсім не святої =іконки=.
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22.04.2022 01:19 Ответить
Все так.
Вони й Укранiу грабували.
З усього отримували свою десятину.
Що таке була Буризма добре вiдомо
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22.04.2022 01:24 Ответить
прикольно пишеш, тіко 1 річ забув, - це американська преса і кому вона належить може побачити кожен бажаючий ! тож, БІНГО ! належить... Трампу !! ) тобто колишній през Трамп намагається накидати бруду на Джо, бо, скоріш за все, сподівається балотуватись у крісло презідента у 2024.
Далі, суто по верхах, проглянув кількість судових позовів щодо "дези" та непідкріплених нічим обвинувачень від різних структур у Штатах - їх більше 10 за останній рік, і що САМЕ ЦІКАВЕ - всюді Newsmax вибачаються! нічого не нагадує?
Так, є якись типу "sue" щодо бізнесу Хантера з москалями, КНР та Україною, на хвилиночку, ВИХОДЯЧИ З ДАННИХ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ноутбука Хантера. Хм.. як вам, - ви віддали свій леп-топ до майстерні, і ... упс.. там знайшли якісь дані !ну, таке собі звинувачення, нє? цітата з Washington Post: "Details about Hunter Biden's business dealings and personal life have emerged in the media thanks to copies of a laptop and hard drive. The FBI took possession of the actual hardware after the owner, believed to be Biden, left it for repairs in April 2019 and never returned"(c). перекладати не хочу, якщо ви, типу, розумієтесь в англіській, - самі зрозхумієте зміст.
і насамкінець, шановний(а) Vedana (хєр його знає якої ти статі, бо з мого досвіду всі, хто якось завуальовано себе називають - то є або москалі, або боти), - ви дуже тямите у подробицях внутрішньоамериканських політичних ігр? Ні? я теж не тямлю, то ж нам, українцям, абсолютно фіолетово, які них відбуваються розбірки всередині країні, бо вони суверенна держава і вони самі вирішать свої питання! а от те, що Байден надає Україні зброю та підтримує полічтино на міжнародному рівні - ЦЕ ДУЖЕ КРУТО!
І якщо ви, намагаючись робити вкиди на кшталт "ось там Хантер, падлюка, щось там накоїв", - я сприймаю цей вкид як СУТО НАМАГАННЯ ПОСІЯТИ НЕГАТИВ українців до їх америкаеських партнерів, які на данний час нас не зраджують і всебічно допомагають!
то ж мій висновок щодо вашого "вис*ру" дуже простий - ти, курво, просто москальський бот, який має сидіти у буцегарні !!!
Слава Україні та славетним ЗСУ!!!
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22.04.2022 02:53 Ответить
Назови СМИ которые пренадлежат Трампу?
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22.04.2022 16:50 Ответить
нет,не числится
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22.04.2022 09:09 Ответить
Тю! роSSіяни з 24 лютого воюють з США і НАТО, а американці ще не прийшли і не хочуть. Зря!
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22.04.2022 01:02 Ответить
само собой что свинособачий сброд с погонялом всрф "воюет" с НАТО и США с 24 февраля. если бы они воевали с ВСУ в Фашисткой ********** уже была революция "а как же необразованные селюки перемалывают в фарш нашу супервяликую эмперскую вторую армию мира"

посему, слабоумной популяции тупиковых выродков человечества проще верить - что их поголовье утилизирует НАТО
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22.04.2022 10:42 Ответить
А почему ?
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22.04.2022 01:02 Ответить
Щоб не красти у нас Перемогу .
Слава Героям ! 🇺🇦
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22.04.2022 01:07 Ответить
боятся
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22.04.2022 01:14 Ответить
В сенсі - чому взагалі виникають думки, що вони мають брати участь? Так, також дивуюсь...
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22.04.2022 02:05 Ответить
Если бы Байден хитро блефовал, показывал бы себя смелым и решительным. То даже без вмешательства армии НАТО, можно было ставить ***** на место. Теперь в глазах путо, Байден и лидеры НАТО - никчёмные, не страшные, лошки. Он манипулирует, и пугает ядеркой, как хочет.
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22.04.2022 01:17 Ответить
Та сами разберёмся с репоедами.
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22.04.2022 01:43 Ответить
Зато Борис четко сказал, что в случае применения против Украины ОМП, без всяких консультаций с НАТО Британия нанесет по расии ответный удар ядерным оружием
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22.04.2022 01:58 Ответить
Нет
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22.04.2022 03:01 Ответить
Да
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22.04.2022 03:24 Ответить
Ссылку на - "Зато Борис четко сказал, что в случае применения против Украины ОМП, без всяких консультаций с НАТО Британия нанесет по расии ответный удар ядерным оружием"
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22.04.2022 03:49 Ответить
лови патриот, информация с вашего говносайта на домене сРУ. выж только вашему дерьмо СМИ верите
https://www.mk.ru/politics/2022/04/21/boris-dzhonson-prigrozil-rossii-yadernym-oruzhiem.html

а вот есчо, со страницы вашего апостола секты ***** - бабутоскакуна https://twitter.com/Rogozin/status/1517130044644249602?ref_src=twsrc%5Etfw
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22.04.2022 10:49 Ответить
так что Сирожа, как только ваше ***** бахнеть хотябі 10 кт тактическим ядернім оружиме - можешь сразу идти к своим родным, становится с ними в круг и прощаться пошёптывая "я тебя люблю *****", "я вас люблю дети *****"
п.с орчьи вставки в конце фраз - обязательны
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22.04.2022 10:56 Ответить
Дорогі мериканнці. Не зрозуміло чого ви сците і увесь час ховаєтесь за нас?
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22.04.2022 02:03 Ответить
Ви реально дебіл, чи придурюєтесь? На США хтось напав, що вони "ховаються за нас"? Ще й "весь час" - це навіть не смішно. Вони не "сцуть", а цінують життя своїх громадян - чи у Вас мислення на зразок Уйла: "Баби ішшо нарожают"? З якого пісюна вони повинні воювати замість України? Дякувати за таку величезну допомогу варто, якщо мізки є, а не ображати союзників, як це любить робити ПреЗє (((
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22.04.2022 02:09 Ответить
Ну так, якийсь Джо з Техасу побіжить за нас воювати. Наразі Штати не сказали, що війна в Україні загроза національній безпеці Америки. От як би заявили, тади да, амери прийшли б...а так ніззя. Дякувати , що хоч озброєння дають.
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22.04.2022 05:25 Ответить
Є американці "блакитні берети" які воюють за нас. Не знаю наскільки їх багато. Я це точно знаю. Тому що мій пасинок та його друзі приїхали до України воювати за нас. Жили у моїй Київській квартирі кілька днів, поки не зістикувались з нашими військовими. Звичайно Байден не мiг направити сюди війська, але деякі американці, причому військові або служили в армії США, їдуть воювати за нас самостійно, так само як і голландці, так само як і англійці, грузини та інші нації.
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22.04.2022 06:10 Ответить
теперь зрозуміло, на кого бойова щуриха ***** (скабеева) каже "всаднікі апокаліпсіса". окри сруться лише від згадування американців
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22.04.2022 10:52 Ответить
А ты чего так далеко из Украины ****@лся? Чтобы американцы тут за тебя воевали?
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22.04.2022 11:08 Ответить
Перед тим, як хейтити американців, подумки стаємо на місце американського генерала та намагаємось відповісти на питання "а нахіба воно мені нада?".
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22.04.2022 02:05 Ответить
Та ми в курсі. ви тіки ядерну зброю можете забрати...
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22.04.2022 05:12 Ответить
Москаль забрав за свої брехливі гарантії. Ще потрібно буде вимагати виплатити Україні вартість тієї зброї
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22.04.2022 12:04 Ответить
НАТО: Ми не будемо воювати проти совьєт раші! совьєт раша очьєнь стронг! ми не крейзі, щоб влізати у цей факінг щіт!
Україна: Потримайте моє пиво.
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22.04.2022 05:24 Ответить
це, типу, дайте трохи часу-ми самі справимось? А що, креативно...
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22.04.2022 05:28 Ответить
Що заважає одягти солдат НАТО в військову форму України і допомогти провести операцію по деблокаді? З їхньою зброєю.. Кацапи в Криму взагалі бомжами прикидувалися
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22.04.2022 07:59 Ответить
заважає те що на НАТО ніхто не напав і вони не зобов'язані за нас воювати.
дякуємо Кравчукам і т.д. Ви зрозуміли я сподіваюсь
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22.04.2022 08:37 Ответить
Коли щось пишеш, то треба спочатку помізкувати, якщо є чим, а це
називається гавкнув із-за кутка...
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22.04.2022 08:59 Ответить
А ще США не будуть підтирати сраку ідіотам в українській владі - оце новина!
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22.04.2022 09:23 Ответить
 
 