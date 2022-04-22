Войска США не будут деблокировать Мариуполь, - Пентагон
ВМС США не будут участвовать в деблокаде Мариуполя.
Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"Если вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море, с точки зрения прорыва блокады, ответ нет", - сказал он журналистке.
Топ комментарии
+29 Kindrat74
показать весь комментарий22.04.2022 02:09
+21 Andrew Lee
показать весь комментарий22.04.2022 02:53
+20 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий22.04.2022 01:01
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Пожалуйста, подождите...
И надо обратить внимание Белого Дома на несправедливость
Але "правдиві" і дуже "об'єктивні" та "незаангажовані" туалетні папірчики, які голосно називають себе газетками, як води в рот набрали.
До того ж, 64% ймовірних ам.виборців вважають особисто "козачка" і його сімейку такими, які скомпроментували себе зв'язками з Чайною і сім. бізнесом з чайнізькими компашками.
https://www.newsmax.com/newsfront/poll-trafalgar-biden-china/2022/04/19/id/1066292/
According to a new Trafalgar/Convention of States poll, 64% of likely American voters believe that President Joe Biden is compromised or conflicted in decisions involving China due to his family's business dealings with Chinese companies.
Among those surveyed, 52.3% said it is very likely that Biden is compromised, while 36.4% said it is unlikely.
More than one-third of Democrats polled believe the president is compromised, as well as 85.8% of Republicans and 72% of independents.
Another headache for the Biden administration is the intensifying investigation into first son Hunter Biden's laptop contents and the Biden family's foreign business dealings.
According to a report on Tuesday, the president told former President Barack Obama that he intends to seek reelection in 2024.
А те, що "животворящий" так ницо мститься Україні за свого синоню, на якому печатки нема де ставити, то зайвий штрих до його й так зовсім не святої =іконки=.
Вони й Укранiу грабували.
З усього отримували свою десятину.
Що таке була Буризма добре вiдомо
Далі, суто по верхах, проглянув кількість судових позовів щодо "дези" та непідкріплених нічим обвинувачень від різних структур у Штатах - їх більше 10 за останній рік, і що САМЕ ЦІКАВЕ - всюді Newsmax вибачаються! нічого не нагадує?
Так, є якись типу "sue" щодо бізнесу Хантера з москалями, КНР та Україною, на хвилиночку, ВИХОДЯЧИ З ДАННИХ, ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС РЕМОНТУ ноутбука Хантера. Хм.. як вам, - ви віддали свій леп-топ до майстерні, і ... упс.. там знайшли якісь дані !ну, таке собі звинувачення, нє? цітата з Washington Post: "Details about Hunter Biden's business dealings and personal life have emerged in the media thanks to copies of a laptop and hard drive. The FBI took possession of the actual hardware after the owner, believed to be Biden, left it for repairs in April 2019 and never returned"(c). перекладати не хочу, якщо ви, типу, розумієтесь в англіській, - самі зрозхумієте зміст.
і насамкінець, шановний(а) Vedana (хєр його знає якої ти статі, бо з мого досвіду всі, хто якось завуальовано себе називають - то є або москалі, або боти), - ви дуже тямите у подробицях внутрішньоамериканських політичних ігр? Ні? я теж не тямлю, то ж нам, українцям, абсолютно фіолетово, які них відбуваються розбірки всередині країні, бо вони суверенна держава і вони самі вирішать свої питання! а от те, що Байден надає Україні зброю та підтримує полічтино на міжнародному рівні - ЦЕ ДУЖЕ КРУТО!
І якщо ви, намагаючись робити вкиди на кшталт "ось там Хантер, падлюка, щось там накоїв", - я сприймаю цей вкид як СУТО НАМАГАННЯ ПОСІЯТИ НЕГАТИВ українців до їх америкаеських партнерів, які на данний час нас не зраджують і всебічно допомагають!
то ж мій висновок щодо вашого "вис*ру" дуже простий - ти, курво, просто москальський бот, який має сидіти у буцегарні !!!
Слава Україні та славетним ЗСУ!!!
посему, слабоумной популяции тупиковых выродков человечества проще верить - что их поголовье утилизирует НАТО
Слава Героям ! 🇺🇦
https://www.mk.ru/politics/2022/04/21/boris-dzhonson-prigrozil-rossii-yadernym-oruzhiem.html
а вот есчо, со страницы вашего апостола секты ***** - бабутоскакуна https://twitter.com/Rogozin/status/1517130044644249602?ref_src=twsrc%5Etfw
п.с орчьи вставки в конце фраз - обязательны
Україна: Потримайте моє пиво.
дякуємо Кравчукам і т.д. Ви зрозуміли я сподіваюсь
називається гавкнув із-за кутка...