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Николаевская область (2061) Одесская область (3375) Херсонщина (4386)

На южном направлении боев за 21 апреля уничтожен 51 оккупант и 14 единиц техники, - ОК "Південь"

рф,армія

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию о ситуации в регионе в течение 21 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Завершается 57 сутки героического противостояния украинского народа полномасштабному вторжению рашистских войск. На Херсонщине и Николаевщине ситуация остается стабильно напряженной.

Запланированный на сегодняшний день "зеленый коридор" из оккупированных сел Херсонщины в Днепропетровскую область не сработал. Оккупанты не сдержали договоренностей, не прекратили обстрелы и задержали эвакуационную колонну на блокпоста. Машины были вынуждены вернуться и не смогли вывезти людей из оккупированных сел Херсона.

Противник продолжает выискивать способы продвинуться к западу от занятых оборонительных рубежей. Нашими подразделениями отражены две атаки противника при попытке продвинуться в админграницу с Николаевской областью. В ходе боев противник понес потери и отступил.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение дня нами нанесено поражение 15 целей противника. Общие потери врага на южном оборонном рубеже в эти сутки составляют 51 рашист и 14 единиц техники. Захватчики остались без очередного танка Т-72, ​​без еще одной реактивной системы залпового огня. Их силы уменьшилось на 9 единиц бронированной и 3 автомобильной техники.

В Черном море корабельная группировка переформатировалась и продолжала проведение поисковых мероприятий вокруг места затопления флагмана черноморского флота. Их расположение красноречиво свидетельствует о сохранении угрозы ракетных ударов.

В Одесской области нейтрализован центр пророссийского общественного объединения, который имел целью расшатывание ситуации на юге. Злоумышленники изготовили партию печатных антиукраинских материалов, пытались их распространять и агитировать за организацию сепаратистских митингов. То, что их деятельность не имела успеха и разоблачена – признак сознательной патриотической проукраинской позиции населения южных регионов и эффективной контрдиверсионной работы соответствующих структур и органов.

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Топ комментарии
+23
Дякую ЗСУ за зашкварених орків! Бережіть себе, козаки!
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22.04.2022 01:00
+6
Непогано! За день усього сьогодні десь 300 орків "харошимі рускімі" стали
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22.04.2022 02:12
+5
Найкраще у лишайних окупантів виходить воювати з гумконвоями. Ганьба рашиської *********!
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22.04.2022 01:07
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Дякую ЗСУ за зашкварених орків! Бережіть себе, козаки!
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22.04.2022 01:00 Ответить
Непогано! За день усього сьогодні десь 300 орків "харошимі рускімі" стали
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22.04.2022 02:12 Ответить
Найкраще у лишайних окупантів виходить воювати з гумконвоями. Ганьба рашиської *********!
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22.04.2022 01:07 Ответить
ВСУ-шники ******** у москалей Орлан-10 )))
https://twitter.com/i/status/1517232419430096899
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22.04.2022 01:31 Ответить
Вот это и есть хваленый беспилотник? Е-мое, мне когда лет 10 было, ходил на кружок авиатехники, мы там пацанами похожие планеры из фанеры мастерили (конец 90-х)...
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22.04.2022 02:15 Ответить
Хтось показував що цей Орлан являє собою, нагорі прикрутили пляшечку з кришечкою для заливки пального, а всередині прикрутили фотоапарат Nike для знімків з висоти, і це "друга армія Європи" як вони говорили, капець, руки-гаки і ще з одного місця виросли.
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22.04.2022 05:48 Ответить
Эх, Херсон ждет освобождения.
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22.04.2022 01:51 Ответить
сначала надо отбиться от навалы кацапскх ублюдков
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22.04.2022 05:44 Ответить
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22.04.2022 05:09 Ответить
 
 