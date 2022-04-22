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Новости Война
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армия РФ (18042) Вилкул Александр (473) Днепропетровщина (3507) Кривой Рог (1302) обстрел (25772)

Войска РФ обстреливают села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района, - Вилкул

рф

Российские оккупанты продолжают обстрелы сел освобожденной части Херсонской области и пограничных сел Криворожского района. При этом за день, 21 апреля, жертв не было.

Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе стабильна и полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

При этом идут позиционные бои на дальних подступах – в Херсонской области, но в Криворожском районе и в Днепропетровской области врага нет.

"Гуманитарная ситуация в городе (Кривом Роге, - Ред.) нормальная. Вся инфраструктура работает, магазины работают, транспорт ходит по графику, больницы снабжаются всеми необходимыми медикаментами", - завил Вилкул.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг нанес три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 5 человек ранены, – Днепропетровская ОВА

Он также добавил, что коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе.
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Топ комментарии
+10
Ага, а ці придурки при владі "просять здати зброю" бійців ТРО, а про ДРГ забули? Чи думаєте, що із Сходу і Півдня тільки біженці ломанулись? Це ж треба бути таким ідіотом( скоріше ворогом)
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22.04.2022 06:59
+9
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22.04.2022 07:48
+2
https://t.me/military_az/18051 Буквально все российские телеграмм каналы делятся фотографиями колон с техникой ВС РФ растягивающихся на несколько километров. А какой смысл ? Если 20 бойцов ВСУ укомплектованные современными ПТРК и гранатометами останавливают эту «Орду»?
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22.04.2022 06:50
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https://t.me/military_az/18051 Буквально все российские телеграмм каналы делятся фотографиями колон с техникой ВС РФ растягивающихся на несколько километров. А какой смысл ? Если 20 бойцов ВСУ укомплектованные современными ПТРК и гранатометами останавливают эту «Орду»?
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22.04.2022 06:50 Ответить
Може Вілкул ще назве назви сіл на Херсонщині, які "звільнили"?
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22.04.2022 06:53 Ответить
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:24 Ответить
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:25 Ответить
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:25 Ответить
Я могу назвать, а тебе зачем?
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22.04.2022 08:26 Ответить
Ага, а ці придурки при владі "просять здати зброю" бійців ТРО, а про ДРГ забули? Чи думаєте, що із Сходу і Півдня тільки біженці ломанулись? Це ж треба бути таким ідіотом( скоріше ворогом)
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22.04.2022 06:59 Ответить
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Ответить
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Ответить
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Ответить
Ну, це таке... Ті попросили, а хлопці можуть і не погодитись. Це ж прохання, а не наказ.
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22.04.2022 07:21 Ответить
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22.04.2022 07:48 Ответить
как быстро переобуваются некоторые которые недавно ходили с колорадскими ленточками и которые призывали кацапов что бы те пришли . Пример Херсон и там где управляли регионалы. Просто враг туда не дошёл,а так бы посмотрели как эти ретивые быстро переобулись в другой бок
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22.04.2022 12:13 Ответить
 
 