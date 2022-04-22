Войска РФ обстреливают села освобожденной части Херсонской области и Криворожского района, - Вилкул

Российские оккупанты продолжают обстрелы сел освобожденной части Херсонской области и пограничных сел Криворожского района. При этом за день, 21 апреля, жертв не было.

Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что ситуация в Кривом Роге и Криворожском районе стабильна и полностью контролируется ВСУ и военной администрацией.

При этом идут позиционные бои на дальних подступах – в Херсонской области, но в Криворожском районе и в Днепропетровской области врага нет.

"Гуманитарная ситуация в городе (Кривом Роге, - Ред.) нормальная. Вся инфраструктура работает, магазины работают, транспорт ходит по графику, больницы снабжаются всеми необходимыми медикаментами", - завил Вилкул.

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Он также добавил, что коммунальные службы продолжают наводить порядок в городе.