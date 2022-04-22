Враг активизировался вдоль линии столкновения на Донбассе, пытается наступать в районе Рубежного. Продолжаются бои в направлении Новтошковского и Попасной, - Генштаб ВСУ
Начались пятьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 22.04.2022 по российскому вторжению.
Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Ужесточена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.
"На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.
Также отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и, силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.
Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новотошковское и Попасная.
Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.
На Южнобугском направлении противник продолжает оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.
Как отмечают в Генштабе, на временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис - разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.
Также напоминается, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.
Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки было уничтожено пятнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета
Пожалуйста, подождите...
Это просто позор Офиса президента. И такие вещи чреваты отказом США от помощи Украине.
Ситуация очень серьезная.
www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
Саботируется доставка в места назначения. Это уже по CNN новости от американского полковника спецназа, который сейчас на передке. Ребятки, следите за этим, выносите на всеобщее обсуждение на всех информационных платформах!
Учите сами английский, вместо того, что бы повторять чужие полуправды и быть манипулированным..
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7563969670309930?__cft__[0]=AZU7140qXRrqZIVVLAPSoJ3HXFimFCNKpamxHNVG6tw1rydzQS2QAba9sYeXu-yWjwAuCbxTqPPVQDwqHe1T4j_LP7VYCGjnq36akhwS2-7s3vWTzPpvXsb_gIonRybz4Is&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Доля захисників Маріуполя залежала та залежить від наказів Верховного Головнокомандувача.
Володимир Зеленський багато критикував минулу владу за Іловайськ та Дебальцево, і зараз саме на ньому відповідальність за Маріуполь, драма якого в багато разів більша Іловайська, Донецького аеропорту та Дебальцево разом узятих.
Захисники Маріуполя виконували накази без вагань попри усю складність обстановки та розуміння, що з самого початку війни їм доведеться битися в оточенні.
Нагадаю:
24 лютого не були підірвані стратегічні мости через Чонгар - а тільки підрив мостів призвів би до зупинки оточення Маріуполя. Але мости не підірвали, і російські війська швидко замкнули кільце.
25 лютого російські війська зайняли Мелітополь після кількох перестрілок, оборону тут розгорнути не встигли. Це ключове місто, від якого залежить контроль Приазов'я та півдня Запоріжжя, та весь коридор з Криму до РФ, залишилось без серйозної оборони.
26 лютого російські війська зайшли у Бердянськ без бою. Одночасно російські війська підійшли до Токмаку, Пологів, Василівки, Оріхова, тобто основні магістралі до Маріуполя були перехоплені або стали під загрозою на третій день війни. Стало очевидно, що Маріуполь знаходиться у оперативному оточенні.
Керівництво полку "Азов" розуміло критичне становище та загрозу оточення, відкриті тили, і намагалось самостійно прикрити Бердянськ та мелітопольский напрямок. Але "Азов" отримав наказ діяти виключно в Маріуполі.
1 березня російські війська прорвали оборону 53-ї бригади військ ООС північніше Маріуполя та перерізали основні шляхи до міста. Одночасно почався штурм міста з півночі. На цей момент ще була можливість у разі отримання наказу на прорив вийти з міста та збергіти основні сили, та посилити південний фронт.
3 березня Маріуполь був повністю оточений і перехоплені усі шляхи, а російські війська почали штурм також і з заходу.
В цей момент ситуація стала критичною, оскільки бій в повному оточенні є найбільш небезпечним та невигідним за усіма статутами. Прорив вже вимагав значних втрат, бо кожен день в оточенні значно зменшував кількість *********** та додавав кількість поранених, і значно зменшував боєздатність. Артилерійських складів у місті не було.
Близько 5,5 тисяч захисників Маріуполя у складі 36-ї бригади морської піхоти, полку "Азов" та інших підрозділів, мали отримати або наказ на прорив, або наказ триматись, тому що кільце мав би прорвати хтось інший ззовні. Але ініціативою володіли російські війська.
Підрозділи 53-ї механізованої бригади було відкинуто до Волновахи. Це вже 65 кілометрів від Маріуполя. На певний час оборона в цьому районі була стабілізована. Поки трималась Волноваха, ще був шанс на організований прорив з Маріуполя, хоча це призвело б вже до великих втрат. Але росіяни зосередили великі сили для штурму Волновахи.
12 березня російські війська захопили Волноваху. Це призвело до відходу українських військ до Вугледару та до Великої Новосілки, відстань збільшилась до 100 кілометрів.
З самого початку доля Маріуполя залежала і залежить від політичних рішень керівництва країни. Деблокади не було, але час для роздумів був.
З самого початку оборона в умовах оточення була свідомою самопожертвою тисяч героїв, які вмирали без можливості евакуювати більшість поранених, без можливості отримати **********. Вони розуміли, що оточення - це велика загроза, але вони виконували наказ, тому що були впевнені, що держава зробить все дл них належне поки вони будуть в силах тримати зброю та будуть мати чим відбиватись.
Кілька героїчних рейдів українських гелікоптерів врятували чимало життів, але в умовах оточення повітряний мост встановити було неможливо, і ворог повністю перекрив цей маршрут.
Захисники Маріуполя здійснили неможливе, коли протримались в неймовірно важких умовах 58 днів, складно усвідомити, які втрати вони понесли, які великі втрати завдали при цьому ворогу, та через які страждання та муки пройшли ті, хто досі залишається живим, ті сотні поранених, які страждають без належної допомоги, ті тисячі цивільних, які намагаються врятуватись.
Влада не може просто обмежитись закликами до світових лідерів. Це відповідальність Верховного Головнокомандувача, і усі можливі способи зберігти життя тим, хто досі тримає останній рубіж Маіруполя, в руках тієї людини, чиї накази виконують наші воїни.
Тому чекаємо від влади політичних та дипломатичних дій, які здатні забезпечити порятунок тих, хто за наказом зробив неможливе заради України та кожного з нас.
Апдейт: усім фанатам влади перед тим як кидатись у коменти, раджу подивитись, що цей текст репостять та підтримують реальні захисники Маріуполя, які безпосередньо захищають народ України там, на останньому рубежі, і які ще живі, тож у словах про відповідальність Верховного Головнокомандувача за життя підлеглих нічого критичного нема, це службовий обов'язок.
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
Не нужно клеветать!!! В руководстве собраны лучшие люди 95 квартала!! Лучший режиссер, лучший осветитель, лучший оператор и даже лучшая уборщица!
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?
В ефірі українського ТБ вона наголосила, що в ці регіони буде складно доставляти гуманітарну допомогу.
1 - Так кому довіряти? Генштабу чи раднику заступника?
2 - вся відповідальність за гуманітарну ситуацію лежить на тому, у кого знаходиться територія...
Шо й то в последнее время какие-то вещи происходят непонятные... нет, они понятные, но хочется спросить - какой долбодятел подбирал долбодятлов в руководство Украины?