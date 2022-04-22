Враг активизировался вдоль линии столкновения на Донбассе, пытается наступать в районе Рубежного. Продолжаются бои в направлении Новтошковского и Попасной, - Генштаб ВСУ

Начались пятьдесят восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российская Федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства и наносит ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 22.04.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Принимаются меры по усилению прикрытия государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Силы и средства противовоздушной обороны переведены на несение дежурства в усиленном режиме. Ужесточена охрана штабов, узлов связи, военных городков, арсеналов, баз и складов хранения вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов.

"На Слобожанском направлении враг, силами до семи батальонных тактических групп из состава 6 общевойсковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Изюмском направлении противник сосредоточил для ведения боевых действий до 25-ти батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии, 20-й и 35-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, враг предпринимает попытки вести наступление в направлении населенного пункта Заводы. Вышел на северные окраины Дибровного, пытается закрепиться на достигнутом рубеже.

Также отмечается, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и, силами к батальону пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.

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Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новотошковское и Попасная.

Враг продолжает пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

На Южнобугском направлении противник продолжает оказывать огненное влияние на подразделения Сил обороны, пытался провести разведку боем в районе Трудолюбовки, понес потери, отошел на ранее занятые позиции.

Как отмечают в Генштабе, на временно занятых территориях вражеские подразделения продолжают блокировать перемещение местного населения, грабить и искусственно приближать гуманитарный кризис - разрушают объекты критической инфраструктуры и блокируют доставки гуманитарных грузов с территории Украины. Имеются случаи расстрелов гражданского населения и волонтеров.

Также напоминается, что на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

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Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с зенитчиками Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, морской пехоты и Национальной гвардии за предыдущие сутки было уничтожено пятнадцать воздушных целей: девять БПЛА, три самолета и три вертолета