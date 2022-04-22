В райбольницу Новоайдара доставили около 220 раненых окккупантов и более 50 тел захватчиков. БТГ врага, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе, - Генштаб

Противник продолжает нести потери в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 22.04.2022 по российскому вторжению.

По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена ​​очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

"Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем", - отмечают в Генштабе.

Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.

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"В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на остров оккупантами будет запрещен", - добавляют в Генштабе.