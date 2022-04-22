В райбольницу Новоайдара доставили около 220 раненых окккупантов и более 50 тел захватчиков. БТГ врага, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе, - Генштаб
Противник продолжает нести потери в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 22.04.2022 по российскому вторжению.
По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.
"Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем", - отмечают в Генштабе.
Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.
"В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на остров оккупантами будет запрещен", - добавляют в Генштабе.
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руские своих не бросают-они закапивают
https://www.youtube.com/watch?v=a21chh15xfE&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 Маріуполь. Пекло. Рашисти стріляють з танка і за кілька секунд підриваються на міні
Слава ЗСУ!
Денег нет, но вы воюйте.
А их собирают, возят, лечат. Зачем?? Они террористы и преступники. Мжет там доктора им хоть пальцы отрубят в счет фронтовых ранений.
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За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.
Даний ресурс вперто продовжує спотворювати оригінальний текст та шанобливо виписувати територію ворога і окупанта з великої літери. Як і поплічника білорашки.
Уже нафаршировали 2 афгана мардвы.
Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.