РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11035 посетителей онлайн
Новости Война
9 611 30
армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) Донбасс (26950) потери (4270)

В райбольницу Новоайдара доставили около 220 раненых окккупантов и более 50 тел захватчиков. БТГ врага, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе, - Генштаб

рф

Противник продолжает нести потери в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 22.04.2022 по российскому вторжению.

По имеющейся информации, 20 апреля этого года, в центральную районную больницу города Новоайдар была доставлена ​​очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков.

"Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58 общевойсковой армии Южного военного округа, действовавшая на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных систем", - отмечают в Генштабе.

Также, по имеющейся информации, личный состав 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, привлеченный к боевым действиям на территории Украины, не получил так называемые "боевые" средства за март месяц. Поэтому военнослужащие выражают свое недовольство и возмущение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рядом с военным госпиталем в Севастополе разгружают гробы. ФОТО

"В целях недопущения срыва весенней призывной кампании на временно оккупированной территории Автономной республики Крым с 30 апреля текущего года выезд и въезд на остров оккупантами будет запрещен", - добавляют в Генштабе.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
22.04.2022 07:29
+17
Гарна ранкова новина! Ще й купа авіації за вчора.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.04.2022 07:13
+10
навіщо в лікарню- канави та воронки ближче і проще ..
руские своих не бросают-они закапивают
показать весь комментарий
22.04.2022 07:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіщо в лікарню- канави та воронки ближче і проще ..
руские своих не бросают-они закапивают
показать весь комментарий
22.04.2022 07:07 Ответить
це млять так підори не штурмують Азовсталь
https://www.youtube.com/watch?v=a21chh15xfE&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 Маріуполь. Пекло. Рашисти стріляють з танка і за кілька секунд підриваються на міні
показать весь комментарий
22.04.2022 07:35 Ответить
Курахово - міні фортеця. І таких на нашій землі багато.
показать весь комментарий
22.04.2022 07:11 Ответить
До Курахово русне еще грести и грести..они даже не под Угледаром..
показать весь комментарий
22.04.2022 07:44 Ответить
Курахово - міні фортеця. І таких на нашій землі багато.
показать весь комментарий
22.04.2022 07:11 Ответить
Гарна ранкова новина! Ще й купа авіації за вчора.
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.04.2022 07:13 Ответить
Курахово - міні фортеця. І таких на нашій землі багато.
показать весь комментарий
22.04.2022 07:14 Ответить
Чем больше русских сдохнет, те меньше ***** придется платить зарплат.
Денег нет, но вы воюйте.
показать весь комментарий
22.04.2022 07:20 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 07:29 Ответить
Кросивое
показать весь комментарий
22.04.2022 09:27 Ответить
В ликарню?!! За чей счет лечить?! Надо было пристрелить и с плеч долой.
А их собирают, возят, лечат. Зачем?? Они террористы и преступники. Мжет там доктора им хоть пальцы отрубят в счет фронтовых ранений.
показать весь комментарий
22.04.2022 08:20 Ответить
В оригіналі від ГШ
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

За наявною інформацією, 20 квітня цього року, у центральну районну лікарню міста Новоайдар було доставлено чергову партію поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації (близько 220 осіб) та понад 50 тіл загиблих загарбників.

Даний ресурс вперто продовжує спотворювати оригінальний текст та шанобливо виписувати територію ворога і окупанта з великої літери. Як і поплічника білорашки.
показать весь комментарий
22.04.2022 08:35 Ответить
****** окупантів, воїни. За вбивства людей, тварин, за спаплюжені лани хай відповідають життям раз його не цінують
показать весь комментарий
22.04.2022 08:49 Ответить
Вот вам и жестокая статистика войны по потерям у кацапов: раненные-убитые 4-1. Нетрудно посчитать сколько всего кацапов выведено из строя за весь период - около 100 000. К сожалению у всу почти такая же статистика.
показать весь комментарий
22.04.2022 09:48 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
показать весь комментарий
22.04.2022 13:46 Ответить
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)
Уже нафаршировали 2 афгана мардвы.

Пятница 22.04.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 23655 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6902 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 29 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
показать весь комментарий
22.04.2022 15:51 Ответить
 
 