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Германия (6728) оружие (10028) Польша (8144) Моравецкий Матеуш (285) Шольц Олаф (851)

Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию

шольц

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий будет убеждать немецкого канцлера Олафа Шольца изменить мнение о том, чтобы Берлин начал передавать Украине тяжелое вооружение.

Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия действительно сохраняет очень двусмысленную позицию", – подчеркнул Моравецкий.

Он сообщил, что будет убеждать Щольца в том, что сейчас наступил "переломный момент в истории Европы, в истории мира".

"Я буду убеждать, что нужно действовать вместе ради свободы, увеличения шансов на восстановление мира, восстановление безопасности", – заявил Моравецкий.

Премьер-министр РП отметил, что восстановление безопасности будет означать также "решительный отказ от российской нефти, газа и российского угля".

"Нужно подчеркивать важность передачи оружия Украине, поскольку чтобы защищаться, нужно иметь чем. Поэтому важно передавать боеприпасы, тяжелое вооружение. Следовательно, двусмысленная позиция Германии, без сомнения, не помогает", - подчеркнул Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газета Bild опубликовала обращение защитников Мариуполя к немецкому народу по поводу эвакуации из города гражданских людей

Глава польского правительства добавил, что оно как можно скорее постарается связаться с канцлером Шольцом, чтобы изменить позицию Берлина по этому поводу.
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Топ комментарии
+18
Шольц вагається у питанні якій стороні поставляти.
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22.04.2022 07:13
+17
Немає жодної двозначності. Якби не "прес" штатів та не бажання виглядати пристойно в очах "партнерів" по ЄС і НАТО - німці швидше постачали б зброю москалям.
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22.04.2022 07:22
+14
Шольцу-якщо сидіти на 2-х стільцях,то дупу розірве навпіл...
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22.04.2022 07:19
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Шольц вагається у питанні якій стороні поставляти.
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22.04.2022 07:13 Ответить
Слова Шрьодер, Штайнмаєр, Шольц і шайзе починаються з однієї літери.
Просте співпадіння?
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22.04.2022 08:23 Ответить
Шльондри
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22.04.2022 09:16 Ответить
І фрау Шмеркель також.
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22.04.2022 11:56 Ответить
швайне .. тоже ..
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22.04.2022 11:59 Ответить
Шольцу-якщо сидіти на 2-х стільцях,то дупу розірве навпіл...
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22.04.2022 07:19 Ответить
После такого скандала с военной помощью (Юрий Швец на Ютюбе - последний ролик), теперь у Германии появился повод сказать: не дадим, потому что вы ее продадите...
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22.04.2022 07:21 Ответить
Думаєте Шольтц теж щовечора сидить на ютубі і чекає на відос від Швеця? Якщо ви не ставите собі за мету дезінформацію, то необхідно вказувати, що Швець зазначає як ефективно налагоджена логістика з доставки саме важкого озброєння до місць бойових дій. За його словами ОП дерибанить те, що умовно "можна продати на ринку". Нерідко він сам собі суперечить.
З одного боку, на його думку, ніхто не повинен втручатися в прийняття рішень ЗСУ. З іншого боку розгін зради "чому не розгорнули польові шпиталі, передані по гуманітарці". І це на хвилиночку розвідник. Куди їх розгортати поки що немає можливості прикрити ППО? Їх же одразу ***********. Прої бем гумманітарку плюс нові жертви. Так що... ВІРИМО ТІЛЬКИ В ЗСУ
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22.04.2022 08:07 Ответить
Нє заздрітє!
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22.04.2022 11:33 Ответить
Думаєте Шольтц теж щовечора сидить на ютубі і чекає на відос від Швеця? Якщо ви не ставите собі за мету дезінформацію, то необхідно вказувати, що Швець зазначає як ефективно налагоджена логістика з доставки саме важкого озброєння до місць бойових дій. За його словами ОП дерибанить те, що умовно "можна продати на ринку". Нерідко він сам собі суперечить.
З одного боку, на його думку, ніхто не повинен втручатися в прийняття рішень ЗСУ. З іншого боку розгін зради "чому не розгорнули польові шпиталі, передані по гуманітарці". І це на хвилиночку розвідник. Куди їх розгортати поки що немає можливості прикрити ППО? Їх же одразу ***********. Прої бем гумманітарку плюс нові жертви. Так що... ВІРИМО ТІЛЬКИ В ЗСУ
показать весь комментарий
22.04.2022 08:07 Ответить
Швець агент и сволоч
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22.04.2022 08:13 Ответить
Швець агент и сволоч
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22.04.2022 08:13 Ответить
После такого скандала с военной помощью (Юрий Швец на Ютюбе - последний ролик), теперь у Германии появился повод сказать: не дадим, потому что вы ее продадите...
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22.04.2022 07:21 Ответить
После такого скандала с военной помощью (Юрий Швец на Ютюбе - последний ролик), теперь у Германии появился повод сказать: не дадим, потому что вы ее продадите...
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22.04.2022 07:22 Ответить
Кацап ти дебіл!?ні ,ти точно дебіл!!! Що танки продадуть чи сау чи 150мм гармати???? Кацап,ти напевно один з тих ,хто кричав путен введі! іди наУ й!!!
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22.04.2022 08:54 Ответить
Кацап ти дебіл!?ні ,ти точно дебіл!!! Що танки продадуть чи сау чи 150мм гармати???? Кацап,ти напевно один з тих ,хто кричав путен введі! іди наУ й!!!
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22.04.2022 08:54 Ответить
Кацап ти дебіл!?ні ,ти точно дебіл!!! Що танки продадуть чи сау, чи 150мм гармати???? Кацап,ти напевно один з тих ,хто кричав путен введі! іди наУ й!!!
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22.04.2022 08:55 Ответить
Немає жодної двозначності. Якби не "прес" штатів та не бажання виглядати пристойно в очах "партнерів" по ЄС і НАТО - німці швидше постачали б зброю москалям.
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22.04.2022 07:22 Ответить
партнеры, .. пля
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22.04.2022 12:03 Ответить
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:26 Ответить
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:26 Ответить
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Ответить
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:15 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:34 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:45 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
показать весь комментарий
22.04.2022 08:45 Ответить
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Ответить
Німці суки!
Нема до них поваги!
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22.04.2022 07:27 Ответить
Немцев крепко прижали и вынудили таки давать оружие Украине и даже самое тяжелое,немцы лихорадочно искали повод как бы съехать с базара после того как Шольц получил выговор от Путина и требование любыми способами уйти от поставок. Помощь найти причину пришла.........из Украины от "найвеличнішого лідера **********" Вована Зеленского. Думается что вряд ли ему самому пришла в голову идея унизить в лице Штайнмаера всех немцев так как хоть президент Германии и не имеет властных полномочий но он представляет нацию,это как Королева в Англии или Император в Японии. А Зеленский тупой своей выходкой унизил через Штайнмайера всю немецкую нацию. Кто вложил в его башку этот план по выводу Германии,одного из крупнейших производителей высокоточного тяжёлого вооружения из участников вооружения Украины ещё предстоит выяснить но ясно одно этот человек гораздо опасней даже путина и он рядом с президентом Украины.
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22.04.2022 07:48 Ответить
Немцев крепко прижали и вынудили таки давать оружие Украине и даже самое тяжелое,немцы лихорадочно искали повод как бы съехать с базара после того как Шольц получил выговор от Путина и требование любыми способами уйти от поставок. Помощь найти причину пришла.........из Украины от "найвеличнішого лідера **********" Вована Зеленского. Думается что вряд ли ему самому пришла в голову идея унизить в лице Штайнмаера всех немцев так как хоть президент Германии и не имеет властных полномочий но он представляет нацию,это как Королева в Англии или Император в Японии. А Зеленский тупой своей выходкой унизил через Штайнмайера всю немецкую нацию. Кто вложил в его башку этот план по выводу Германии,одного из крупнейших производителей высокоточного тяжёлого вооружения из участников вооружения Украины ещё предстоит выяснить но ясно одно этот человек гораздо опасней даже путина и он рядом с президентом Украины.
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22.04.2022 07:49 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 07:50 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 07:50 Ответить
Ни че, сейчас гундосик после Штанмаера пошлет и Шольца и все наладится
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22.04.2022 07:55 Ответить
Ни че, сейчас гундосик после Штанмаера пошлет и Шольца и все наладится
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22.04.2022 07:55 Ответить
Ни че, сейчас гундосик после Штанмаера пошлет и Шольца и все наладится
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22.04.2022 07:55 Ответить
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Ответить
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Ответить
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Ответить
Шольц по ********** методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Ответить
Шольц по путинско методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной войны, вообщем лучше на них не расчитывать
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22.04.2022 08:06 Ответить
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент все вычеркнет, потом скажет что боится ядерной
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22.04.2022 08:07 Ответить
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент опять вначал
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22.04.2022 08:08 Ответить
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент опять вначало
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22.04.2022 08:08 Ответить
Шольц по путинской методичке будет тянуть время, скажет - о да меня поляки убедили, потом в последний момент опять вначало
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22.04.2022 08:09 Ответить
Шольцу дзвонять з кремля та переконують,що його фотки в жіночих труселях в компанії з двома дебелими нігерами дуже якісні.
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22.04.2022 08:09 Ответить
В Германии это рейтинг только поднимет , так как это докажет, что он с близок с народом и ни чего левацкого ему не чуждо
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22.04.2022 08:20 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:14 Ответить
Фрау штази превратила самый воинственный народ мира в стадо овец. Когда-то это была самая сильная армия мира.
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22.04.2022 08:14 Ответить
МОЛОДЦЫ ПОЛЯКИ! НЕМЦЕВ ВСЕГДА НАДО ДВИГАТЬ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.04.2022 09:51 Ответить
А повод этой сволочи дал зебоба ,когда начал корчить из себя "дипломата " -зебилам осталось только аплодировать тому,как бубочка круто "послал" преза Германии ,а те этим воспользовались в ущерб нашей Армии
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22.04.2022 10:17 Ответить
Послав би Зеленський, чи не послав - позиція Німеччини б не змінилася. Повинно на них тиснути - все робиться правильно.
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22.04.2022 11:35 Ответить
Скоти срані, вони повинні будуть сидіти за співпрацю з ******...
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22.04.2022 12:37 Ответить
 
 