Премьер Польши Моравецкий убеждает Шольца передать Украине тяжелое вооружение: Германия сохраняет очень двусмысленную позицию

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий будет убеждать немецкого канцлера Олафа Шольца изменить мнение о том, чтобы Берлин начал передавать Украине тяжелое вооружение.

Об этом Моравецкий заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия действительно сохраняет очень двусмысленную позицию", – подчеркнул Моравецкий.

Он сообщил, что будет убеждать Щольца в том, что сейчас наступил "переломный момент в истории Европы, в истории мира".

"Я буду убеждать, что нужно действовать вместе ради свободы, увеличения шансов на восстановление мира, восстановление безопасности", – заявил Моравецкий.

Премьер-министр РП отметил, что восстановление безопасности будет означать также "решительный отказ от российской нефти, газа и российского угля".

"Нужно подчеркивать важность передачи оружия Украине, поскольку чтобы защищаться, нужно иметь чем. Поэтому важно передавать боеприпасы, тяжелое вооружение. Следовательно, двусмысленная позиция Германии, без сомнения, не помогает", - подчеркнул Моравецкий.

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Глава польского правительства добавил, что оно как можно скорее постарается связаться с канцлером Шольцом, чтобы изменить позицию Берлина по этому поводу.