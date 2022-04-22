РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4693 посетителя онлайн
Новости Война
6 393 5
беженцы (1606) Швейцария (601)

Власти Швейцарии решили сами распределять украинских беженцев по кантонам по принципу пропорциональности

швейцарія

В Швейцарии решили отрегулировать систему размещения граждан Украины, покинувших страну из-за российского вторжения и войны. Теперь беженцы не смогут самостоятельно выбирать, в каком из 29 кантонов (регионов) и у кого им проживать.

В швейцарском подразделении Министерства юстиции и полиции Государственном секретариате по миграции (SEM) заявили, что цель нововведения состоит в размещении зарегистрированных украинских беженцев с учетом возможностей кантонов на основе принципа пропорциональности.

Как отметил представитель SEM Давид Келлер на пресс-конференции в четверг, Секретариат хочет "обеспечить большую стабильность как для беженцев, так и для кантональных органов, ответственных за социальное обеспечение и образование, с тем чтобы избежать непропорционального распределения лиц, нуждающихся в защите".

Трудности в организации распределения из-за большого количества беженцев испытывают Цюрих, Базель и Берн, а также кантон Тичино.

Чиновники добавили, что семьи и сложившиеся группы беженцев смогут оставаться вместе, а остальные будут распределяться по стране на основании указаний властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России

Если кто-нибудь захочет изменить кантон, то согласие на это должна будет дать кантональная власть с учетом принципа пропорциональности.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахметов в якому?
показать весь комментарий
22.04.2022 07:45 Ответить
Назревается великий скандал с раскраданием военной помощи от США нашим ОП, подробнее рассказывает Юрий Швец. Украина может остаться без поддержки США из за нашей коррупции на высшем уровне даже сейчас в условия войны

https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM
показать весь комментарий
22.04.2022 09:50 Ответить
Схоже, інстасамки користуючись люб'язністю місцевих жителів, заполонили готелі Давоса і Женеви. І швейцарці офігєли від такої наглості біженок.
показать весь комментарий
22.04.2022 10:48 Ответить
скажу честно, обосрались швицы с организацией приема беженцев.
показать весь комментарий
22.04.2022 11:41 Ответить
 
 