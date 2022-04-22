Глава Пентагона Остин на следующей неделе проведет ряд переговоров в Германии по оборонным нуждам Украины
Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на следующей неделе, чтобы провести с союзниками переговоры по обороне, посвященные Украине
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Могу объявить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе "Рамштайн" 26-го числа, на следующей неделе", - сказал Кирби на брифинге.
По его словам, в Германии соберутся "заинтересованные стороны со всего мира для ряда встреч, посвященных последним оборонным потребностям Украины", а также "гарантированию уважения и развитию крепкой безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе".
Кирби не уточнил, сколько стран примут участие во встречах. Но подчеркнул, что среди присутствующих будут союзники, не входящие в НАТО.
Соединенные Штаты и не менее 30 других стран предоставили Украине военную помощь, начиная с 24 февраля.
Ранее в четверг американский президент Джо Байден объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.
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А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw
https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
Вообще с Германией ситуация получается подлее, чем с той же Венгрией. Венгры по крайней мере откровенны в том, что им плевать на демократию, что они поддерживают пуйло, и всё такое. А социалисты всё пытаются юлить, что якобы мы всей душой за, но вот никак не можем сделать то, что все другие уже давно делают. Сейчас шольц тоже будет юлить, вот увидите - типа "американцы нам не указ, мы уже вовсю ведём суверенную политику всецелой поддержки Украины нашей самой глубокой озабоченностью".