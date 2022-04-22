Глава Пентагона Остин на следующей неделе проведет ряд переговоров в Германии по оборонным нуждам Украины

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на следующей неделе, чтобы провести с союзниками переговоры по обороне, посвященные Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Могу объявить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе "Рамштайн" 26-го числа, на следующей неделе", - сказал Кирби на брифинге.

По его словам, в Германии соберутся "заинтересованные стороны со всего мира для ряда встреч, посвященных последним оборонным потребностям Украины", а также "гарантированию уважения и развитию крепкой безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе".

Кирби не уточнил, сколько стран примут участие во встречах. Но подчеркнул, что среди присутствующих будут союзники, не входящие в НАТО.

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Соединенные Штаты и не менее 30 других стран предоставили Украине военную помощь, начиная с 24 февраля.

Ранее в четверг американский президент Джо Байден объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.