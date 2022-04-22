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Германия (6728) оружие (10028) помощь (7424) Остин Ллойд (409)

Глава Пентагона Остин на следующей неделе проведет ряд переговоров в Германии по оборонным нуждам Украины

зброя,німеччина

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на следующей неделе, чтобы провести с союзниками переговоры по обороне, посвященные Украине

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Могу объявить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе "Рамштайн" 26-го числа, на следующей неделе", - сказал Кирби на брифинге.

По его словам, в Германии соберутся "заинтересованные стороны со всего мира для ряда встреч, посвященных последним оборонным потребностям Украины", а также "гарантированию уважения и развитию крепкой безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе".

Кирби не уточнил, сколько стран примут участие во встречах. Но подчеркнул, что среди присутствующих будут союзники, не входящие в НАТО.

Читайте: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев, – глава Пентагона Остин

Соединенные Штаты и не менее 30 других стран предоставили Украине военную помощь, начиная с 24 февраля.

Ранее в четверг американский президент Джо Байден объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.
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Топ комментарии
+9
Я вчора послухала Юрія Швеця і хочу поставити запитання: до яких пір буде існувати це бл....во в нашій країні? Хто з ОП за це буде відповідати?
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22.04.2022 08:26
+9
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:27
+7
Хлопці приколюються. Артисти.

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22.04.2022 08:41
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Маховик воєнторгу набирає обертів. І ще лендліз на додачу від Дяді Сема. Русскій Іван скоро відчує на собі війну нового покоління
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22.04.2022 08:25 Ответить
Я вчора послухала Юрія Швеця і хочу поставити запитання: до яких пір буде існувати це бл....во в нашій країні? Хто з ОП за це буде відповідати?
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22.04.2022 08:26 Ответить
Захлопніться вже зі своїм Швецем, розганяєте тут зраду
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22.04.2022 10:59 Ответить
Як ОП буде реагувати на виступ Юрія Швеця?
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22.04.2022 08:26 Ответить
Я вчера вечером видел канал Швеца, обратил внимание на это Бутусова. Он парень не трусливый, наверняка должен за это уцепиться.
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22.04.2022 08:47 Ответить
Так само, як на Христо Грозєва опісля "вагнергейту". Тобто, ввімкне "дурника" та промовчить...
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22.04.2022 10:30 Ответить
США вже купу грошей та обладнання нам надали, а де воно бл.... поділося????
А ось де - https://t.me/ekipinua . Вся гумдопомога у вільному продажі, зає...бісь... Давно вже пора підіймати питання по "п'ятій колоні", а всім пох... Кому війна, а кому мати рідна...
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22.04.2022 08:27 Ответить
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 08:54 Ответить
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 08:54 Ответить
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 09:02 Ответить
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

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22.04.2022 08:27 Ответить
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

показать весь комментарий
22.04.2022 08:27 Ответить
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників

https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

показать весь комментарий
22.04.2022 08:27 Ответить
Роман Цимбалюк про нестачу безпілотників, бариг і неповоротких союзників

https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw

показать весь комментарий
22.04.2022 08:27 Ответить
https://youtu.be/FQdUoadrAsw https://youtu.be/FQdUoadrAsw
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22.04.2022 08:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-Pd7Aaqd5S8&ab_channel=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%AB%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99
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22.04.2022 08:32 Ответить
Кончай балаболить, пора парашитистов с Украины футболить!
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22.04.2022 08:34 Ответить
Так чого сидиш? До чого Ллойд до проблем України? Дякуй, що надають РЕАЛЬНУ допомогу, свинота невдячна!
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22.04.2022 09:01 Ответить
Хлопці приколюються. Артисти.

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22.04.2022 08:41 Ответить
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 09:12 Ответить
Повторюсь еще раз, все это выложил Юрий Швец в своем 201 выпуске. Пора СБУ, НАБУ, ДБР обратить на это внимание и взять в разработку.
А с другой стороны, если там не упоминается фамилия Пороха, то им это не интересно. Как говорится, ворон ворону...
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22.04.2022 09:12 Ответить
Германія своєю "діяльністтю" показала, що вона є самою слабою ланкою у стримувальному ланцюжковому потенціалі НАТО. Угорщина, Болгарія - не в розрахунок.
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22.04.2022 08:44 Ответить
Якшо відверто, то Німеччина -- прихований союзник московіі. Так само, як і Китай. Маю на увазі керівництва цими державами.
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22.04.2022 10:36 Ответить
Фріци отримають прискорюючого пєндєля. Нехай ще в Угорщину загляне та зніме чуваків з пляшки.
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22.04.2022 09:48 Ответить
Пендель летит социалистам со всех сторон, в том числе из самой Германии. шольца на чём свет стоит поливает и оппозиция, и партнёры по коалиции. Партия социалистов блокировала введение в бундесвер беспилотников, снова и снова созывая бесконечные консультации, когда все уже были за. И сейчас пытаются делать то же самое. Сейчас Германия стала слабым звеном в первую очередь из-за них.

Вообще с Германией ситуация получается подлее, чем с той же Венгрией. Венгры по крайней мере откровенны в том, что им плевать на демократию, что они поддерживают пуйло, и всё такое. А социалисты всё пытаются юлить, что якобы мы всей душой за, но вот никак не можем сделать то, что все другие уже давно делают. Сейчас шольц тоже будет юлить, вот увидите - типа "американцы нам не указ, мы уже вовсю ведём суверенную политику всецелой поддержки Украины нашей самой глубокой озабоченностью".
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22.04.2022 10:02 Ответить
А як "заіскрили боти подоляка" в коментах ? Тема для них архіважлива, а тут віконечко відкривається і для молі свіже повітря, ой яке небажане.
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22.04.2022 10:49 Ответить
 
 