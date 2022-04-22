РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11077 посетителей онлайн
Новости Война
1 655 2
армия РФ (18042) дети (6343) военные преступления (1376) Офис Генпрокурора (2385)

С начала вторжения РФ в Украине погибли 208 детей, 386 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 594 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось – 208. Возросло количество раненых – 386.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов Луганщины, разрушены 7 домов, четверо ранены, - ОВА. ФОТО

20 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области 16-летний подросток получил тяжелое ранение.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.04.2022 08:52 Ответить
В такій статті обов'язково повинна бути графа про кільеість вивезених дітей в РФію. В різних статтях згадуються вже тисячі дітей, які вже знаходяться на территорії мордору. Про це потрібно піднімати питання на міжнародних площадках.
показать весь комментарий
22.04.2022 18:24 Ответить
 
 