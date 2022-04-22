С начала вторжения РФ в Украине погибли 208 детей, 386 - ранены, - Офис Генпрокурора

Более 594 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 апреля официальное число жертв-детей не изменилось – 208. Возросло количество раненых – 386.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 120, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 37, Запорожской – 25, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

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20 апреля в результате артиллерийских обстрелов оккупантами в Бахмутском районе Донецкой области 16-летний подросток получил тяжелое ранение.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.