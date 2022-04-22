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обстрел (25772) Запорожская область (2837)

Запорожская область находится под постоянными обстрелами врага. Иногда интервалы между сериями разрывов снарядов - не более 2 минут, - ОВА

область,заопрізька

Картина военных действий в Запорожском направлении осталась неизменной. Враг пытается продвинуться вглубь области и не оставляет своей амбиции зайти в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Села недалеко от Гуляйполя постоянно обстреливают оккупанты. Иногда интервалы между сериями разрывов снарядов – не более 2 минут. В селе Каменское Васильевского района, подразделением ГСЧС оказана помощь трем эвакуационным автобусам, которые в результате неблагоприятных погодных условий, не могли самостоятельно проехать размытую дорогу вблизи разрушенного моста. Спасателями с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автобусы на безопасный участок дороги", - говорится в утреннем отчете ОВА.

Сообщается и о том, что волонтерский центр "Паляниця" производит фальшивые позиции для военных. Сооружается позиция вдали от расположения бойцов. Враг засекает ее с воздуха и тратит на нее боекомплект.

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам оккупированных территорий Запорожской области с призывом не предоставлять свои личные данные, которые россияне могут коварно использовать для фальсификаций на так называемых референдумах. Еще раз напоминаем: внимательно относитесь к той информации, которую вы предоставляете захватчикам о себе, ведь любые анкеты, которые вы заполняете и оставляете паспортные данные, любые подписываемые бумаги, даже когда просите о гуманитарной помощи, будут использованы, чтобы сфальсифицировать на вашей земле референдум", - напоминают жителям Запорожской области.

Кроме того, за время комендантского часа сотрудниками полиции задержаны и доставлены в подразделения 22 человека, из них: 18 мужчин и 4 женщины. Тринадцать мужчин переданы в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, им вручены повестки. Все задержанные проверены сотрудниками СБУ.

Смотрите: Оккупанты ударили ракетами по острову Хортица, - Запорожская ОВА. ФОТО
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Топ комментарии
+4
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:02
+3
Ну примерно такая как и нежелание этой ОВА строить настоящие укрепления для обороны , что даже Корбан охренел от этого и прислал свою технику и людей для укрепления Запорожья , а самое интересное что это ни чего не деланье очень кого то устраивает раз Запорожская администрация продолжает спокойно саботировать и дальше не боясь ни СБУ ни кого другого
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22.04.2022 09:27
+3
Ну хлопці на передовій, кажуть що ці муляжі ********, відповідно орки думаю, що справжні гармати це.
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22.04.2022 09:58
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Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:02 Ответить
В Паляниці працює серед організаторів чоловік моєї одногрупниці. Я постійно їм гроші перераховую. Так що можна не переживати, сміливо допомагати. А якщо не повідомити, що вони таке роблять, то як гроші назбирати на все, що вони роблять?
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22.04.2022 09:19 Ответить
Ну примерно такая как и нежелание этой ОВА строить настоящие укрепления для обороны , что даже Корбан охренел от этого и прислал свою технику и людей для укрепления Запорожья , а самое интересное что это ни чего не деланье очень кого то устраивает раз Запорожская администрация продолжает спокойно саботировать и дальше не боясь ни СБУ ни кого другого
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22.04.2022 09:27 Ответить
так навіщо зеленим оборона...вони гроші за південь мабуть вже отримали
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22.04.2022 09:30 Ответить
Не хочеться вiрити, але факти кажуть самi за себе. Ворог же десь рядом з Зеленським затихарився, а кров i смертi людей на руках i совiстi президента Зеленського.
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22.04.2022 09:51 Ответить
Ми не зелені, тому нам тут не навіщо, а треба оборона і все, що з нею пов'язано. Ми не чекаємо, коли хтось про нас потурбується. Як і інші нормальні, адекватні українці.
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22.04.2022 09:57 Ответить
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:02 Ответить
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляють. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:04 Ответить
Фантастика - волонтерский центр "виготовляэ" фальшивi позицii, а ОВА про них повiдомляэ. Це що, гра така?
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22.04.2022 09:09 Ответить
Допомогти на виготовлення фальшивих позицій можна за реквізитами за посиланням: https://www.061.ua/news/3375655/davajte-duriti-voroga-zaporizki-volonteri-roblat-falsivi-pozicii-dla-vijskovih
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22.04.2022 09:21 Ответить
...виготовляє фальшиві позиції ..... Ворог засікає її з повітря ...
Ну конечно.. им с беспилотника с высоты 10 метров ну никак не видно фальшивые они или нет, ходят там люди или нет, есть следы деятельности или нет. Глупое и бестолковое занятие.
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22.04.2022 09:49 Ответить
Ну хлопці на передовій, кажуть що ці муляжі ********, відповідно орки думаю, що справжні гармати це.
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22.04.2022 09:58 Ответить
 
 