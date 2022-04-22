Запорожская область находится под постоянными обстрелами врага. Иногда интервалы между сериями разрывов снарядов - не более 2 минут, - ОВА

Картина военных действий в Запорожском направлении осталась неизменной. Враг пытается продвинуться вглубь области и не оставляет своей амбиции зайти в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Села недалеко от Гуляйполя постоянно обстреливают оккупанты. Иногда интервалы между сериями разрывов снарядов – не более 2 минут. В селе Каменское Васильевского района, подразделением ГСЧС оказана помощь трем эвакуационным автобусам, которые в результате неблагоприятных погодных условий, не могли самостоятельно проехать размытую дорогу вблизи разрушенного моста. Спасателями с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автобусы на безопасный участок дороги", - говорится в утреннем отчете ОВА.

Сообщается и о том, что волонтерский центр "Паляниця" производит фальшивые позиции для военных. Сооружается позиция вдали от расположения бойцов. Враг засекает ее с воздуха и тратит на нее боекомплект.

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам оккупированных территорий Запорожской области с призывом не предоставлять свои личные данные, которые россияне могут коварно использовать для фальсификаций на так называемых референдумах. Еще раз напоминаем: внимательно относитесь к той информации, которую вы предоставляете захватчикам о себе, ведь любые анкеты, которые вы заполняете и оставляете паспортные данные, любые подписываемые бумаги, даже когда просите о гуманитарной помощи, будут использованы, чтобы сфальсифицировать на вашей земле референдум", - напоминают жителям Запорожской области.

Кроме того, за время комендантского часа сотрудниками полиции задержаны и доставлены в подразделения 22 человека, из них: 18 мужчин и 4 женщины. Тринадцать мужчин переданы в территориальный центр комплектации и социальной поддержки, им вручены повестки. Все задержанные проверены сотрудниками СБУ.

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