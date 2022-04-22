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Путин делает ставку на то, что мы потеряем интерес к поддержке Украины. Мы докажем, что он ошибался, – Байден
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия ошибается, если надеется, что Запад перестанет помогать Украине.
Об этом Байден написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Пока Россия продолжает зверства против Украины, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он ставит на то, что западное единство упадет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал Байден.
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+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+25 Кайрос Тор
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+17 Онотоле Онотольевич
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www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
И он за Украину больше, чем ты.
Гаврила встав, поїв, побрився,
Гаврила слухати доклад пішов,
і тут почуствував Гаврила,
що зранку не сходив в горшок.
Надо спортом заниматься, как Байден.
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM
Одне це ставить під сумнів достовірність цієі інфи. Але головне це те, що НІКОМУ не вдалося знайти цієі інфи на CNN і тим самим підтвердити іі.
Тому це на даний момент не є факт, а непідтверджена інформація.
Любят покупать битум на Срацеи,качать газ Агрессора
Но причины так думать у ***** были, "интернет помнит всё"