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Путин делает ставку на то, что мы потеряем интерес к поддержке Украины. Мы докажем, что он ошибался, – Байден

байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия ошибается, если надеется, что Запад перестанет помогать Украине.

Об этом Байден написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Россия продолжает зверства против Украины, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он ставит на то, что западное единство упадет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден сообщил о новой программе приема украинских беженцев в США
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Топ комментарии
+29
Джо Байдену-респект...
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22.04.2022 08:58
+25
Друзі ,пізнаються у біді!
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22.04.2022 08:59
+17
Все вірно! "Узькійц ваєнний КАРАБЛЬ, ІДІ НАХ/Й!!!"
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22.04.2022 08:54
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Все вірно! "Узькійц ваєнний КАРАБЛЬ, ІДІ НАХ/Й!!!"
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22.04.2022 08:54 Ответить
І за Степана їм помстимося, не забудемо. Підтримка є.
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22.04.2022 08:55 Ответить
Джо Байдену-респект...
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22.04.2022 08:58 Ответить
Друзі ,пізнаються у біді!
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22.04.2022 08:59 Ответить
обратили внимание на нюанс ? Байден про путина в прошедшем времени: не ошибается а ошибался. <******* уже вычеркнуто
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22.04.2022 09:19 Ответить
Класно! Дякую!
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23.04.2022 00:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-Pd7Aaqd5S8&ab_channel=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%AB%D0%99%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99
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22.04.2022 09:21 Ответить
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22.04.2022 11:10 Ответить
А как же саботаж по доставке военной помощи в места назначения? Это что попытка заработать или заплачено? Нам Россия не нужна, у нас свои Ермаки все за ***** порешают без выстрелов.
www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM&t=1245s
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22.04.2022 09:22 Ответить
вчера в стриме цензора разбирали этого деда - сказали что кгбшный ******
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22.04.2022 10:08 Ответить
Этот "дед" тебе наваляет сколько бы лет тебе не было.
И он за Украину больше, чем ты.
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22.04.2022 11:14 Ответить
Что то про "ленд лиз" совсем приумолк, а уж "полмесяца минуло..."
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22.04.2022 09:36 Ответить
ленд-ліз має затвердити Конгрес. А там - пасхальні канікули.
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22.04.2022 10:19 Ответить
Вони зрозуміли , що після України вони захочуть піти дальше . Гітлер не зупинився в1939…
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22.04.2022 09:37 Ответить
***
Гаврила встав, поїв, побрився,
Гаврила слухати доклад пішов,
і тут почуствував Гаврила,
що зранку не сходив в горшок.

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22.04.2022 10:03 Ответить
Ручонка одутловатенького карлика что-то побелела.
Надо спортом заниматься, как Байден.
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22.04.2022 11:17 Ответить
Помощь ВСУ разворовывается фирмами прокладками во Львовской области! Колоссальная коррупция во время войны ! Как такое возможно ? Я не могу понять как СБУ позволяет такому происходить ?
https://youtu.be/KpBBhl-y1TM
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22.04.2022 11:28 Ответить
Дійсно не розумієш? Невже настільки наївний?
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22.04.2022 20:46 Ответить
Раніше були розмови, що постачання озброєння союзниками здійснюється безпосередньо до бойових підрозділів ЗСУ.
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22.04.2022 21:07 Ответить
Швець не підкріпив своє повідомлення фактами. Він відмовився називати прізвище американського полковника, який нібито дав про це інтерв'ю для CNN. Вдумайтесь: публічно озвучена інформація на американському ТБ не може бути розкрита украінським слухачам.

Одне це ставить під сумнів достовірність цієі інфи. Але головне це те, що НІКОМУ не вдалося знайти цієі інфи на CNN і тим самим підтвердити іі.

Тому це на даний момент не є факт, а непідтверджена інформація.
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23.04.2022 04:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM https://www.youtube.com/watch?v=MaC8l16AHxM

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23.04.2022 08:11 Ответить
ну если раз за разом будут перемирия и переговоры ...
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22.04.2022 14:00 Ответить
Ну раз москалі зібралися робити ХерНР, то мають достовірну інфу, що вибивати з Херсона та півдня України їх ніхто не збирається.
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22.04.2022 15:55 Ответить
************* антихрист люциферович - жертва аборта и его главная ошибка заключается в том, что оно, сын шлюхи и ******** сатаны, выродилось в этот мир.
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22.04.2022 16:59 Ответить
ГЛАВНОЕ НАЙТИ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА !!! ******* ИХ И УБИТЬ !!!
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22.04.2022 19:41 Ответить
БАЙДЕН
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22.04.2022 20:22 Ответить
Так само і Гітлер в обложеному Берліні до останнього вірив в те що союзники розсоряться.....поки не пустив собі пулю в скроню. До речі, гарне було рішення. На жаль ботоксний фюрер навіть на це не здатний.
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22.04.2022 20:43 Ответить
Зі слів більшовиків лише, ніхто цього не бачив
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22.04.2022 21:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM https://www.youtube.com/watch?v=KPnF9kmXPHM ЮРИЙ ШВЕЦ. У мене нема слів.
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22.04.2022 23:12 Ответить
Фактів що підтверджують правдивість цієі інфи поки що не знайдено.
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23.04.2022 04:45 Ответить
ЦЕ за 21.04
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22.04.2022 23:13 Ответить
до последнего кацапа.
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23.04.2022 05:29 Ответить
До последнего хохла(не украинца),это холуи кацапов,массово проживают в ЛуГандонии,за денюжку подставят жопу кому угодно.Хохлопадаль,хохлоскот.
Любят покупать битум на Срацеи,качать газ Агрессора
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23.04.2022 07:26 Ответить
Честь, хвала и низкий поклон, что объединились и помогают.
Но причины так думать у ***** были, "интернет помнит всё"
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23.04.2022 08:22 Ответить
 
 