Путин делает ставку на то, что мы потеряем интерес к поддержке Украины. Мы докажем, что он ошибался, – Байден

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Россия ошибается, если надеется, что Запад перестанет помогать Украине.

Об этом Байден написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Россия продолжает зверства против Украины, Путин делает ставку на то, что мы потеряем к ней интерес. Он ставит на то, что западное единство упадет. Мы еще раз докажем, что он ошибался", – написал Байден.

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