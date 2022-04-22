Из-за опасности на маршрутах сегодня гуманитарных коридоров не будет, - Верещук

Власти Украины не будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения сегодня, 22 апреля.

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь!", - отметила Верещук.

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