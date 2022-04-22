РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4693 посетителя онлайн
Новости Война
7 929 17
армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) техника (1711) потери (4270)

Общие потери РФ с начала войны - около 21,2 тыс. человек, 176 самолетов, 153 вертолета, 838 танков и 2 162 бронированных машины

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 апреля потери личного состава противника составляют около 21,2 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 21 200 человек ликвидировано,

танков - 838 ед,

боевых бронированных машин - 2162 ед,

артиллерийских систем / artillery systems - 397 ед,

РСЗО - 138 ед,

средства ПВО - 69 ед,

самолетов - 176 ед,

вертолетов - 153 ед,

автомобильной техники - 1523 ед,

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 172.

Специальная техника - 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4.

Общие потери РФ с начала войны - около 21,2 тыс. человек, 176 самолетов, 153 вертолета, 838 танков и 2 162 бронированных машины 01

"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
зробіть графу ''САНІТАРНІ ВТРАТИ ОРКІВ'' (це без ноги, руки, жопи, очей.геніталій(щоб пдрси не розмножалися)) = десь мабуть вже 70 тисяч
показать весь комментарий
22.04.2022 10:01
+7
Во всем копирует своего кумира Адольфа. Осталось еще возле своего бункера вручить трясущимися руками кресты срочникам из путлерюгенда. Ну и с Кабаевой обручиться...
показать весь комментарий
22.04.2022 11:28
+4
Гелікоптери мають наздогнати літаки!
показать весь комментарий
22.04.2022 09:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гелікоптери мають наздогнати літаки!
показать весь комментарий
22.04.2022 09:58 Ответить
і перегнати
показать весь комментарий
22.04.2022 10:03 Ответить
а кількість літаків повинна збільшитись до 200, а танків до 1000! ось тоді заживемо! і підемо ще далі...
показать весь комментарий
22.04.2022 10:05 Ответить
ну ті в свою чергу повині не залишатися на досягнутому
показать весь комментарий
22.04.2022 10:04 Ответить
Це необхідно, щоб у ***** було хоч щось, що можна преподнести своєму стаду як перемогу!
показать весь комментарий
22.04.2022 10:09 Ответить
зробіть графу ''САНІТАРНІ ВТРАТИ ОРКІВ'' (це без ноги, руки, жопи, очей.геніталій(щоб пдрси не розмножалися)) = десь мабуть вже 70 тисяч
показать весь комментарий
22.04.2022 10:01 Ответить
Санітарні втрати важко об'єктивно обраховувати. Їх же орки в основному встигають вивезти в тил.
Але ми самі можемо приблизно рахувати. В ******** конфліктах множимо вбитих на 2,5-3. Десь 50-60 тис. санітарних орків вже є.
показать весь комментарий
22.04.2022 10:11 Ответить
показать весь комментарий
22.04.2022 10:04 Ответить
в кацапів ще є 1000 танків на сході і 200 на півдні
показать весь комментарий
22.04.2022 10:28 Ответить
(посмотрите...пжлста))))

И снова всех переиграли. Просто уделали. Под орех, ага

https://twitter.com/i/status/1517173196147118083 https://twitter.com/i/status/1517173196147118083

показать весь комментарий
22.04.2022 10:32 Ответить
Сегодня 22.04.22 в 22:22 на 58-м дне войны (2+2.0+4.2+2 2+2 5+8=13 -> 1+3 : 4.4.4 4:4 4 ждем что-то похожее, что случилось с крейсером "Москва" бортовой номер 121, 13.04.22 на 49-й день войны (1+2+1, 1+3.0+4.2+2 4+9=13 -> 1+3: 4 4.4.4 4 )!
показать весь комментарий
22.04.2022 10:44 Ответить
...Война в Украине продолжается 58-й день. Судя по поступающим 22 апреля сообщениям, Владимир Путин, крайне раздосадованный неудачным наступлением на Киев в первой фазе войны, решил принять на себя обязанности главнокомандующего. Отныне он лично будет отдавать приказы вооруженным силам, что, в частности, уже произошло в случае с Мариуполем.

Руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин дает себе отчет, с какими репутационными рисками связан его шаг. Ведь в случае провала ему будет сложнее перевалить ответственность на "бездарных генералов". Однако, похоже, он не только по-прежнему прибывает в полной уверенности, что сумеет добыть победу над Украиной, но и утратил окончательно доверие к кому-либо из своего окружения.

"Путин пытается все контролировать самостоятельно и давать инструкции, потому что уже никому не доверяет. Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам приказывает", - пояснил Христо Грозев в эфире программы "Популярная политика"...(с)
показать весь комментарий
22.04.2022 10:46 Ответить
Во всем копирует своего кумира Адольфа. Осталось еще возле своего бункера вручить трясущимися руками кресты срочникам из путлерюгенда. Ну и с Кабаевой обручиться...
показать весь комментарий
22.04.2022 11:28 Ответить
Вы будете смеяться, но как раз сегодня утром была про нее новость, что она впервые за полгода появилась на публике, в Швейцарии, и журналисты заметили обручальное кольцо на пальце, а раньше никогда не было...
показать весь комментарий
22.04.2022 16:33 Ответить
я хоч і за літачки вболіваю, але гелікоптерчики щось відстали. нумо, геліки, наздоганяйте!
показать весь комментарий
22.04.2022 12:13 Ответить
щоб на цифрі 200 зрівнялись))
показать весь комментарий
22.04.2022 12:16 Ответить
Та статистика, що з плюсиками за добу набагато більш інформативна, а ще краще зробити невеличкі графіки
показать весь комментарий
22.04.2022 12:25 Ответить
 
 