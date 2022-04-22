Общие потери РФ с начала войны - около 21,2 тыс. человек, 176 самолетов, 153 вертолета, 838 танков и 2 162 бронированных машины
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 22 апреля потери личного состава противника составляют около 21,2 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.04 ориентировочно составляют:
личного состава - около 21 200 человек ликвидировано,
танков - 838 ед,
боевых бронированных машин - 2162 ед,
артиллерийских систем / artillery systems - 397 ед,
РСЗО - 138 ед,
средства ПВО - 69 ед,
самолетов - 176 ед,
вертолетов - 153 ед,
автомобильной техники - 1523 ед,
корабли /катера - 8 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 172.
Специальная техника - 27.
Пусковые установки ОТРК/ТРК/mobile SRBM system - 4.
"Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
Пожалуйста, подождите...
Але ми самі можемо приблизно рахувати. В ******** конфліктах множимо вбитих на 2,5-3. Десь 50-60 тис. санітарних орків вже є.
И снова всех переиграли. Просто уделали. Под орех, ага
https://twitter.com/i/status/1517173196147118083 https://twitter.com/i/status/1517173196147118083
Руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин дает себе отчет, с какими репутационными рисками связан его шаг. Ведь в случае провала ему будет сложнее перевалить ответственность на "бездарных генералов". Однако, похоже, он не только по-прежнему прибывает в полной уверенности, что сумеет добыть победу над Украиной, но и утратил окончательно доверие к кому-либо из своего окружения.
"Путин пытается все контролировать самостоятельно и давать инструкции, потому что уже никому не доверяет. Он реально сейчас пытается сам участвовать и быть реальным главнокомандующим. Это будет очень интересно. Новая стадия этой войны, в которой Путин не верит никому и сам приказывает", - пояснил Христо Грозев в эфире программы "Популярная политика"...(с)