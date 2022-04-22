Войска РФ обстреляли Славянск. Вероятно, враг использовал кассетные бомбы, - глава ВГА Лях

Ночь в пятницу, 22 апреля, в Славянске Донецкой области прошла неспокойно. Город подвергся обстрелам.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятно, это были кассетные бомбы. К счастью, обошлось без жертв. Пострадало несколько районов города. Ущерб сейчас устанавливается", - отметил он.

Лях призвал к эвакуации и сообщил , что в 9.30 от стоянки ЦПАУ отправится автобус на Днепр. "Кто записался на рейс, не опаздывайте! В 11:00 всех желающих на Привокзальной площади будут ждать автобусы в Покровск. Берегите себя! Мы вместе!" – добавил Лях.

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